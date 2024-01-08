Тур: 18.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаДеметриу Мариос
40' Вторая желтая карточкаДеметриу Мариос
45' Желтая карточкаАнтониадес Мариос
55' Желтая карточкаРодригеш Педру
1:0
67' ГолВелковски Димитар
71' Желтая карточкаMatias Melluso
78' Желтая карточкаВелковски Димитар
78' Желтая карточкаТанкович Муамер
80' Желтая карточкаDiogo Dall'Igna
85' Желтая карточкаТруич Никола
90'+7
Ход матча
37'
40'
55'
67'
71'
78'
80'
85'
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Докса Катокопия
Пафос
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 19 побед
36 матчей
25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
62
42
Голов в среднем за матч
1.72
1.17
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
52
77
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|3
|0.17
|Велковски Димитар
|2
|0.11
|Труич Никола
|1
|0.06
|Садик Берат
|1 (1)
|0.06
|Наби Адил
|1 (1)
|0.06
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.56
|Танкович Муамер
|6 (1)
|0.33
|Драгомир Влад
|4
|0.22
|Твумаси Патрик
|3
|0.17
|Бруно V
|2
|0.11
|Наме Мустафа
|2
|0.11
|Matheus Davo
|2
|0.11
|Валакари Онни
|2 (1)
|0.11
|Бочкай Петар
|1
|0.06
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Труич Никола
|2
|1
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Aleksa Puric
|2
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Антониадес Мариос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Гольдар Давид
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Танкович Муамер
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Пафос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Докса Катокопия
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Пафос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
1
15
Докса Катокопия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Пафос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Забито
2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
50%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
25
4
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 3
2
8%
1
25%
1-15
4
16%
1
25%
16-30
2
8%
1
25%
31-45
4
16%
1
25%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
8
32%
0
0%
76-90
Забито
9
32
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 5
1
11%
3
9%
1-15
3
33%
4
13%
16-30
2
22%
6
19%
31-45
1
11%
6
19%
46-60
2
22%
4
13%
61-75
0
0%
9
28%
76-90
Пропущено
40
12
16 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 10
5
13%
2
17%
1-15
7
18%
2
17%
16-30
4
10%
3
25%
31-45
4
10%
3
25%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
13
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0
АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1
Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1
Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Пафос
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
135
216
99
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6