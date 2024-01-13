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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Шавиш
0:3
Второй тайм: 62'
Спортинг Л
0'
0:1
44' Гол
Паулинью Жуан
0:2
52' Гол
Тринкан Франсишку
0:3
56' Гол
Поте

Ход матча

44'
0:1
Паулинью Жуан
46'
 
Коатес Себастьян
Куарежма Эдуарду
52'
0:2
Тринкан Франсишку
(Сантуш Нуну II)
53'
Алвес Даниэль
Морим Эдер
 
53'
Гуззу Рафаэл
Нвакали Келечи
 
56'
0:3
Поте
Прогнозы 121
Шавиш 0.8% (1)
X 2.5% (3)
Спортинг Л 96.7% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Шавиш
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
33
Круз
Сандру
13
Фернандеш
Вашку
20
Рибейру
Рубен
28
Нвакали
Келечи
70
Морим
Эдер
10
Санка
Леандру
23
Эрнандес
Эктор
II
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
8
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
Шавиш
4-1-4-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Шавиш
Спортинг Л

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
К
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 9 (3) 0.53
Алвес Даниэль 2 0.12
Виктор Пауло 1 0.06
Круз Сандру 1 0.06
Рибейру Рубен 1 0.06
Коррея Жоау 1 0.06
Ланга Бруну 1 0.06
Соуза Бернардо 1 0.06
Пинью Педро 1 0.06
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 11 (2) 0.65
Паулинью Жуан 8 0.47
Поте 5 0.29
Эдвардс Маркус 4 0.24
Морита Хидемаса 1 0.06
Сантуш Нуну II 1 0.06
Юлманд Мортен 1 0.06
Катаму Жени 1 0.06
Диоманде Усман 1 0.06
Тринкан Франсишку 1 0.06
Браганса Даниэл 1 0.06
Инасиу Гонсалу 1 0.06
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Родригеш Бруну 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Коррея Жоау 3 0
Морену Жоау 1 1
Витория Стивен 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 4 1
Коатес Себастьян 5 0
Юлманд Мортен 5 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Шавиш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Спортинг Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
4
Шавиш
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

4
22
Шавиш
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Спортинг Л
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
4

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 7
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
33%
5
23%
46-60
1
17%
4
18%
61-75
2
33%
4
18%
76-90

Пропущено

25
9
16 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
7
28%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
3
12%
4
44%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
3
12%
2
22%
76-90

Забито

18
35
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 15
6 Не забивали 0
0
0%
5
14%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
2
11%
7
20%
31-45
5
28%
6
17%
46-60
2
11%
5
14%
61-75
6
33%
8
23%
76-90

Пропущено

41
19
24 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 11
9
22%
0
0%
1-15
8
20%
0
0%
16-30
7
17%
4
21%
31-45
5
12%
6
32%
46-60
4
10%
3
16%
61-75
8
20%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0
Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3

Результаты матчей

Шавиш
Спортинг Л

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
8
1
1
6
2.5
5
4
1
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
13
3
1
15
2.5
6
10
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 5 4 21 - 17 26
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
11.
Эшторил
 Заявка 16 5 2 9 30 - 29 17
12.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 0:3 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 7 4 1 2 17 - 5 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 0:3 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
5.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 0:3 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Арока Мухика Рафаэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Паулинью Жуан забивает ударом с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 121
Шавиш 0.8% (1)
X 2.5% (3)
Спортинг Л 96.7% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Спортинг Л
25.00
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8.43
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1.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шавиш 0:3 Спортинг Л

Исход игры
Шавиш
0.8% (1)
Ничья
2.5% (3)
Спортинг Л
96.7% (117)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
34.78% (40)
Нет
65.22% (75)
Популярный счёт
0:2 Спортинг Л
47.1% (57)
1:2 Спортинг Л
18.2% (22)
1:3 Спортинг Л
14% (17)
0:1 Спортинг Л
7.4% (9)
0:3 Спортинг Л
7.4% (9)
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