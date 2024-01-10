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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
4:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
23' Гол
Роден Маркус
2:0
38' Гол
Роден Маркус
3:0
41' Гол
Роден Маркус
3:1
45' Гол
Боа Морте Аилтон
4:1
52' Гол
Ласанья Кевин
57' Желтая карточка
Озбек Мехмет
68' Желтая карточка
Калдырым Хасан Али
90'+4
23
Билгин
Эмре
3
Весели
Фредерик
54
Дурсун
Салих
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
97
Паолетти
Флавио
10
Ялчын
Гювен
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
15
Ласанья
Кевин
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
33
Калдырым
Хасан
Али
89
Ака
Яу
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
6
Карими
Али
II
9
Тиам
Маме
13
Баокен
Стефан
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Кайсериспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.21
Роден Маркус 4 0.21
Эйссерик Валентин 2 0.11
Келес Джан 2 0.11
Мендеш Райан 2 0.11
Дурсун Сердар 2 0.11
Ласанья Кевин 1 0.05
Стураро Стефано 1 0.05
Чеккерини Федерико 1 0.05
Сангаре Назим 1 0.05
Мерджан Левент 0 0
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.58
Боа Морте Аилтон 4 0.21
Баокен Стефан 3 0.16
Кеман Оливье 2 0.11
Кардозу Мигел 1 0.05
Мане Карлуш 1 0.05
Карими Али II 1 0.05
Узодимма Энтони 1 0.05
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Бираски Давиде 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Келес Джан 2 0
Эйссерик Валентин 1 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 3 0
Йылмаз Картал 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Карими Али II 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Баязит Билал 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Калдырым Хасан Али 1 0
Баокен Стефан 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Ака Яу 1 0
Озбек Мехмет 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Кайсериспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

4
4
Фатих Карагюмрюк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Кайсериспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

3
11
Фатих Карагюмрюк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Кайсериспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
33%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
2
22%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
33%
3
19%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

21
25
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
10%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
7
33%
7
28%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
6
29%
5
20%
76-90

Пропущено

21
28
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
6
29%
7
25%
31-45
4
19%
7
25%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
24%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0
Кайсериспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0
Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Кайсериспор

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
7
12
3
16
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6:0 Заявка 19 16 2 1 55 - 15 50
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 19 8 7 4 32 - 22 31
5.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 5 5 9 22 - 20 20
16.
Хатайспор
 Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Коньяспор
 0:6 Заявка 19 4 6 9 18 - 31 18
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 18 2 2 14 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 6:0 Заявка 10 8 1 1 32 - 10 25
3.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 10 8 1 1 22 - 7 25
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 14 13
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
15.
Коньяспор
 0:6 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6:0 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 0:6 Заявка 10 1 4 5 8 - 22 7
17.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 9 0 1 8 3 - 16 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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