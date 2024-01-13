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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Каса Пия
0:2
Второй тайм: 77'
Фамаликан
0'
25' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
0:1
45' Гол
Шикинью
62' Желтая карточка
Юссуф Зейду
0:2
66' Гол
Кадис Хондер

Ход матча

25'
Афонсо Клейтон Мишель
 
45'
0:1
Шикинью
57'
Сома Юки
Кастро Пабло
 
62'
 
Юссуф Зейду
66'
0:2
Кадис Хондер
(Са Гуштаву)
69'
Афонсо Клейтон Мишель
Бриту Рафаэл
 
69'
Андраде Фернандо
Жушту Самуэл
 
70'
Жажа Коэльо
Диас Тиаго
 
73'
 
Араухо Перейра
Са Гуштаву
Прогнозы 120
Каса Пия 47.5% (57)
X 41.7% (50)
Фамаликан 10.8% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Фамаликан
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Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
5
Лело
Леонардо
77
Диас
Тиаго
8
Нето Анжело
17
Бриту
Рафаэл
80
Кастро
Пабло
30
Кардозо
Фелиппе
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
Каса Пия
4-4-2
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Фамаликан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.35
Кардозо Фелиппе 3 0.18
Кастро Пабло 2 0.12
Сома Юки 1 0.06
Ларрасабаль Гаиска 1 0.06
Диас Тиаго 1 0.06
Нунеш Жоау 1 0.06
Жушту Самуэл 1 0.06
Годвин Савиур 1 (1) 0.06
Андраде Фернандо 1 (1) 0.06
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 5 (1) 0.29
Шикинью 3 0.18
Отавио Эдмилсон 2 0.12
Фонсека Тео 2 0.12
Моура Франсишку 1 0.06
Са Гуштаву 1 0.06
Де Хас Юстин 1 0.06
Аранда Оскар 1 0.06
Родригеш Афонсу 1 0.06
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 7 2
Нето Анжело 5 0
Бени 5 0
Кардозо Фелиппе 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Морейра Педру 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 5 1
Риччели 3 2
Ассунсао Густаво 5 0
Шикинью 3 1
Кадис Хондер 3 1
Моура Франсишку 4 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Са Гуштаву 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
8
Каса Пия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
4
44%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
11%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
19%
4
21%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
6
29%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2

Результаты матчей

Каса Пия
Фамаликан

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
2
6
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 13 1 2 37 - 17 40
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 5 4 21 - 17 26
7.
Фамаликан
 2:0 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Каса Пия
 0:2 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
11.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
12.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 16 3 2 11 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Фамаликан
 2:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 0:2 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Каса Пия
 0:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
6.
Спортинг Л
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Фамаликан
 2:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • 57'
    Тактическая замена. Кастро Пабло уходит с поля и его заменяет Сома Юки
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Шикинью первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 25'
    Афонсо Клейтон Мишель получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 120
Каса Пия 47.5% (57)
X 41.7% (50)
Фамаликан 10.8% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Фамаликан
41.00
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4.28
3.00
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Где смотреть матч Каса Пия 0:2 Фамаликан онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пия 0:2 Фамаликан

Исход игры
Каса Пия
47.5% (57)
Ничья
41.7% (50)
Фамаликан
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (45)
1:0 Каса Пия
26.7% (32)
2:1 Каса Пия
18.3% (22)
1:2 Фамаликан
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 Фамаликан
3.3% (4)
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