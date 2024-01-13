Тур: 17. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Мело Фабио
0'
25' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
0:1
45' ГолШикинью
62' Желтая карточкаЮссуф Зейду
0:2
66' ГолКадис Хондер
Ход матча
45'
0:1
57'
62'
66'
0:2
77
Диас
Тиаго
17
Бриту
Рафаэл
80
Кастро
Пабло
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
-
Главный тренер: Морейра Педро
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Каса Пия
Фамаликан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.35
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.18
|Кастро Пабло
|2
|0.12
|Сома Юки
|1
|0.06
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.06
|Диас Тиаго
|1
|0.06
|Нунеш Жоау
|1
|0.06
|Жушту Самуэл
|1
|0.06
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.06
|Андраде Фернандо
|1 (1)
|0.06
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|5 (1)
|0.29
|Шикинью
|3
|0.18
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.12
|Фонсека Тео
|2
|0.12
|Моура Франсишку
|1
|0.06
|Са Гуштаву
|1
|0.06
|Де Хас Юстин
|1
|0.06
|Аранда Оскар
|1
|0.06
|Родригеш Афонсу
|1
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|7
|2
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Кардозо Фелиппе
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Ассунсао Густаво
|5
|0
|Шикинью
|3
|1
|Кадис Хондер
|3
|1
|Моура Франсишку
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Сантос Натан
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Аранда Оскар
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
13
8
Каса Пия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
4
44%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
11%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
19%
4
21%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
6
29%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2
Результаты матчей
Каса Пия
Фамаликан
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
36
26
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
313
412
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 17
|26
|7.
|2:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|0:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|11.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|9.
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|2:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогнозы на матч Каса Пия 0:2 Фамаликан
Исход игры
Каса Пия
47.5% (57)
Ничья
41.7% (50)
Фамаликан
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (45)
1:0 Каса Пия
26.7% (32)
2:1 Каса Пия
18.3% (22)
1:2 Фамаликан
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 Фамаликан
3.3% (4)
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