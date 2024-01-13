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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Каса Пия
0:2
Конец матча
Фамаликан
0'
25' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
0:1
45' Гол
Шикинью
61' Желтая карточка
Юссуф Зейду
0:2
66' Гол
Кадис Хондер
86' Красная карточка
Батишта Рикарду
90'+7

Ход матча

25'
Афонсо Клейтон Мишель
 
45'
0:1
Шикинью
56'
Сома Юки
Кастро Пабло
 
61'
 
Юссуф Зейду
66'
0:2
Кадис Хондер
(Са Гуштаву)
69'
Афонсо Клейтон Мишель
Бриту Рафаэл
 
69'
Андраде Фернандо
Жушту Самуэл
 
69'
Жажа Коэльо
Диас Тиаго
 
73'
 
Араухо Перейра
Са Гуштаву
84'
 
Добре Алекс
Шикинью
84'
 
Лииматта Отсо
Фонсека Тео
86'
Батишта Рикарду
 
88'
Паэс Лукас
Сома Юки
 
90'
 
Агиррегабириа Мартин
Сантос Натан
90'
 
Ассунсао Густаво
Юссуф Зейду
Прогнозы 120
Каса Пия 47.5% (57)
X 41.7% (50)
Фамаликан 10.8% (13)
Все прогнозы
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
5
Лело
Леонардо
77
Диас
Тиаго
8
Нето Анжело
17
Бриту
Рафаэл
80
Кастро
Пабло
30
Кардозо
Фелиппе
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
Каса Пия
4-4-2
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Фамаликан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.35
Кардозо Фелиппе 3 0.18
Кастро Пабло 2 0.12
Сома Юки 1 0.06
Ларрасабаль Гаиска 1 0.06
Диас Тиаго 1 0.06
Нунеш Жоау 1 0.06
Жушту Самуэл 1 0.06
Годвин Савиур 1 (1) 0.06
Андраде Фернандо 1 (1) 0.06
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 5 (1) 0.29
Шикинью 3 0.18
Отавио Эдмилсон 2 0.12
Фонсека Тео 2 0.12
Моура Франсишку 1 0.06
Са Гуштаву 1 0.06
Де Хас Юстин 1 0.06
Аранда Оскар 1 0.06
Родригеш Афонсу 1 0.06
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 7 2
Нето Анжело 5 0
Бени 5 0
Кардозо Фелиппе 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Морейра Педру 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 5 1
Риччели 3 2
Ассунсао Густаво 5 0
Шикинью 3 1
Кадис Хондер 3 1
Моура Франсишку 4 0
Топич Мирко 4 0
Сантос Натан 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Аранда Оскар 2 0
Са Гуштаву 2 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
8
Каса Пия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Фамаликан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
4
44%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Пропущено

23
19
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
17%
4
21%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1
Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1
Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2

Результаты матчей

Каса Пия
Фамаликан

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
5
12
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 17 13 2 2 37 - 17 41
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 5 4 21 - 17 26
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
11.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
12.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 0:0 Заявка 17 3 3 11 18 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Шавиш
 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
16.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 10 14
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Шикинью первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 25'
      Афонсо Клейтон Мишель получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Каса Пия 47.5% (57)
    X 41.7% (50)
    Фамаликан 10.8% (13)
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    Где смотреть матч Каса Пия 0:2 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Каса Пия 0:2 Фамаликан

    Исход игры
    Каса Пия
    47.5% (57)
    Ничья
    41.7% (50)
    Фамаликан
    10.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (74)
    Нет
    36.21% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (45)
    1:0 Каса Пия
    26.7% (32)
    2:1 Каса Пия
    18.3% (22)
    1:2 Фамаликан
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Фамаликан
    3.3% (4)
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