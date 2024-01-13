Тур: 17. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Ногейра Мигель
1:3
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаГомес Родриго
0:1
30' ГолАпарисио Педро
0:2
33' ГолМарсело Феррейра
39' Желтая карточкаРамос Рубен
45' Желтая карточкаАлан Осорио
73' Желтая карточкаАнтониссе Джереми
0:3
74' ГолАлан Осорио
83' Желтая карточкаФернандеш Матеуш
1:3
90' ГолКарлос Жоао
90'+5
Ход матча
25'
30'
0:1
33'
0:2
39'
45'
74'
0:3
83'
90'
1:3
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
76
Пинто
Денис
26
Маракас
18
Амадор
Педру
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Морейренсе
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.1
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1
0.38
Среднее время на гол
90
240
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.17
0.78
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
115
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|5
|0.29
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.29
|Маркес Алехандро
|5
|0.29
|Гомес Родриго II
|4
|0.24
|Гитан Рафик
|3
|0.18
|Холсгров Джордан
|2
|0.12
|Араужу Тьягу
|2
|0.12
|Мангала Эльяким
|1
|0.06
|Тавареш Эриберту
|1
|0.06
|Карлос Жоао III
|1
|0.06
|Витал Бернардо
|1
|0.06
|Парра Рауль
|1
|0.06
|Волней
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.35
|Алан Осорио
|3
|0.18
|Камачу Жоау
|3
|0.18
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.18
|Марсело Феррейра
|2
|0.12
|Айяс Матеус
|2
|0.12
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.06
|Сильва Фабиано
|1
|0.06
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.06
|Апарисио Педро
|1
|0.06
|Маракас
|1
|0.06
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Гомес Родриго II
|4
|0
|Фернандеш Матеуш
|4
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Волней
|3
|0
|Маркеш Жоао
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Мангала Эльяким
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|5
|0
|Антониссе Джереми
|3
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Рамос Рубен
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Морейренсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
2
9
Эшторил
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Морейренсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
17%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
4
33%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
6
29%
1
9%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Забито
34
25
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
6
18%
3
12%
1-15
3
9%
6
24%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
6
18%
2
8%
46-60
9
26%
1
4%
61-75
8
24%
8
32%
76-90
Пропущено
29
17
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
10%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
7
24%
2
12%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
6
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0
Морейренсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1
Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0
Результаты матчей
Эшторил
Морейренсе
Точный счет
4:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
4:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
26
35
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
89
512
512
314
314
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 10
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|23 - 12
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|40 - 23
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 23
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|26 - 30
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 14
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|8
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
Прогнозы на матч Эшторил 1:3 Морейренсе
Исход игры
Эшторил
47.1% (56)
Ничья
42.9% (51)
Морейренсе
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (47)
1:0 Эшторил
25.2% (30)
2:1 Эшторил
18.5% (22)
1:2 Морейренсе
4.2% (5)
0:1 Морейренсе
2.5% (3)
2:0 Эшторил
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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