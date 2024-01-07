Тур: 18.
2:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолКажу
2:0
45' ГолКокорин Александр
55' Желтая карточкаСане Мамаду
66' Вторая желтая карточкаСане Мамаду
90' Желтая карточкаКулибали Сену
90'+7
Ход матча
29'
1:0
45'
55'
66'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Арис Лимасол
Омония Никосия
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|5 (1)
|0.28
|Кокорин Александр
|4
|0.22
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.17
|Моннор Джейден
|3
|0.17
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.17
|Шполярич Матья
|2
|0.11
|Маямбела Михлали
|2
|0.11
|Кажу
|2
|0.11
|Бенгтссон Лео
|2
|0.11
|Урошевич Слободан
|1
|0.06
|Струски Кароль
|1
|0.06
|Николич Велько
|1
|0.06
|Шави Уоррен
|1
|0.06
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.44
|Какулис Андроникос
|7 (1)
|0.39
|Лойзу Лойзос
|4
|0.22
|Кусулос Янис
|3
|0.17
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.11
|Saidou Alioum
|2
|0.11
|Безус Роман
|2 (1)
|0.11
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.11
|Симич Велько
|1
|0.06
|Панайоту Николас
|1
|0.06
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|6
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Урошевич Слободан
|4
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Кажу
|4
|0
|Браун Морган
|4
|0
|Моннор Джейден
|4
|0
|Сане Мамаду
|2
|1
|Кокорин Александр
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|5
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Кулибали Сену
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Омония Никосия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
15
20
Арис Лимасол
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Омония Никосия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
19
20
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
7
37%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
5
45%
3
27%
76-90
Забито
33
32
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
12%
4
13%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
9
27%
5
16%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
8
24%
6
19%
61-75
6
18%
6
19%
76-90
Пропущено
14
23
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
21%
7
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
5
36%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0
Результаты матчей
Арис Лимасол
Омония Никосия
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
54
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
135
99
135
315
612
216
216
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6