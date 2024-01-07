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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 18.
Арис Лимасол
2:0
Конец матча
Омония Никосия
0'
1:0
29' Гол
Кажу
2:0
45' Гол
Кокорин Александр
55' Желтая карточка
Сане Мамаду
66' Вторая желтая карточка
Сане Мамаду
90' Желтая карточка
Кулибали Сену
90'+7
Арис Лимасол
Омония Никосия

История личных встреч

Арис Лимасол
Омония Никосия

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:2
С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 5 (1) 0.28
Кокорин Александр 4 0.22
Стемпиньски Мариуш 3 0.17
Моннор Джейден 3 0.17
Шуманский Артем 3 (1) 0.17
Шполярич Матья 2 0.11
Маямбела Михлали 2 0.11
Кажу 2 0.11
Бенгтссон Лео 2 0.11
Урошевич Слободан 1 0.06
Струски Кароль 1 0.06
Николич Велько 1 0.06
Шави Уоррен 1 0.06
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.44
Какулис Андроникос 7 (1) 0.39
Лойзу Лойзос 4 0.22
Кусулос Янис 3 0.17
Сиприано Маркос Робсон 2 0.11
Saidou Alioum 2 0.11
Безус Роман 2 (1) 0.11
Ансарифард Карим 2 (1) 0.11
Симич Велько 1 0.06
Панайоту Николас 1 0.06

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 6 0
Яго Стив 3 1
Урошевич Слободан 4 0
Маямбела Михлали 4 0
Кажу 4 0
Браун Морган 4 0
Моннор Джейден 4 0
Сане Мамаду 2 1
Кокорин Александр 3 0
Гомис Янник 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Николич Велько 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 5 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Кулибали Сену 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Франссон Александер 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Омония Никосия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

15
20
Арис Лимасол
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Омония Никосия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
7
37%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
5
45%
3
27%
76-90

Забито

33
32
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
12%
4
13%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
9
27%
5
16%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
8
24%
6
19%
61-75
6
18%
6
19%
76-90

Пропущено

14
23
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
21%
7
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
5
36%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2
Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0

Результаты матчей

Арис Лимасол
Омония Никосия

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
13
5
3
15
2.5
6
12
2
16
3.5
2
16
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 18 13 3 2 34 - 10 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
Пафос
 17 11 2 4 32 - 11 35
4.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
5.
Омония Никосия
 18 10 5 3 34 - 21 35
6.
АЕК Ларнака
 17 8 6 3 28 - 18 30
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 18 8 4 6 28 - 27 28
9.
АЕЛ Лимасол
 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Этникос Ахна
 18 3 5 10 23 - 41 14
11.
Отеллос
 18 3 4 11 17 - 29 13
12.
Закакиу
 17 2 6 9 22 - 41 12
13.
Кармиотисса
 18 2 5 11 20 - 37 11
14.
Докса Катокопия
 17 1 2 14 9 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
4.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
5.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
6.
Неа Саламина
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
8.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
9.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
4.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
5.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Техера Серхио 1 7
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Г О О О О Л - Кокорин Александр бьет в цель!
    • 29'
      Г О О О О Л - Кажу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия онлайн

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