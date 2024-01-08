Тур: 18.
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
1:0
32' ГолЛопеш Рафаэл
42' Вторая желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
45' Желтая карточкаEvagoras Antoniou
45' Желтая карточкаДигин Николя
2:0
64' ГолФран Соль
74' Желтая карточкаДьюрчо Адам
90'+5
Ход матча
14'
32'
1:0
42'
45'
56'
64'
2:0
74'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
29 Mark Sifneos
-
99 Yigal Becker
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
27 John Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
АЕК Ларнака
Закакиу
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
38
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|12 (3)
|0.67
|Тричковски Иван
|4
|0.22
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.17
|Димерс Марк
|3
|0.17
|Понс Пере
|2
|0.11
|Бруну Гама
|1
|0.06
|Дьюрчо Адам
|1
|0.06
|Гарсия Анхель
|1
|0.06
|Фараж Имад
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|5 (1)
|0.28
|Хадьивасилис Иоаннис
|3
|0.17
|Дигин Николя
|3 (1)
|0.17
|Mark Sifneos
|3 (1)
|0.17
|Шлогар Мартин
|2
|0.11
|John Ruiz
|1
|0.06
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.06
|Делмиро
|1
|0.06
|Роша Кенни
|1
|0.06
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.06
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|3
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|5
|1
|Andreas Christou
|4
|1
|Шлогар Мартин
|4
|1
|Alex Opoku Sarfo
|3
|1
|Evagoras Antoniou
|4
|0
|Дигин Николя
|3
|0
|Рейнолдс Аластер
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|John Ruiz
|2
|0
|Mark Sifneos
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Закакиу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
10
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
19
Упущенные победы
6
6
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Закакиу
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
20
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
13%
3
23%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
4
31%
76-90
Пропущено
13
18
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
31%
0
0%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
5
25
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
40%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
1
20%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
40%
8
32%
76-90
Забито
30
22
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
4
13%
4
18%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
5
17%
6
27%
76-90
Пропущено
18
43
11 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 18
4
22%
2
5%
1-15
6
33%
4
9%
16-30
1
6%
11
26%
31-45
3
17%
8
19%
46-60
1
6%
6
14%
61-75
3
17%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1
Закакиу
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1
Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Закакиу
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:5
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
27
45
18
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
27
36
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
99
513
513
414
216
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6