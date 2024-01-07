Двойная замена в составе "Барбастро": вместо Франка Карбонеля и Кике Рауселя на поле вышли Хайме Рекес и Антонио Креспо.

Карбонель ушёл с поля после того, как у него уже судороги сводили ногу от усталости. Всё-таки в полупрофессиональном футболе многие игроки не способны играть долго на высочайшем уровне.

Но оставшиеся футболисты "Барбастро" не боятся, что из также захлестнёт усталость, поэтому работают сейчас в высоком прессинге на чужой половине поля.

Роке продрался на правый край штрафной площади, но под прессингом соперника нанёс удар уже с очень острого угла, который пришёлся в сетку с внешней стороны ворот.

Непросто сейчас играть в тики-таку каталонцам, учитывая продолжающийся высокий коллективный прессинг соперников, которые явно действуют сейчас на кураже.

Двойная замена в составе "Барселоны": вместо Ориоля Ромеу и Жоау Фелиша на поле вышли Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски.

Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, куда побежал Пенья и кулаками отразил мяч. Получилось прямо на соперника, но тот не сумел оперативно прицельно пробить по воротам с 25 метров.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Адрия де Меса!!! Свой первый угловой заработал "Барбастро" после грубой ошибки Фелиша. Со стандарта пошла подача в гущу футболистов, где мяч оказался на ноге де Месы, а тот просто пробил с трёх метров.

Ликуют болельщики на трибунах. Их команда уже, думаю, выполнила цель на этот матч. Будут ли попытки оформить камбек и сравнять счёт?

Фелиш решил исправиться, поэтому проник на левый край чужой штрафной площади и нанёс сильный удар по воротам низом, однако Фабрега успел сложиться и со второй попытки зафиксировал мяч у себя в руках.

Форт протащил мяч к лицевой линии по своему левому флангу, после чего выполнил прострел в центр, но слишком близко к воротам, так что Фабрега снова завладел мячом.

Каталонцы среагировали на пропущенный гол, значительно повысив темп, так что вернули себе доминацию в центральной зоне.

Двойная замена в составе "Барселоны": вместо Андреаса Кристенсена и Рафиньи на поле вышли Иньиго Мартинес и Витор Роке.

Угловой на правом фланге заработали "сине-гранатовые". Подача от флажка последовала во вратарскую площадь, где Фабрега снова со второй попытки сумел накрыть мяч.

С большим задором играет "Барбастро" с первых минут второго тайма. Настроена эта скромная команда всё ещё дать бой гранду.

Роберт Левандовски продолжает сидеть на скамейке запасных, плотнее укутываясь в пуховик. Видимо, достаточно холодно здесь в этот вечер.

Фермин Лопес получил болезненный удар по ногам в глубине поля, но, перетерпев боль, дал знак судье, что не нуждается в медицинской помощи.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Рафинья!!! Форт с левого фланга выполнил диагональную прострельную передачу на дальний край вратарской площади, куда ворвался на скорости Рафинья и ударом в касание поразил цель.

Думаю, что интрига в этом матче уже окончательно умерла со вторым голом каталонцев. "Барбастро" же надо стараться, чтобы забить хотя бы гол престижа в этой встрече.

Гаско получил какое-то повреждение голеностопа, из-за которого сейчас прихрамывает, но надеется разбегаться в ближайшее время. Пожелаем ему здоровья!

Раусель из-за пределов штрафной площади плотно пробивал по воротам гостей, но мяч на себя принял Араухо, так что обошлось без опасности для Пеньи.

Угловой на правом фланге заработала "Барселона". Мяч был разыгран накоротке, после чего Торрес выполнил навес на дальний край вратарской площади, куда никто из его партнёров по команде не набежал.

Заброс из глубины поля следовал на забегание Фелиша, но Фабрега выскочил из ворот и первым оказался на мяче у линии штрафной площади.

11:3 - такова статистика по нарушениям правил на эту минуту. Хозяева заработали сейчас штрафной удар в глубине поля.

Одна замена произошла в составе "Барбастро" в перерыве: вместо Уго Баутисты встречу продолжает Суле Сидибе. Таким образом, хозяева продолжают игру в четыре защитника.

С правого фланга прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки, откуда Гонпи нанёс первый удар в створ ворот "Барселоны", но не слишком сильно, так что в падении Пенья забрал мяч.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Барселона" пока что минимально впереди. Отдыхаем...

45' Снова пошли хозяева поля в высокий прессинг, но сумели отобрать мяч у вражеских защитников только с нарушением правил.

45' 1 минута компенсирована.

44' Пошли в прессинг на чужую половину поля хозяева, заставив ошибиться де Йонга, который двинул мячом в соперника. Но отскок получился удачным для каталонцев - в руки Пенье.

43' ГОЛ забила "Барселона", однако взятие ворот не зафиксировано. С правого фланга Лопес вырезал подачу на дальнюю штангу, где на замыкании сыграл Фелиш, но у португальца судьи зафиксировали небольшой офсайд.

42' 23 на 77 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту в пользу "Барселоны". Вряд ли этого кого-то удивляет.

41' Всё нормально с парнями - это был всего лишь лёгкий нокдаун, так что никому вынужденная замена не понадобится. Встреча продолжается.

40' В середине поля Ромеу и Лопес умудрились столкнуться, получив при этом повреждения.

39' Учащаются под занавес первого тайма нарушения правил со стороны "красно-бело-синих". Подустала уже явно команда Дани Мартинеса.

38' Рафинья эффектно обыграл соперника на правом фланге атаки, после чего тот схватил бразильца руками, за что получил жёлтую карточку. Карбонель наказан предупреждением.

37' Фелиш хитро пробил под "стенкой", но дистанция были слишком большая для такого трюка. Благодаря этому Фабрега в падении намертво поймал мяч.

36' Штрафной удар каталонцы заработали в 27 метрах от ворот соперника, немного левее центральной оси. Вполне хорошая точка для прямого удара.

35' 1:13 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче на эту минуту. По ударам в створ ворот - 0:5.

34' Аут на правом фланге заработали хозяева. Последовало вбрасывание мяча в штрафную площадку, где Раусель сумел пробить с разворота, но получилось несильно и неточно.

33' Гонпи протащил мяч почти в атаку на левом фланге, но мяч у него из-под ног выбили, причём таким образом, что игровой снаряд покинул пределы поля именно от ноги Оскара.

32' С правого фланга в ответной атаке "Барселоны" прострельная передача прошла в штрафную площадку на средней высоте, но Торрес там не сумел укротить сложный мяч.

31' Гаско внезапно оказался в атаке "Барбастро" и попытался ворваться на правый край чужой штрафной площади, но Араухо достаточно легко оттеснил его от мяча.

30' Де Меса сумел зацепиться за мяч в районе центрального круга, после чего заработал на себе фол, благодаря хорошей игре корпусом.

29' В новой атаке Форт с левого фланга сильно прострелил вдоль ворот, но никто из его партнёров по команде не успел на добивание.

28' Форт по левому краю попытался на дриблинге прорваться в чужие владения, но чисто удалось выбить у него мяч из-под ног у одного из соперников.

27' Через центральную ось с помощью короткого паса попытались проникнуть в чужие владения каталонцы, но мяч всё же застрял в ногах многочисленных защитников.

26' Рафинья на правом фланге атаки обокрал соперника, выполнил короткий пас в штрафную площадку на Торреса, который сильно в касание пробил по воротам, но мяч полетел намного выше цели.

25' Из глубины поля прошёл заброс на ход Фермину, который головой пробил от правого угла вратарской площади, но слабовато получилось, так что Фабрега поймал мяч.

24' Потише стало на трибунах. Несколько приуныли местные болельщики, понимая, что сказочная победа для их команды сегодня маловероятна.

23' В течение одной минуты хозяева дважды нарушили правила в центральной зоне, пытаясь повыше организовать свой прессинг в позиционной защите.

22' Торрес с дальней дистанции нанёс сильный удар по воротам хозяев, но мяч полетел существенно выше ворот.

21' После взятия ворот картина на поле не меняется - "Барселона" продолжает доминировать, в то время как их соперники практически всем составом на своей трети поля.

20' Недовольна публика на трибунах, так как голевая атака началась после отбора мяча в середине поля у де Месы. По мнению игроков и болельщиков "Барбастро", против их нападающего были нарушены правила.

19' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фермин Лопес!!!

А вот и первый гол! Длинный заброс прошёл на правый фланг атаки на Рафинью, который с правой ноги прострелил в центр, а набежавший Фермин в касание с семи метров вколотил мяч в сетку ворот.

19' Постепенно жарче становится у владений "Барбастро", футболисты которого вынуждены прижиматься всё глубже к своим воротам. Гол постепенно начал назревать.

18' Форт с левого края выполнил прострел в центр, но мяч рикошетом от защитника пошёл в ворота, однако уже упавший Фабрега кое-как сумел ногой отразить мяч.

17' Сам Рафинья решил пробить на технику со штрафного удара, закрутив над "стенкой" мяч в ближний угол, но слишком мягко было выполнено, так что Фабрега успел переместиться в рамке и поймать мяч.

17' Штрафной удар заработали гости у правого угла чужой штрафной площади. Рафинья получил удар по ногам в этой зоне.

16' Заброс на правый край штрафной площади гостей прошёл на Кунде, который выполнил скидку в центр на Фермина, а тот ударом практически в упор не смог пробить Фабрегу. Но расстраиваться не стоит, так как у Кунде зафиксирован офсайд.

15' Быструю контратаку попытались разогнать игроки "Барбастро", но она закончилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры".

14' Подача нового стандартного положения снова последовала на ближнюю штангу, но опять-таки обошлось без каких-либо дивидендов для атакующих.

13' Навес последовал на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем обороняющихся. В атаке вторым темпом "блауграна" снова заработала угловой слева.

12' Ромеу решил разрядить свою пушку с дальней дистанции, но мяч от ноги соперника срикошетил на угловой на левом фланге. Рафинья пошёл подавать...

11' Совсем без работы пока что вратари в этой встрече. Каталонцы наносили пару ударов по воротам Фабреги, но они были блокированы защитниками.

10' Гости провели затяжную позиционную атаку. С правого фланга пошла подача на дальний край штрафной площади, но там мяч от Форта вышел за лицевую линию.

9' Перешли хозяева в атаку, заработав аут на правом фланге. После розыгрыша следовала подача в центр, но слишком низкая, так что Кристенсен головой отбил мяч.

8' Рафинья с правого фланга внешней стороной левой ноги выполнил навес в район линии вратарской площади, но защитники "Барбастро" достаточно уверенно разобрались.

7' Впервые хозяева поля вышли с мячом на чужую половину поля, но полноценная атака у них не получилась. В контратаке Фелиш с левого фланга сместился в центр и наносил удар со средней дистанции, но он был заблокирован.

6' Букмекеры перед матчем считали, что "сине-гранатовые" выиграют этот матч с разницей в три мяча. Посмотрим, как получится на самом деле.

5' Хави пока что максимально спокоен у кромки поля. Верит наставник "Барселоны", что сегодня у его команды серьёзных проблем с добычей путёвки в следующий раунд не будет.

4' Каталонцы на первых минутах не пытаются включить максимальный темп и задавить представителя четвёртого дивизиона. Всё достаточно спокойно пока что.

3' В первой атаке Рафинья вошёл на правый край чужой штрафной площади, сместился немного в центр, после чего с левой ноги пробил по воротам, но мяч на себя принял Ара.

2' Разумеется, переполнен стадион "Барбастро". Он вмещает всего 5 тысяч болельщиков, но всё равно атмосфера в этот вечер здесь прекрасная.