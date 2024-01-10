Тур: 16. Стадион: Йени Адана.
1:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
29'
1:0
39'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
32
Эрдоган
Юсуф
56
Бараси
Юсуф
20
Мишю
Эдуар
30
Нани
Луиш
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
13
Коли
Расин
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
-
56 Бараси ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
19 Капы МустафаПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
87 Кайнак ОсманНападающий
-
Главный тренер: Дамла Серкан
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
28 Кырташ БартуЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
История личных встреч
Адана Демирспор
Истанбулспор
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.83
1.67
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
72
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.42
|Акбаба Эмре
|4
|0.21
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.21
|Балотелли Марио
|3
|0.16
|Беланда Юнес
|3
|0.16
|Акинтола Дэвид
|2
|0.11
|Бараси Юсуф
|2
|0.11
|Нани Луиш
|1
|0.05
|Ндиайе Чериф
|1
|0.05
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.05
|Гравильон Эндрю
|1
|0.05
|Айдоган Тайфун
|1
|0.05
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.17
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.11
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.11
|Этеми Вален
|1
|0.06
|Мамаду Менди
|1
|0.06
|Рроца Эдуарт
|1
|0.06
|Ндао Алассан
|1
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.06
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.06
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|1
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Мишю Эдуар
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|6
|0
|Коли Расин
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Сарикайя Муаммер
|4
|0
|Эрдоган Окан
|2
|1
|Яшар Али
|2
|1
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Дели Симон
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Арда Альп
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Истанбулспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
7
5
Адана Демирспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Истанбулспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
21
4
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
14%
1
25%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
1
25%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
4
57%
5
36%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
4
25%
6
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Забито
30
13
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
10%
2
15%
1-15
6
20%
2
15%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
7
23%
4
31%
76-90
Пропущено
23
32
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
6
19%
31-45
4
17%
9
28%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
7
30%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1
Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Истанбулспор
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
36
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
98
99
314
513
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|19
|16
|2
|1
|55 - 15
|50
|2.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|35 - 9
|47
|3.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|4.
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|32 - 22
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 20
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|0:6 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 31
|18
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|6:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|32 - 10
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|15.
|0:6 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|0:6 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 22
|7
|17.
|1:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|3 - 16
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5