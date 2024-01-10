Тур: 16. Стадион: Новый стадион Хатая.
0'
51' Желтая карточкаБеяз Омер
63' Желтая карточкаКилама Ги-Марселен
75' Желтая карточкаДадашов Ренат
90'+5
Ход матча
51'
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
22
Аличи
Керим
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хатайспор
Газиантеп
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.26
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.21
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.21
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.16
|Ривас Ригоберто
|2
|0.11
|Саглам Геркем
|1
|0.05
|Гулам Фаузи
|1
|0.05
|Аличи Керим
|1
|0.05
|Ходжич Армин II
|1
|0.05
|Абид Рейан
|1
|0.05
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.05
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.05
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|7
|0.37
|Кызылдаг Арда
|3
|0.16
|Маркович Лазар
|2
|0.11
|Максим Александру
|2 (2)
|0.11
|Градель Макс-Ален
|1
|0.05
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.05
|Соялп Фуркан
|1
|0.05
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|Евтович Марко
|1
|0.05
|Айети Альбиан
|1
|0.05
|Риаскос Брайан
|1
|0.05
|Озчичек Огюн
|1
|0.05
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|5
|0
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Гулам Фаузи
|3
|0
|Кардешлер Эрдже
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Маркович Лазар
|3
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Озчичек Огюн
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Газиантеп
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
4
Хатайспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
5
9
Хатайспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Газиантеп
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
18
12
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
5
28%
2
17%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
5
42%
4
29%
76-90
Забито
27
23
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
7%
2
9%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
7
26%
7
30%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
7
26%
4
17%
76-90
Пропущено
24
28
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
6
25%
3
11%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
2
8%
7
25%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0
Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1
Результаты матчей
Хатайспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
4 раза 40%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:0
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
6 раз 32%
0:3
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
45
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
55
28
46
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
127
712
811
514
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|19
|16
|2
|1
|55 - 15
|50
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|32 - 22
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 20
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|0:6 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 31
|18
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|6:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|32 - 10
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|15.
|0:6 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|0:6 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 22
|7
|17.
|1:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|3 - 16
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5