Бомбардиры внутри турнира
Барбастро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adria De Mesa
|1
|0.5
|Карбонелл Франц
|1
|0.5
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Барбастро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Барбастро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барбастро
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Барбастро - Альмерия 1:0 Барбастро - Понферрадина 1:0 Барбастро - Тамарите 0:2 Бинефар - Барбастро 2:1
Барбастро - Эбро 1:0 Уэска-2 - Барбастро 0:1 Саринена - Барбастро 2:2 Барбастро - Оспиталет 0:1 Санта-Исабель - Барбастро 6:0 Барбастро - Сабиньяниго 3:7 Вильянуэва - Барбастро 2:0 Барбастро - Эбро 0:8 Бинефар - Барбастро 4:1 Барбастро - Утебо 1:2 Борха - Барбастро 5:0 Барбастро - Тарасона 0:3 Вилья де Алагон - Барбастро 3:1 Барбастро - Альмудевар 0:1 Теруэль - Барбастро 6:1 Барбастро - Каспе 0:3
Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1
Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2
Результаты матчей
Барбастро
Барселона
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Барбастро
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Бетис
|Родри Родриго
|3
|Мальорка
|Пратс Абдон
|3
|Хетафе
|Оскар Родригес
|3
|Алавес
|Алькаин Чебер
|3
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Льягостера
|Juan Segura
|1
|Сеговиана
|Де Ла Мата Хуан
|1
Прогнозы на матч Барбастро - Барселона
Исход игры
Барбастро
0% (0)
Ничья
2% (1)
Барселона
98% (49)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
12.5% (6)
Нет
87.5% (42)
Популярный счёт
0:2 Барселона
32% (16)
0:3 Барселона
30% (15)
1:3 Барселона
8% (4)
0:4 Барселона
8% (4)
0:5 Барселона
6% (3)
0:6 Барселона
4% (2)
1:2 Барселона
4% (2)
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