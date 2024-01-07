Ход матча
18'
0:1
51'
0:2
60'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гаско
Карлос
19
Баутиста
Уго
20
Гонпи
Оскар
13
Пенья
Иньяки
39
Форт
Эктор
23
Кунде
Жюль
18
Ромеу
Ориоль
32
Лопес
Фермин
14
Фелиш
Жоау
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гаско КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Баутиста УгоЗащитник
- Полузащитник
-
18 ХавитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гонпи ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бальда ИкерЗащитник
-
7 Вал ХосеЗащитник
-
12 Рекес ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прат МаркНападающий
-
15 Сидибе СулеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Дани
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
35 Виктор ПоПолузащитник
-
19 Роке ВиторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
Бомбардиры внутри турнира
Барбастро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Меса Адрия
|2
|0.67
|Карбонель Франк
|1
|0.33
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|1
|1
|Лопес Фермин
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Барбастро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Барбастро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барбастро
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Барбастро - Альмерия 1:0 Барбастро - Понферрадина 1:0 Барбастро - Тамарите 0:2 Бинефар - Барбастро 2:1
Барбастро - Эбро 1:0 Уэска-2 - Барбастро 0:1 Саринена - Барбастро 2:2 Барбастро - Оспиталет 0:1 Санта-Исабель - Барбастро 6:0 Барбастро - Сабиньяниго 3:7 Вильянуэва - Барбастро 2:0 Барбастро - Эбро 0:8 Бинефар - Барбастро 4:1 Барбастро - Утебо 1:2 Борха - Барбастро 5:0 Барбастро - Тарасона 0:3 Вилья де Алагон - Барбастро 3:1 Барбастро - Альмудевар 0:1 Теруэль - Барбастро 6:1 Барбастро - Каспе 0:3
Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1
Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2
Результаты матчей
Барбастро
Барселона
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Барбастро
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|4
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|4
|Бетис
|Родри Родриго
|3
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Расинг Ферроль
|Манзанара Фран
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барбастро 1:2 Барселона
Исход игры
Барбастро
5.2% (7)
Ничья
1.5% (2)
Барселона
93.3% (126)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
13.79% (16)
Нет
86.21% (100)
Популярный счёт
0:3 Барселона
30.4% (41)
0:2 Барселона
22.2% (30)
0:4 Барселона
9.6% (13)
1:3 Барселона
5.9% (8)
0:6 Барселона
4.4% (6)
0:5 Барселона
3.7% (5)
0:1 Барселона
2.2% (3)
1:5 Барселона
1.5% (2)
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