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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Хатайспор
0:0
Второй тайм: 54'
Газиантеп
0'
51' Желтая карточка
Беяз Омер

Ход матча

46'
Гулам Фаузи
Аличи Керим
 
46'
Дадашов Ренат
Абурджания Георгий
 
51'
Беяз Омер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Газиантеп
3.70
3.50
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
2
Чорекчи
Камил
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
99
Ривас
Ригоберто
7
Беяз
Омер
17
Деле-Баширу
Фисайо
10
Страндберг
Карлос
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
15
Эрсой
Эртугрул
22
М'баката
Салем
13
Мораис
Жуниор
II
11
Эскихеллач
Мустафа
8
Евтович
Марко
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
Хатайспор
4-2-3-1
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Хатайспор
Газиантеп

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
4:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
ТМК
5:4
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.26
Деле-Баширу Фисайо 4 0.21
Дадашов Ренат 4 (3) 0.21
Ламкель Зе Дидье 3 0.16
Ривас Ригоберто 2 0.11
Саглам Геркем 1 0.05
Гулам Фаузи 1 0.05
Аличи Керим 1 0.05
Ходжич Армин II 1 0.05
Абид Рейан 1 0.05
Килама Ги-Марселен 1 0.05
Йылдырым Бертуг 1 0.05
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 7 0.37
Кызылдаг Арда 3 0.16
Маркович Лазар 2 0.11
Максим Александру 2 (2) 0.11
Градель Макс-Ален 1 0.05
Эскихеллач Мустафа 1 0.05
Соялп Фуркан 1 0.05
Н'Кулу Николя 1 0.05
Евтович Марко 1 0.05
Айети Альбиан 1 0.05
Риаскос Брайан 1 0.05
Озчичек Огюн 1 0.05

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Гулам Фаузи 3 0
Кардешлер Эрдже 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Абурджания Георгий 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Маркович Лазар 3 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Озчичек Огюн 3 0
Евтович Марко 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Газиантеп
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
4
Хатайспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

5
9
Хатайспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Газиантеп
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

18
12
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
5
42%
4
29%
76-90

Забито

27
23
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
7%
2
9%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
7
26%
7
30%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
7
26%
4
17%
76-90

Пропущено

24
28
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
6
25%
3
11%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
2
8%
7
25%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0
Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1

Результаты матчей

Хатайспор
Газиантеп

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
4 раза 44%
0:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
6 раз 33%
0:3
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
4
5
4
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
8
10
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
5.
Кайсериспор
 1:3 Заявка 19 8 5 6 26 - 26 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Газиантеп
 0:0 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 Заявка 19 5 5 9 21 - 20 20
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Коньяспор
 Заявка 18 4 6 8 18 - 25 18
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 1:3 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 Заявка 10 4 3 3 14 - 9 15
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 0:0 Заявка 9 3 4 2 16 - 14 13
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 1:3 Заявка 9 3 2 4 11 - 16 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 0:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Газиантеп
3.70
3.50
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4.70
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