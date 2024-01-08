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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 18.
АЕК Ларнака
2:0
Конец матча
Закакиу
0'
14' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
1:0
32' Гол
Лопеш Рафаэл
42' Вторая желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
45' Желтая карточка
Evagoras Antoniou
45' Желтая карточка
Дигин Николя
2:0
64' Гол
Фран Соль
74' Желтая карточка
Дьюрчо Адам
90'+5
АЕК Ларнака
Закакиу

История личных встреч

АЕК Ларнака
Закакиу

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:5

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 12 (3) 0.67
Тричковски Иван 4 0.22
Лопеш Рафаэл 3 0.17
Димерс Марк 3 0.17
Понс Пере 2 0.11
Бруну Гама 1 0.06
Дьюрчо Адам 1 0.06
Гарсия Анхель 1 0.06
Фараж Имад 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.28
Хадьивасилис Иоаннис 3 0.17
Дигин Николя 3 (1) 0.17
Mark Sifneos 3 (1) 0.17
Шлогар Мартин 2 0.11
John Ruiz 1 0.06
Рейнолдс Аластер 1 0.06
Делмиро 1 0.06
Роша Кенни 1 0.06
Kyriakos Antoniou 1 0.06

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 3 0
Фран Соль 3 0
Густаву Луиш 3 0
Тонгья Франко 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Бруну Гама 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 5 1
Andreas Christou 4 1
Шлогар Мартин 4 1
Alex Opoku Sarfo 3 1
Evagoras Antoniou 4 0
Дигин Николя 3 0
Рейнолдс Аластер 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Mark Sifneos 2 0
Yair Castro 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Закакиу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
10
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
19

Упущенные победы

6
6
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Закакиу
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
20

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
13%
3
23%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
3
13%
4
31%
76-90

Пропущено

13
18
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
31%
0
0%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

5
25
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
40%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
1
20%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
40%
8
32%
76-90

Забито

30
22
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
4
13%
4
18%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
5
17%
6
27%
76-90

Пропущено

18
43
11 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 18
4
22%
2
5%
1-15
6
33%
4
9%
16-30
1
6%
11
26%
31-45
3
17%
8
19%
46-60
1
6%
6
14%
61-75
3
17%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1
Закакиу
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1
Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Закакиу

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:5
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
2
7
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
5
13
5
13
2.5
4
14
2
16
3.5
2
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 18 13 3 2 34 - 10 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
4.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
5.
Омония Никосия
 18 10 5 3 34 - 21 35
6.
АЕК Ларнака
 18 9 6 3 30 - 18 33
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 18 8 4 6 28 - 27 28
9.
АЕЛ Лимасол
 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Этникос Ахна
 18 3 5 10 23 - 41 14
11.
Отеллос
 18 3 4 11 17 - 29 13
12.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
13.
Кармиотисса
 18 2 5 11 20 - 37 11
14.
Докса Катокопия
 18 2 2 14 10 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Неа Саламина
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
8.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
9.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Докса Катокопия
 9 2 1 6 7 - 15 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
10.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Техера Серхио 1 7
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Дигин Николя получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Evagoras Antoniou получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Alex Opoku Sarfo получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
    • 14'
      Alex Opoku Sarfo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АЕК Ларнака 2:0 Закакиу онлайн

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