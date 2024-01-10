Тур: 16. Стадион: Вефа.
4:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолРоден Маркус
2:0
38' ГолРоден Маркус
3:0
41' ГолРоден Маркус
3:1
45' ГолБоа Морте Аилтон
4:1
52' ГолЛасанья Кевин
57' Желтая карточкаОзбек Мехмет
68' Желтая карточкаКалдырым Хасан Али
90'+4
Ход матча
23'
1:0
38'
2:0
41'
45'
3:1
46'
52'
57'
70'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
23
Билгин
Эмре
54
Дурсун
Салих
10
Ялчын
Гювен
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
89
Ака
Яу
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Онур СамедНападающий
- Нападающий
-
96 Kerem Yandal
-
98 Ahmet Tugyan
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Кайсериспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.21
|Роден Маркус
|4
|0.21
|Эйссерик Валентин
|2
|0.11
|Келес Джан
|2
|0.11
|Мендеш Райан
|2
|0.11
|Дурсун Сердар
|2
|0.11
|Ласанья Кевин
|1
|0.05
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|Чеккерини Федерико
|1
|0.05
|Сангаре Назим
|1
|0.05
|Мерджан Левент
|0
|0
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.58
|Боа Морте Аилтон
|4
|0.21
|Баокен Стефан
|3
|0.16
|Кеман Оливье
|2
|0.11
|Кардозу Мигел
|1
|0.05
|Мане Карлуш
|1
|0.05
|Карими Али II
|1
|0.05
|Узодимма Энтони
|1
|0.05
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Келес Джан
|2
|0
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|3
|0
|Йылмаз Картал
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Карими Али II
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Баязит Билал
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Калдырым Хасан Али
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Аттама Джозеф
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Озбек Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Кайсериспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
4
4
Фатих Карагюмрюк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Кайсериспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
3
11
Фатих Карагюмрюк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Кайсериспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
33%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
2
22%
6
32%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
33%
3
19%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
21
25
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
10%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
7
33%
7
28%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
6
29%
5
20%
76-90
Пропущено
21
28
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
6
29%
7
25%
31-45
4
19%
7
25%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
24%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0
Кайсериспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0
Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Кайсериспор
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
55
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
613
712
316
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|19
|16
|2
|1
|55 - 15
|50
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|32 - 22
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 20
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|0:6 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 31
|18
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|6:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|32 - 10
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|15.
|0:6 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|0:6 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 22
|7
|17.
|1:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|3 - 16
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5