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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Кифисиас
0:1
Первый тайм: 29'
Олимпиакос
0'
0:1
11' Гол
Масурас Гиоргос

Ход матча

11'
0:1
Масурас Гиоргос
(Карвалью Жоау)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кифисиас
Ничья
Олимпиакос
9.93
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5.70
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5.60
Все Коэффициенты
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
20
Гобелич
Марко
25
Ivan
Milicevic
5
Nikolaos
Peios
42
Ипалибо
Джек
17
Крисиума
Матеус
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
45
Рецос
Панайотис
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
56
Поденсе
Даниэл
29
Франсиско
Мартинес
Кифисиас
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Кифисиас
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.39
Масурас Гиоргос 6 0.33
Фортунис Костас 5 0.28
Поденсе Даниэл 5 0.28
Йоветич Стеван 2 (1) 0.11
Камара Мохамед III 2 0.11
Эль-Араби Юссеф 2 (2) 0.11
Биэл Пеп 1 0.06
Марсело Родиней 1 0.06
Иборра Висенте 1 0.06
Кини Марин 1 0.06
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 5 1
Фортунис Костас 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 3 0
Марсело Родиней 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0

Результаты матчей

Кифисиас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
2
Кифисиас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

1
18
Кифисиас
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Олимпиакос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

28
7

Упущенные победы

1
20

Голы по времени матча

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
17 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

32
5
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
7
22%
1
20%
1-15
3
9%
2
40%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
2
40%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
10
31%
0
0%
76-90

Забито

1
22
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
100%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Пропущено

22
12
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
1
8%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
7
32%
1
8%
76-90

Забито

1
32
1 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 2
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
1
100%
7
22%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
0
0%
9
28%
76-90

Пропущено

54
17
22 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 9
8
15%
2
12%
1-15
7
13%
5
29%
29%
16-30
7
13%
3
18%
31-45
6
11%
4
24%
46-60
9
17%
2
12%
61-75
17
31%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2
ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисиас 2:1 ПАС Янина - Кифисиас 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3

Результаты матчей

Кифисиас
Олимпиакос

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Кифисиас
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
2
7
2.5
5
4
2
7
3.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
11
6
2
15
2.5
6
11
2
15
3.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 1:0 18 11 3 4 36 - 15 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 17 7 2 8 22 - 28 23
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 18 5 6 7 19 - 30 21
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Волос
 17 3 5 9 16 - 32 14
12.
Панетоликос
 18 3 5 10 17 - 33 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 0:1 18 2 6 10 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 1:0 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Астерас
 9 3 1 5 11 - 18 10
12.
Кифисиас
 0:1 10 2 4 4 13 - 20 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 1:0 9 5 3 1 12 - 4 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
8.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
9.
Волос
 8 1 3 4 5 - 15 6
10.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
11.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
12.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
13.
Кифисиас
 0:1 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кифисиас
Ничья
Олимпиакос
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