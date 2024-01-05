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Барбастро
 
Позже
Барселона
Прогнозы 50
Барбастро 0% (0)
X 2% (1)
Барселона 98% (49)
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Лучшие коэффициенты
Барбастро
Ничья
Барселона
22.00
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9.71
1.13
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Бомбардиры внутри турнира

Барбастро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adria De Mesa 1 0.5
Карбонелл Франц 1 0.5
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Барбастро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Барбастро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барбастро
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Барбастро - Альмерия 1:0 Барбастро - Понферрадина 1:0 Барбастро - Тамарите 0:2 Бинефар - Барбастро 2:1
Барбастро - Эбро 1:0 Уэска-2 - Барбастро 0:1 Саринена - Барбастро 2:2 Барбастро - Оспиталет 0:1 Санта-Исабель - Барбастро 6:0 Барбастро - Сабиньяниго 3:7 Вильянуэва - Барбастро 2:0 Барбастро - Эбро 0:8 Бинефар - Барбастро 4:1 Барбастро - Утебо 1:2 Борха - Барбастро 5:0 Барбастро - Тарасона 0:3 Вилья де Алагон - Барбастро 3:1 Барбастро - Альмудевар 0:1 Теруэль - Барбастро 6:1 Барбастро - Каспе 0:3
Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1
Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2

Результаты матчей

Барбастро
Барселона

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Барбастро
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
Луго
Атлетико М
Эспаньол
Хетафе
Эльче
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Алавес
Бетис
Арандина
Реал Мадрид
Бургос
Мальорка
Аморебьета
Сельта
Расинг Ферроль
Севилья
Кастельон
Осасуна
Унионистас
Вильярреал
Эйбар
Атлетик Б
Картахена
Валенсия
Барбастро
Барселона
Малага
Реал Сосьедад
Тенерифе
Лас-Пальмас
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бетис Виллиан Жозе 4
Бетис Родри Родриго 3
Мальорка Пратс Абдон 3
Хетафе Оскар Родригес 3
Алавес Алькаин Чебер 3
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Льягостера Juan Segura 1
Сеговиана Де Ла Мата Хуан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барбастро - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Барбастро 0% (0)
    X 2% (1)
    Барселона 98% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барбастро
    Ничья
    Барселона
    22.00
    Реклама, ligastavok.ru
    9.71
    1.13
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барбастро - Барселона

    Исход игры
    Барбастро
    0% (0)
    Ничья
    2% (1)
    Барселона
    98% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    12.5% (6)
    Нет
    87.5% (42)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    32% (16)
    0:3 Барселона
    30% (15)
    1:3 Барселона
    8% (4)
    0:4 Барселона
    8% (4)
    0:5 Барселона
    6% (3)
    0:6 Барселона
    4% (2)
    1:2 Барселона
    4% (2)
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