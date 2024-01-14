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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Панетоликос
0:4
Конец матча
Арис Салоники
0'
7' Желтая карточка
Дуарте Бруно
13' Желтая карточка
Дукуре Шейк
0:1
19' Гол
Джурасек Невен
71' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
0:2
78' Гол
Сулейманов Магомед-Шапи
0:3
90' Гол
Саверио Кике
90' Желтая карточка
Малис Александрос
0:4
90' Гол
Самора Альваро
90'+7
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
14
Дуарте
Фредерику
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
94
Хутесиотис
Лефтерис
18
Фатторе
Валентино
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
19
Фетфатцидис
Иоаннис
77
Панагидис
Михаил
12
Самора
Альваро
8
Дукуре
Шейк
III
20
Джурасек
Невен
27
Менендес
Джонатан
Панетоликос
3-5-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Арис Салоники

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
3:1
ТМК
1:0
С
0:2
С
5:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
5:1
С
0:0

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.38

Среднее время на гол

57
240

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
144

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.22
Соуза Жоау Педру 3 (2) 0.17
Льявас Георгиос 2 0.11
Дуарте Фредерику 2 0.11
Дуарте Бруно 2 0.11
Шенгелия Леван 1 0.06
Хацитеодоридис Илиас 1 0.06
Малис Александрос 1 0.06
Franco Baldassarra 1 0.06
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 10 (3) 0.56
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.22
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.22
Самора Альваро 3 0.17
Дарида Владимир 2 0.11
Саверио Кике 2 0.11
Менендес Джонатан 1 0.06
Христодулопулос Лазарос 1 0.06
Пардо Рубен 1 0.06
Джурасек Невен 1 0.06
Фетфатцидис Иоаннис 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 5 1
Дуарте Бруно 5 0
Младен Себастьян 4 0
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 3 0
Ойконому Мариос 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Харис Мавриас 1 1
Серхио Диас 2 0
Шенгелия Леван 2 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Малис Александрос 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 4 0
Верстрате Биргер 4 0
Брабец Якуб 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Монтойя Мартин 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Пардо Рубен 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0
Самора Альваро 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Арис Салоники
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Панетоликос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Арис Салоники
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

1
17
Панетоликос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Арис Салоники
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

4
23

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
13 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
43%
3
17%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Забито

18
30
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
3
17%
6
20%
61-75
6
33%
6
20%
76-90

Пропущено

32
20
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
6
19%
0
0%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
5
16%
3
15%
31-45
3
9%
4
20%
46-60
4
13%
5
25%
61-75
9
28%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2
Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2
Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0

Результаты матчей

Панетоликос
Арис Салоники

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
6
4
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
10
8
2
16
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 1:0 18 11 3 4 36 - 15 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 0:0 18 7 3 8 22 - 28 24
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 18 5 6 7 19 - 30 21
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Волос
 0:0 18 3 6 9 16 - 32 15
12.
Панетоликос
 18 3 5 10 17 - 33 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 0:1 18 2 6 10 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 1:0 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Астерас
 0:0 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Кифисиас
 0:1 10 2 4 4 13 - 20 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 0:0 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 1:0 9 5 3 1 12 - 4 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 0:0 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
8.
Волос
 0:0 9 1 4 4 5 - 15 7
9.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
10.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
11.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
12.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
13.
Кифисиас
 0:1 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
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Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
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Топ нарушителей
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
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