  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 18.
Докса Катокопия
1:0
Конец матча
Пафос
0'
37' Желтая карточка
Деметриу Мариос
40' Вторая желтая карточка
Деметриу Мариос
45' Желтая карточка
Антониадес Мариос
55' Желтая карточка
Родригеш Педру
1:0
67' Гол
Велковски Димитар
71' Желтая карточка
Matias Melluso
78' Желтая карточка
Велковски Димитар
78' Желтая карточка
Танкович Муамер
80' Желтая карточка
Diogo Dall'Igna
85' Желтая карточка
Труич Никола
90'+7
Докса Катокопия
Пафос

История личных встреч

Докса Катокопия
Пафос

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 19 побед

36 матчей

25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

ПД
4:0
К
1:1
К
1:4
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
0:3
ПД
1:0
К
2:1
К
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:3
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

62
42

Голов в среднем за матч

1.72
1.17

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

52
77

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 3 0.17
Велковски Димитар 2 0.11
Труич Никола 1 0.06
Садик Берат 1 (1) 0.06
Наби Адил 1 (1) 0.06
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.56
Танкович Муамер 6 (1) 0.33
Драгомир Влад 4 0.22
Твумаси Патрик 3 0.17
Бруно V 2 0.11
Наме Мустафа 2 0.11
Matheus Davo 2 0.11
Валакари Онни 2 (1) 0.11
Бочкай Петар 1 0.06

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Труич Никола 2 1
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Велковски Димитар 2 0
Aleksa Puric 2 0
Сецерович Аднан 1 0
Антониадес Мариос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Икоко Джордан 3 0
Гольдар Давид 3 0
Жайро 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Родригеш Педру 3 0
Драгомир Влад 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Танкович Муамер 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Ивушич Ивица 1 0
Рус Адриан 1 0
Matias Melluso 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Пафос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Докса Катокопия
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Пафос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

1
15
Докса Катокопия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Пафос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Забито

2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
50%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

25
4
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 3
2
8%
1
25%
1-15
4
16%
1
25%
16-30
2
8%
1
25%
31-45
4
16%
1
25%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
8
32%
0
0%
76-90

Забито

9
32
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 5
1
11%
3
9%
1-15
3
33%
4
13%
16-30
2
22%
6
19%
31-45
1
11%
6
19%
46-60
2
22%
4
13%
61-75
0
0%
9
28%
76-90

Пропущено

40
12
16 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 10
5
13%
2
17%
1-15
7
18%
2
17%
16-30
4
10%
3
25%
31-45
4
10%
3
25%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
13
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0
АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1
Пафос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1
Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Пафос

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
13
5
2
16
1.5
9
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 18 13 3 2 34 - 10 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
4.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
5.
Омония Никосия
 18 10 5 3 34 - 21 35
6.
АЕК Ларнака
 18 9 6 3 30 - 18 33
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 18 8 4 6 28 - 27 28
9.
АЕЛ Лимасол
 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Этникос Ахна
 18 3 5 10 23 - 41 14
11.
Отеллос
 18 3 4 11 17 - 29 13
12.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
13.
Кармиотисса
 18 2 5 11 20 - 37 11
14.
Докса Катокопия
 18 2 2 14 10 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Неа Саламина
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
8.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
9.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Докса Катокопия
 9 2 1 6 7 - 15 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
10.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Техера Серхио 1 7
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Докса Катокопия 1:0 Пафос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный