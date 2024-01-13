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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Ламия
0:2
Конец матча
Пансерраикос
0'
12' Желтая карточка
Пилеас Костас
0:1
14' Гол
Варда Амр
63' Желтая карточка
Давид Симон
69' Желтая карточка
Angelos Ikonomou
82' Желтая карточка
Станко Калеб
0:2
85' Гол
Алексич Коста
90'+5

Ход матча

12'
 
Пилеас Костас
14'
0:1
Варда Амр
(Mathias Tomas)
46'
Тошич Зоран
Сливка Выкинтас
 
61'
Карлитос Карлос
Амарал Педру
 
61'
 
Алексич Коста
Бетанкор Хефте
61'
 
Angelos Ikonomou
Пилеас Костас
63'
Давид Симон
 
69'
 
Angelos Ikonomou
70'
Станко Калеб
Цандарис Фанис
 
70'
Мула Алекс
Matias Acuna I
 
78'
 
Мургос Саввас
Mathias Tomas
82'
Станко Калеб
 
85'
0:2
Алексич Коста
(Делияннидис Панайотис)
90'
 
Диамантис Апостолос
Maximiliano Moreira

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
33
Корнезос
Гиоргос
24
Амарал
Педру
16
Сидклей
Феррейра
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
14
Сливка
Выкинтас
19
Flosard
Malci
29
Matias
Acuna
I
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
25
Гоцаманидис
Николаос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
69
Maximiliano
Moreira
2
Пилеас
Костас
11
Mathias
Tomas
7
Варда
Амр
19
Бетанкор
Хефте
Ламия
4-4-2
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Пансерраикос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:0
ФЛ
3:1
ФЛ
0:3
ФЛ
0:2
ФЛ
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 5 (1) 0.28
Сливка Выкинтас 3 0.17
Matias Acuna I 3 0.17
Цилулис Сотирис 2 0.11
Мартинес Рубен II 2 0.11
Лонго Самуэле 1 0.06
Сидклей Феррейра 1 0.06
Flosard Malci 1 0.06
Давид Симон 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Тошич Зоран 0 0
Амарал Педру 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 4 0.22
Стаикос Пасхалис 3 0.17
Konstantinos Thimianis 3 (1) 0.17
Мургос Саввас 2 (1) 0.11
Делияннидис Панайотис 2 0.11
Хадзистравос Зисис 2 0.11
Пилеас Костас 2 (1) 0.11
Варда Амр 1 0.06
Бергстрём Эмиль 1 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.06
Машарипов Джалолиддин 0 0
Mathias Tomas 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 6 1
Пападопулос Кирьякос 6 0
Matias Acuna I 5 0
Станко Калеб 4 0
Сливка Выкинтас 3 0
Цандарис Фанис 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Амарал Педру 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Тошич Зоран 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаикос Пасхалис 7 0
Уэдраого Исмаила 5 1
Гайек Томаш 1 2
Бергстрём Эмиль 2 1
Maximiliano Moreira 3 0
Хован Адриан 3 0
Данкерлёй Дамил 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Пилеас Костас 3 0
Konstantinos Thimianis 3 0
Алексич Коста 3 0
Marios Sofianos 3 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Хадзистравос Зисис 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Angelos Ikonomou 1 0
Mathias Tomas 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Пансерраикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
10
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Пансерраикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
0% (0)
91% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

7
11
Ламия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Пансерраикос
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
6% (1)
78% (14)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
36%
6
50%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
3
23%
10
45%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
26%
7
30%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
3
16%
6
26%
76-90

Пропущено

30
30
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
6
20%
6
20%
61-75
7
23%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2
ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2
Пансерраикос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1

Результаты матчей

Ламия
Пансерраикос

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ламия
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
4
3
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
6
2
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
7
11
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 17 10 3 4 35 - 15 32
5.
Арис Салоники
 17 8 3 6 25 - 21 27
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 18 5 6 7 19 - 30 21
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Панетоликос
 17 3 5 9 17 - 29 14
12.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 17 2 6 9 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 11 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 9 2 4 3 13 - 19 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 4 15
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
8.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
9.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
10.
Арис Салоники
 7 1 1 5 7 - 12 4
11.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
12.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
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Топ нарушителей
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Mathias Tomas сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
    • 12'
      Пилеас Костас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ламия 0:2 Пансерраикос онлайн

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