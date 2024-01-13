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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Атромитос
1:1
Конец матча
ОФИ
0'
30' Желтая карточка
Юбитана Дензель
55' Желтая карточка
Лабропулос Василис
60' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
78' Желтая карточка
Luis Gallegos
84' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
0:1
85' Гол
Лабропулос Василис
90' Желтая карточка
Риера Адриан
1:1
90' Гол
Валенсия Диего
90'+11

Ход матча

30'
Юбитана Дензель
 
46'
 
Тораринссон Гудмундур
Harold Mosquera
55'
 
Лабропулос Василис
60'
 
Тораринссон Гудмундур
62'
 
Нейра Хуан
Бакич Марко
64'
Ангельски Кароль
Диркс Тюр
 
73'
Вракас Георгиос
Вергос Николаос
 
78'
 
Luis Gallegos
78'
 
Риера Адриан
Тораль Хон
79'
 
Нуха Дико
Феллипе Луис
79'
 
Мельядо Мигель
Luis Gallegos
84'
Цавелас Георгиос
 
85'
0:1
Лабропулос Василис
87'
Thanasis Karamanis
Куэн Андреас
 
90'
 
Риера Адриан
90'
Валенсия Диего
(Юбитана Дензель)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
11
Юбитана
Дензель
55
Диркс
Тюр
30
Куэн
Андреас
18
Валенсия
Диего
9
Вергос
Николаос
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
99
Абанда
Леруа
8
Luis
Gallegos
55
Глазер
Дан
21
Тораль
Хон
88
Бакич
Марко
30
Harold
Mosquera
28
Феллипе
Луис
Атромитос
4-1-4-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
ОФИ

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

28 матчей

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
2:2
С
2:3
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.87
0.85

Среднее время на гол

48
106

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.57
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

57
96

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.28
Робай Гаэтан 4 0.22
Вергос Николаос 4 (1) 0.22
Юбитана Дензель 2 0.11
Гонсалес Эдер 2 0.11
Валенсия Диего 2 (1) 0.11
Lucas Acevedo 2 0.11
Куэн Андреас 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Камара Агибу 1 0.06
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.17
Феллипе Луис 3 0.17
Тораринссон Гудмундур 2 0.11
Нейра Хуан 2 (1) 0.11
Абанда Леруа 1 0.06
Маринакис Никос 1 0.06
Luis Gallegos 1 0.06
Риера Адриан 1 0.06
Лабропулос Василис 1 0.06
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 1
Цавелас Георгиос 5 0
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Камара Агибу 5 0
Lucas Acevedo 3 1
Юбитана Дензель 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Фридйонссон Самуэль 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Абанда Леруа 6 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Бакич Марко 4 0
Luis Gallegos 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Каро Андреас 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Феллипе Луис 1 0
Бауман Ноам 1 0
Harold Mosquera 1 0
Риера Адриан 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
6
Атромитос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ОФИ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

9
10
Атромитос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
ОФИ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
57%
6
35%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Пропущено

21
10
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
2
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
9
43%
3
30%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Забито

25
16
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
4
25%
16-30
2
8%
3
19%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
8
32%
4
25%
76-90

Пропущено

28
27
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
11
39%
7
26%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
8
29%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2
Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2
ОФИ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0
ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2

Результаты матчей

Атромитос
ОФИ

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атромитос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
3
15
5
13
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 17 10 3 4 35 - 15 32
5.
Арис Салоники
 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 0:1 18 5 6 7 19 - 29 21
9.
Пансерраикос
 1:0 18 4 6 8 20 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Пансерраикос
 1:0 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Ламия
 0:1 9 1 4 4 7 - 18 7
8.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
9.
Пансерраикос
 1:0 11 1 3 7 9 - 24 6
10.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
11.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
12.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Ламия Давид Симон 1 5
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Юбитана Дензель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атромитос 1:1 ОФИ онлайн

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