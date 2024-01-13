Тур: 17. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Годиньо Луис
0:3
Второй тайм: 62'
Ход матча
44'
0:1
52'
56'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
77
Коррея
Жоау
33
Круз
Сандру
70
Морим
Эдер
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Шавиш
Спортинг Л
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.75
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|9 (3)
|0.53
|Алвес Даниэль
|2
|0.12
|Виктор Пауло
|1
|0.06
|Круз Сандру
|1
|0.06
|Рибейру Рубен
|1
|0.06
|Коррея Жоау
|1
|0.06
|Ланга Бруну
|1
|0.06
|Соуза Бернардо
|1
|0.06
|Пинью Педро
|1
|0.06
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|11 (2)
|0.65
|Паулинью Жуан
|8
|0.47
|Поте
|5
|0.29
|Эдвардс Маркус
|4
|0.24
|Морита Хидемаса
|1
|0.06
|Сантуш Нуну II
|1
|0.06
|Юлманд Мортен
|1
|0.06
|Катаму Жени
|1
|0.06
|Диоманде Усман
|1
|0.06
|Тринкан Франсишку
|1
|0.06
|Браганса Даниэл
|1
|0.06
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.06
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|7
|0
|Рибейру Рубен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Коррея Жоау
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Витория Стивен
|2
|0
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Теофилус Тибанг
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|4
|1
|Коатес Себастьян
|5
|0
|Юлманд Мортен
|5
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
4
Шавиш
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
4
22
Шавиш
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Спортинг Л
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
4
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 7
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
33%
5
23%
46-60
1
17%
4
18%
61-75
2
33%
4
18%
76-90
Пропущено
25
9
16 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
7
28%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
3
12%
4
44%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
3
12%
2
22%
76-90
Забито
18
35
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 15
6 Не забивали 0
0
0%
5
14%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
2
11%
7
20%
31-45
5
28%
6
17%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
6
33%
8
23%
76-90
Пропущено
41
19
24 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 11
9
22%
0
0%
1-15
8
20%
0
0%
16-30
7
17%
4
21%
31-45
5
12%
6
32%
46-60
4
10%
3
16%
61-75
8
20%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0
Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3
Результаты матчей
Шавиш
Спортинг Л
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
81
16
54
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
610
133
115
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|11.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|30 - 29
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|0:3 Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|0:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|3:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|8
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 0:3 Спортинг Л
Исход игры
Шавиш
0.8% (1)
Ничья
2.5% (3)
Спортинг Л
96.7% (117)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
34.78% (40)
Нет
65.22% (75)
Популярный счёт
0:2 Спортинг Л
47.1% (57)
1:2 Спортинг Л
18.2% (22)
1:3 Спортинг Л
14% (17)
0:1 Спортинг Л
7.4% (9)
0:3 Спортинг Л
7.4% (9)
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