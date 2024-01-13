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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Эшторил
0:2
Перерыв
Морейренсе
0'
25' Желтая карточка
Гомес Родриго
0:1
30' Гол
Апарисио Педро
0:2
33' Гол
Марсело Феррейра
39' Желтая карточка
Рамос Рубен
45' Желтая карточка
Алан Осорио

Ход матча

25'
Гомес Родриго
 
29'
Коба Куандреди
Холсгров Джордан
 
30'
0:1
Апарисио Педро
33'
0:2
Марсело Феррейра
(Амадор Педру)
39'
 
Рамос Рубен
45'
 
Алан Осорио
Прогнозы 119
Эшторил 47.1% (56)
X 42.9% (51)
Морейренсе 10.1% (12)
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Ничья
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Все Коэффициенты
31
Карне
Марсело
2
Парра
Рауль
22
Мангала
Эльяким
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
8
Холсгров
Джордан
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
18
Амадор
Педру
6
Рамос
Рубен
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
10
Апарисио
Педро
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
Эшторил
3-4-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Морейренсе

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ГЛ
2:1
ГЛ
1:0
ГЛ
2:0
ГЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.1

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1
0.38

Среднее время на гол

90
240

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.78

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
115

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.29
Кассиано Диас 5 (1) 0.29
Маркес Алехандро 5 0.29
Гомес Родриго II 4 0.24
Гитан Рафик 3 0.18
Холсгров Джордан 2 0.12
Араужу Тьягу 2 0.12
Мангала Эльяким 1 0.06
Тавареш Эриберту 1 0.06
Витал Бернардо 1 0.06
Парра Рауль 1 0.06
Волней 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.35
Камачу Жоау 3 0.18
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.18
Алан Осорио 2 0.12
Марсело Феррейра 2 0.12
Айяс Матеус 2 0.12
Кодисанг Кобамело 1 0.06
Сильва Фабиано 1 0.06
Фримпонг Годфрид 1 0.06
Апарисио Педро 1 0.06
Маракас 1 0.06
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Гомес Родриго II 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Волней 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Маркеш Жоао 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мангала Эльяким 1 0
Пина Вагнер 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Антониссе Джереми 2 1
Алан Осорио 3 0
Сильва Фабиано 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Камачу Жоау 2 0
Рамос Рубен 2 0
Апарисио Педро 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Эшторил
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Морейренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

2
9
Эшторил
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Морейренсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
18%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
4
44%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
6
29%
1
9%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Забито

33
22
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
6
18%
3
14%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
18%
2
9%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
7
21%
8
36%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
12%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
6
23%
2
13%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
3
12%
5
31%
61-75
6
23%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0
Морейренсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1
Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0

Результаты матчей

Эшторил
Морейренсе

Точный счет

4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

4:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
2
6
3
4
2.5
1
7
3
4
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
4
12
5
11
2.5
2
14
3
13
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 16 12 3 1 31 - 10 39
3.
Порту
 Заявка 16 11 2 3 23 - 12 35
4.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 40 - 23 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 9 3 4 26 - 18 30
6.
Морейренсе
 2:0 Заявка 17 8 5 4 23 - 17 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
11.
Эштрела
 Заявка 16 4 5 7 17 - 23 17
12.
Боавишта
 Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
13.
Эшторил
 0:2 Заявка 17 5 2 10 30 - 31 17
14.
Арока
 Заявка 16 4 4 8 22 - 23 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 16 4 3 9 26 - 30 15
16.
Риу Аве
 Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17.
Визела
 Заявка 16 2 7 7 15 - 23 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Жил Висенте
 Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 0:2 Заявка 8 4 1 3 17 - 7 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 2:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 8 6 1 1 22 - 14 19
3.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
4.
Морейренсе
 2:0 Заявка 9 5 3 1 11 - 5 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
Боавишта
 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 0:2 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Арока Мухика Рафаэль 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
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  • 25'
    Гомес Родриго II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Эшторил 47.1% (56)
X 42.9% (51)
Морейренсе 10.1% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Морейренсе
24.00
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9.60
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3.40
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Где смотреть матч Эшторил 0:2 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 0:2 Морейренсе

Исход игры
Эшторил
47.1% (56)
Ничья
42.9% (51)
Морейренсе
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (47)
1:0 Эшторил
25.2% (30)
2:1 Эшторил
18.5% (22)
1:2 Морейренсе
4.2% (5)
0:1 Морейренсе
2.5% (3)
2:0 Эшторил
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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