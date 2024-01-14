Тур: 18. Стадион: Панетоликос.
0:4
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаДуарте Бруно
13' Желтая карточкаДукуре Шейк
0:1
19' ГолДжурасек Невен
71' Желтая карточкаСоуза Жоау Педру
0:2
78' ГолСулейманов Магомед-Шапи
0:3
90' ГолСаверио Кике
90' Желтая карточкаМалис Александрос
0:4
90' ГолСамора Альваро
90'+7
Ход матча
7'
13'
19'
71'
78'
90'
0:3
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
26
Дуарте
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Панетоликос
Арис Салоники
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.57
0.38
Среднее время на гол
57
240
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
144
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.22
|Соуза Жоау Педру
|3 (2)
|0.17
|Льявас Георгиос
|2
|0.11
|Дуарте Фредерику
|2
|0.11
|Дуарте Бруно
|2
|0.11
|Шенгелия Леван
|1
|0.06
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.06
|Малис Александрос
|1
|0.06
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|10 (3)
|0.56
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.22
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.22
|Самора Альваро
|3
|0.17
|Дарида Владимир
|2
|0.11
|Саверио Кике
|2
|0.11
|Менендес Джонатан
|1
|0.06
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.06
|Пардо Рубен
|1
|0.06
|Джурасек Невен
|1
|0.06
|Фетфатцидис Иоаннис
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|5
|1
|Дуарте Бруно
|5
|0
|Младен Себастьян
|4
|0
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|3
|0
|Ойконому Мариос
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Харис Мавриас
|1
|1
|Серхио Диас
|2
|0
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|4
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Арис Салоники
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Панетоликос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Арис Салоники
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
1
17
Панетоликос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Арис Салоники
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
4
23
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
13 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
43%
3
17%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Забито
18
30
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
3
17%
6
20%
61-75
6
33%
6
20%
76-90
Пропущено
32
20
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
6
19%
0
0%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
5
16%
3
15%
31-45
3
9%
4
20%
46-60
4
13%
5
25%
61-75
9
28%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2
Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2
Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0
Результаты матчей
Панетоликос
Арис Салоники
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
64
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
153
513
108
216
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|45 - 12
|40
|2.
|17
|12
|2
|3
|44 - 13
|38
|3.
|17
|11
|5
|1
|32 - 14
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|3
|4
|36 - 15
|35
|5.
|18
|9
|3
|6
|29 - 21
|30
|6.
|0:0
|18
|7
|3
|8
|22 - 28
|24
|7.
|18
|5
|8
|5
|24 - 29
|23
|8.
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|9.
|18
|4
|6
|8
|21 - 32
|18
|10.
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|16 - 32
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 33
|14
|13.
|17
|2
|6
|9
|17 - 27
|12
|14.
|0:1
|18
|2
|6
|10
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|1:0
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|9
|3
|6
|0
|13 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|12.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 20
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|8.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 15
|7
|9.
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|10.
|11
|1
|3
|7
|10 - 24
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|13.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5