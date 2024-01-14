Тур: 18. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
42
Ипалибо
Джек
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
18
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
60 Ландре ЛоикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Кифисиас
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.39
|Масурас Гиоргос
|6
|0.33
|Фортунис Костас
|5
|0.28
|Поденсе Даниэл
|5
|0.28
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.11
|Камара Мохамед III
|2
|0.11
|Эль-Араби Юссеф
|2 (2)
|0.11
|Биэл Пеп
|1
|0.06
|Марсело Родиней
|1
|0.06
|Иборра Висенте
|1
|0.06
|Кини Марин
|1
|0.06
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|5
|1
|Фортунис Костас
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
2
Кифисиас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
1
18
Кифисиас
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Олимпиакос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
1
20
Голы по времени матча
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
17 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
32
5
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
7
22%
1
20%
1-15
3
9%
2
40%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
2
40%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
10
31%
0
0%
76-90
Забито
1
22
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
100%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Пропущено
22
12
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
1
8%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
7
32%
1
8%
76-90
Забито
1
32
1 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
1
100%
7
22%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
0
0%
9
28%
76-90
Пропущено
54
17
22 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 9
8
15%
2
12%
1-15
7
13%
5
29%
29%
16-30
7
13%
3
18%
31-45
6
11%
4
24%
46-60
9
17%
2
12%
61-75
17
31%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2
ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисиас 2:1 ПАС Янина - Кифисиас 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3
Результаты матчей
Кифисиас
Олимпиакос
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
72
27
54
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
314
116
215
611
215
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|45 - 12
|40
|2.
|17
|12
|2
|3
|44 - 13
|38
|3.
|17
|11
|5
|1
|32 - 14
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|3
|4
|36 - 15
|35
|5.
|18
|9
|3
|6
|29 - 21
|30
|6.
|17
|7
|2
|8
|22 - 28
|23
|7.
|18
|5
|8
|5
|24 - 29
|23
|8.
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|9.
|18
|4
|6
|8
|21 - 32
|18
|10.
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 33
|14
|13.
|17
|2
|6
|9
|17 - 27
|12
|14.
|0:1
|18
|2
|6
|10
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|1:0
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|9
|3
|6
|0
|13 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 20
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|8.
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|10.
|11
|1
|3
|7
|10 - 24
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|13.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5