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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Шавиш
0:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
44' Гол
Паулинью Жуан
0:2
52' Гол
Тринкан Франсишку
0:3
56' Гол
Поте
62' Желтая карточка
Коррея Жоау
71' Желтая карточка
Коатес Себастьян
90' Желтая карточка
Дьёкереш Виктор
90'+4

Ход матча

44'
0:1
Паулинью Жуан
46'
 
Коатес Себастьян
Куарежма Эдуарду
52'
0:2
Тринкан Франсишку
(Сантуш Нуну II)
53'
Алвес Даниэль
Морим Эдер
 
53'
Гуззу Рафаэл
Нвакали Келечи
 
56'
0:3
Поте
62'
Коррея Жоау
 
65'
Педру Жоау II
Витория Стивен
 
65'
Абасс Исса
Санка Леандру
 
71'
 
Коатес Себастьян
75'
Карраса Моура
Коррея Жоау
 
79'
 
Браганса Даниэл
Поте
85'
 
Нету Луиш
Эсгаю Рикарду
85'
 
Эссугу Дариу
Матеус Рейс
90'
 
Дьёкереш Виктор
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Шавиш 0.8% (1)
X 2.5% (3)
Спортинг Л 96.7% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
33
Круз
Сандру
13
Фернандеш
Вашку
20
Рибейру
Рубен
28
Нвакали
Келечи
70
Морим
Эдер
10
Санка
Леандру
23
Эрнандес
Эктор
II
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
8
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
Шавиш
4-1-4-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Шавиш
Спортинг Л

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
К
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 9 (3) 0.53
Алвес Даниэль 2 0.12
Виктор Пауло 1 0.06
Круз Сандру 1 0.06
Рибейру Рубен 1 0.06
Коррея Жоау 1 0.06
Ланга Бруну 1 0.06
Соуза Бернардо 1 0.06
Пинью Педро 1 0.06
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 11 (2) 0.65
Паулинью Жуан 8 0.47
Поте 6 0.35
Эдвардс Маркус 4 0.24
Тринкан Франсишку 2 0.12
Сантуш Нуну II 1 0.06
Морита Хидемаса 1 0.06
Юлманд Мортен 1 0.06
Катаму Жени 1 0.06
Диоманде Усман 1 0.06
Браганса Даниэл 1 0.06
Инасиу Гонсалу 1 0.06
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Коррея Жоау 4 0
Родригеш Бруну 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Морену Жоау 1 1
Витория Стивен 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Теофилус Тибанг 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Коатес Себастьян 6 0
Диоманде Усман 4 1
Юлманд Мортен 5 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Шавиш
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
4
Шавиш
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Спортинг Л
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

4
22
Шавиш
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
6% (1)
47% (8)
Спортинг Л
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

26
4

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
26%
4
40%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
33%
5
23%
46-60
1
17%
4
18%
61-75
2
33%
4
18%
76-90

Пропущено

25
9
16 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
7
28%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
3
12%
4
44%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
3
12%
2
22%
76-90

Забито

18
38
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 16
7 Не забивали 0
0
0%
5
13%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
2
11%
8
21%
31-45
5
28%
8
21%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
6
33%
8
21%
76-90

Пропущено

44
19
25 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 11
9
20%
0
0%
1-15
8
18%
0
0%
16-30
8
18%
4
21%
31-45
7
16%
6
32%
46-60
4
9%
3
16%
61-75
8
18%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0
Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3

Результаты матчей

Шавиш
Спортинг Л

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
6 раз 35%
1
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
8
1
1
7
2.5
5
4
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
14
3
1
16
2.5
7
10
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 2:0 Заявка 17 8 5 4 23 - 17 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
11.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
12.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
13.
Эшторил
 0:2 Заявка 17 5 2 10 30 - 31 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 0:2 Заявка 8 4 1 3 17 - 7 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 2:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 2:0 Заявка 9 5 3 1 11 - 5 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 0:2 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Арока Мухика Рафаэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Куарежма Эдуарду уходит с поля и его заменяет Коатес Себастьян
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Паулинью Жуан забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Шавиш 0.8% (1)
    X 2.5% (3)
    Спортинг Л 96.7% (117)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 0:3 Спортинг Л

    Исход игры
    Шавиш
    0.8% (1)
    Ничья
    2.5% (3)
    Спортинг Л
    96.7% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    34.78% (40)
    Нет
    65.22% (75)
    Популярный счёт
    0:2 Спортинг Л
    47.1% (57)
    1:2 Спортинг Л
    18.2% (22)
    1:3 Спортинг Л
    14% (17)
    0:1 Спортинг Л
    7.4% (9)
    0:3 Спортинг Л
    7.4% (9)
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