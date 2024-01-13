Тур: 18. Стадион: Перистери.
0'
30' Желтая карточкаЮбитана Дензель
55' Желтая карточкаЛабропулос Василис
60' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
78' Желтая карточкаLuis Gallegos
84' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
0:1
85' ГолЛабропулос Василис
90' Желтая карточкаРиера Адриан
1:1
90' ГолВаленсия Диего
90'+11
Ход матча
30'
78'
84'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
26
Кунде
Пьер
55
Диркс
Тюр
30
Куэн
Андреас
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
55
Глазер
Дан
21
Тораль
Хон
88
Бакич
Марко
28
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
История личных встреч
Атромитос
ОФИ
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
28 матчей
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.87
0.85
Среднее время на гол
48
106
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.57
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
57
96
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.28
|Робай Гаэтан
|4
|0.22
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.22
|Юбитана Дензель
|2
|0.11
|Гонсалес Эдер
|2
|0.11
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.11
|Lucas Acevedo
|2
|0.11
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.06
|Камара Агибу
|1
|0.06
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.17
|Феллипе Луис
|3
|0.17
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.11
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.11
|Абанда Леруа
|1
|0.06
|Маринакис Никос
|1
|0.06
|Luis Gallegos
|1
|0.06
|Риера Адриан
|1
|0.06
|Лабропулос Василис
|1
|0.06
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Валенсия Диего
|5
|0
|Камара Агибу
|5
|0
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Бакич Марко
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
6
Атромитос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ОФИ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
9
10
Атромитос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
ОФИ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
57%
6
35%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
21
10
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
9
43%
3
30%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Забито
25
16
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
4
25%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
8
32%
4
25%
76-90
Пропущено
28
27
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
11
39%
7
26%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
8
29%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2
Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2
ОФИ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0
ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2
Результаты матчей
Атромитос
ОФИ
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атромитос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
612
315
513
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|45 - 12
|40
|2.
|17
|12
|2
|3
|44 - 13
|38
|3.
|17
|11
|5
|1
|32 - 14
|38
|4.
|17
|10
|3
|4
|35 - 15
|32
|5.
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|6.
|17
|7
|2
|8
|22 - 28
|23
|7.
|18
|5
|8
|5
|24 - 29
|23
|8.
|0:1
|18
|5
|6
|7
|19 - 29
|21
|9.
|1:0
|18
|4
|6
|8
|20 - 32
|18
|10.
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|17
|3
|5
|9
|17 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|13.
|17
|2
|6
|9
|17 - 27
|12
|14.
|17
|2
|6
|9
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|9
|3
|6
|0
|13 - 8
|15
|7.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|9.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 19
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|4.
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|9.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|11.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|13.
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 5
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5