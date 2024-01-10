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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Адана Демирспор
1:0
Второй тайм: 72'
Истанбулспор
0'
1:0
29' Гол
Бараси Юсуф
39' Желтая карточка
Есиль Мехмет
42' Желтая карточка
Коли Расин

Ход матча

29'
Бараси Юсуф
(Акинтола Дэвид)
1:0
39'
 
Есиль Мехмет
42'
 
Коли Расин
60'
 
Темель Вефа
Коли Расин
63'
Токёз Дорукхан
Стамбули Бенжамен
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
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Адана Демирспор
Ничья
Истанбулспор
5.60
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
32
Эрдоган
Юсуф
56
Бараси
Юсуф
90
Стамбули
Бенжамен
20
Мишю
Эдуар
11
Акинтола
Дэвид
8
Акбаба
Эмре
30
Нани
Луиш
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
21
Дахени
Демиако
13
Коли
Расин
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
99
Сантос
Жаксон
27
Этеми
Вален
Адана Демирспор
4-4-2
Истанбулспор
3-4-2-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Истанбулспор

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
6:0
ТМК
2:3
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:1
ПЛТ
3:0
ПЛТ
0:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.83
1.67

Среднее время на гол

31
54

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.17
1.25

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
72

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.42
Акбаба Эмре 4 0.21
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.21
Балотелли Марио 3 0.16
Беланда Юнес 3 0.16
Акинтола Дэвид 2 0.11
Бараси Юсуф 2 0.11
Нани Луиш 1 0.05
Ндиайе Чериф 1 0.05
Стамбули Бенжамен 1 0.05
Гравильон Эндрю 1 0.05
Айдоган Тайфун 1 0.05
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.17
Сарикайя Муаммер 2 0.11
Йылмаз Ибрахим 2 0.11
Этеми Вален 1 0.06
Мамаду Менди 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Ндао Алассан 1 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.06
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.06
Сантос Жаксон 0 0
Самбисса Давид 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Айдоган Тайфун 3 0
Нани Луиш 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Мишю Эдуар 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 6 0
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Сарикайя Муаммер 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Воробьев Модест 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Арда Альп 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Истанбулспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

7
5
Адана Демирспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Истанбулспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

21
4
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
14%
1
25%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
1
25%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
4
57%
5
36%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
4
25%
6
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Забито

30
13
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
10%
2
15%
1-15
6
20%
2
15%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
7
23%
4
31%
76-90

Пропущено

23
32
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
4
17%
9
28%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
7
30%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1
Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Истанбулспор

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
3
6
4
5
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
9
8
9
9
1.5
3
14
5
13
2.5
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6:0 Заявка 19 16 2 1 55 - 15 50
2.
Галатасарай
 Заявка 18 15 2 1 35 - 9 47
3.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
4.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 19 8 7 4 32 - 22 31
5.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
6.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
7.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 5 5 9 22 - 20 20
16.
Хатайспор
 Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Коньяспор
 0:6 Заявка 19 4 6 9 18 - 31 18
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 18 2 2 14 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 6:0 Заявка 10 8 1 1 32 - 10 25
3.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 10 8 1 1 22 - 7 25
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 14 13
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
15.
Коньяспор
 0:6 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6:0 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 0:6 Заявка 10 1 4 5 8 - 22 7
17.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 9 0 1 8 3 - 16 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Коли Расин получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Есиль Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Акинтола Дэвид сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Бараси Юсуф бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится победой Истанбулспор.
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Адана Демирспор
Ничья
Истанбулспор
5.60
6.00
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