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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Фенербахче
6:0
Второй тайм: 70'
Коньяспор
0'
1:0
11' Пенальти
Джеко Эдин
2:0
32' Гол
Джеко Эдин
3:0
40' Гол
Джеко Эдин
4:0
42' Гол
Мюлдюр Мерт
5:0
44' Гол
Шиманьски Себастьян
45' Желтая карточка
Огюз Ахмет
51' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
6:0
63' Гол
Бачуайи Миши

Ход матча

11'
Джеко Эдин
1:0
32'
Джеко Эдин
(Кавечи Ирфан)
2:0
40'
Джеко Эдин
(Шиманьски Себастьян)
3:0
42'
Мюлдюр Мерт
(Шиманьски Себастьян)
4:0
44'
Шиманьски Себастьян
(Кинг Джошуа)
5:0
45'
 
Огюз Ахмет
46'
 
Юлгюн Огулджан
Демиртапа Кархаман
46'
Найир Умут
Шиманьски Себастьян
 
46'
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
 
46'
 
Мурич Роберт
Андреасен Лука
51'
 
Демирбаг Адиль
60'
 
Рак Нико
Чикылдэу Александру
63'
Бачуайи Миши
6:0
65'
Юндер Дженгиз
Кавечи Ирфан
 
65'
Тадич Душан
Кинг Джошуа
 
67'
 
Н'Зонзи Стивен
Демирбаг Адиль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
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Фенербахче
Ничья
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7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
4
Азиз
Сердар
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
15
Кинг
Джошуа
9
Джеко
Эдин
1
Эрташ
Денис
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
20
Демиртапа
Кархаман
12
Хауберт
Гильерме
5
Язгылы
Угурджан
6
Дикмен
Сонер
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
90
Гедикли
Эмрехан
Фенербахче
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Коньяспор

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

28 матчей

64.3%
10.7%
25%
18 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
0:1
К
2:0
К
0:3
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:0
С
1:4
С
4:2
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

2.43
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 17 (1) 0.89
Шиманьски Себастьян 9 0.47
Тадич Душан 7 (5) 0.37
Кавечи Ирфан 6 0.32
Юндер Дженгиз 5 0.26
Бачуайи Миши 3 (1) 0.16
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.11
Кинг Джошуа 1 0.05
Мюлдюр Мерт 1 0.05
Джику Александер 1 0.05
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.42
Хауберт Гильерме 2 0.11
Мурич Роберт 2 0.11
Андреасен Лука 2 0.11
Морено Марлос 1 0.05
Огюз Ахмет 1 0.05
Чикылдэу Александру 1 0.05
Язгылы Угурджан 1 0.05
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Кавечи Ирфан 4 0
Акайдин Самет 4 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Бачуайи Миши 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Юлгюн Огулджан 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
7
Фенербахче
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Коньяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

22
8
Фенербахче
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

24
15

Голы по времени матча

Забито

25
8
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
2
25%
16-30
3
12%
2
25%
31-45
4
16%
3
38%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
4
16%
1
13%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
6
38%
76-90

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
32%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
23%
4
36%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

47
19
22 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
9
19%
0
0%
1-15
3
6%
2
11%
16-30
10
21%
4
21%
31-45
7
15%
5
26%
46-60
9
19%
3
16%
61-75
9
19%
5
26%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
5
29%
29%
1
4%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
1
6%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1
Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0

Результаты матчей

Фенербахче
Коньяспор

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
8
1
1.5
3
6
5
4
2.5
4
5
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
1
8
4
5
2.5
3
6
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
14
4
1.5
4
14
9
9
2.5
7
11
3.5
3
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6:0 Заявка 19 16 2 1 55 - 15 50
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 19 8 7 4 32 - 22 31
5.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 5 5 9 22 - 20 20
16.
Хатайспор
 Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Коньяспор
 0:6 Заявка 19 4 6 9 18 - 31 18
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 18 2 2 14 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 6:0 Заявка 10 8 1 1 32 - 10 25
3.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 10 8 1 1 22 - 7 25
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 14 13
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
15.
Коньяспор
 0:6 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6:0 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 0:6 Заявка 10 1 4 5 8 - 22 7
17.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 9 0 1 8 3 - 16 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян бьет в цель!
  • 44'
    Кинг Джошуа сделал результативную передачу.
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