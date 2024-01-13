Тур: 18. Стадион: Athanasios Diakos.
0:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаПилеас Костас
0:1
14' ГолВарда Амр
63' Желтая карточкаДавид Симон
69' Желтая карточкаAngelos Ikonomou
82' Желтая карточкаСтанко Калеб
0:2
85' ГолАлексич Коста
90'+5
Ход матча
12'
14'
0:1
63'
69'
82'
85'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
15
Давид
Симон
24
Амарал
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Вулери КаинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Ламия
Пансерраикос
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|5 (1)
|0.28
|Сливка Выкинтас
|3
|0.17
|Matias Acuna I
|3
|0.17
|Цилулис Сотирис
|2
|0.11
|Мартинес Рубен II
|2
|0.11
|Лонго Самуэле
|1
|0.06
|Сидклей Феррейра
|1
|0.06
|Flosard Malci
|1
|0.06
|Давид Симон
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Тошич Зоран
|0
|0
|Амарал Педру
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|4
|0.22
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.17
|Konstantinos Thimianis
|3 (1)
|0.17
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.11
|Делияннидис Панайотис
|2
|0.11
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.11
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.11
|Варда Амр
|1
|0.06
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.06
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|6
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Станко Калеб
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|Цандарис Фанис
|3
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Амарал Педру
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стаикос Пасхалис
|7
|0
|Уэдраого Исмаила
|5
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Maximiliano Moreira
|3
|0
|Хован Адриан
|3
|0
|Данкерлёй Дамил
|3
|0
|Stavros Petravrakis
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Konstantinos Thimianis
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Хадзистравос Зисис
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Angelos Ikonomou
|1
|0
|Mathias Tomas
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Пансерраикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
10
Ламия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Пансерраикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
0% (0)
91% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
7
11
Ламия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Пансерраикос
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
6% (1)
78% (14)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
36%
6
50%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
3
23%
10
45%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
4
36%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
26%
7
30%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
3
16%
6
26%
76-90
Пропущено
30
30
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
6
20%
6
20%
61-75
7
23%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2
ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2
Пансерраикос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1
Результаты матчей
Ламия
Пансерраикос
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ламия
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
61
36
43
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
56
27
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
513
711
117
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5