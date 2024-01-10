Тур: 16. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
6:0
Второй тайм: 70'
0'
1:0
11' ПенальтиДжеко Эдин
2:0
32' ГолДжеко Эдин
3:0
40' ГолДжеко Эдин
4:0
42' ГолМюлдюр Мерт
5:0
44' ГолШиманьски Себастьян
45' Желтая карточкаОгюз Ахмет
51' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
6:0
63' ГолБачуайи Миши
Ход матча
11'
1:0
32'
2:0
40'
42'
44'
45'
51'
63'
6:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
15
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Келеш Хакан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фенербахче
Коньяспор
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
28 матчей
64.3%
10.7%
25%
18 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
2.43
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.71
1.39
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.89
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.47
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.37
|Кавечи Ирфан
|6
|0.32
|Юндер Дженгиз
|5
|0.26
|Бачуайи Миши
|3 (1)
|0.16
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.11
|Кинг Джошуа
|1
|0.05
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.05
|Джику Александер
|1
|0.05
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.42
|Хауберт Гильерме
|2
|0.11
|Мурич Роберт
|2
|0.11
|Андреасен Лука
|2
|0.11
|Морено Марлос
|1
|0.05
|Огюз Ахмет
|1
|0.05
|Чикылдэу Александру
|1
|0.05
|Язгылы Угурджан
|1
|0.05
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Кавечи Ирфан
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
7
Фенербахче
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Коньяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
22
8
Фенербахче
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
24
15
Голы по времени матча
Забито
25
8
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
2
25%
16-30
3
12%
2
25%
31-45
4
16%
3
38%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
4
16%
1
13%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
6
38%
76-90
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
4
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
32%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
23%
4
36%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
47
19
22 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
9
19%
0
0%
1-15
3
6%
2
11%
16-30
10
21%
4
21%
31-45
7
15%
5
26%
46-60
9
19%
3
16%
61-75
9
19%
5
26%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
5
29%
29%
1
4%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
1
6%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1
Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0
Результаты матчей
Фенербахче
Коньяспор
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
81
36
54
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
18
45
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
144
414
99
711
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|19
|16
|2
|1
|55 - 15
|50
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|32 - 22
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 20
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|0:6 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 31
|18
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|6:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|32 - 10
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|15.
|0:6 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|0:6 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 22
|7
|17.
|1:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|3 - 16
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5