Тур: 18. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
2:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолМасурас Гиоргос
35' Желтая карточкаРецос Панайотис
0:2
39' ПенальтиФрансиско Мартинес
44' Вторая желтая карточкаРецос Панайотис
45' Желтая карточкаКрисиума Матеус
1:2
45' ГолIvan Milicevic
47' Желтая карточкаОжегович Огнен
50' Желтая карточкаТьеви Бифума
2:2
64' ПенальтиОжегович Огнен
74' Желтая карточкаКлонаридис Виктор
2:3
85' ГолЭль-Араби Юссеф
88' Желтая карточкаМасурас Яннис
90' Вторая желтая карточкаКрисиума Матеус
90'+11
Ход матча
11'
0:1
35'
39'
44'
45'
45'
1:2
47'
50'
64'
2:2
85'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
6 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
42
Ипалибо
Джек
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
18
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Кифисиас
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.06
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.39
|Масурас Гиоргос
|6
|0.33
|Фортунис Костас
|5
|0.28
|Поденсе Даниэл
|5
|0.28
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.17
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.11
|Камара Мохамед III
|2
|0.11
|Биэл Пеп
|1
|0.06
|Марсело Родиней
|1
|0.06
|Иборра Висенте
|1
|0.06
|Кини Марин
|1
|0.06
|Франсиско Мартинес
|1 (1)
|0.06
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клонаридис Виктор
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|3
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
2
Кифисиас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
1
18
Кифисиас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Олимпиакос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
3
20
Голы по времени матча
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
17 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
50%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
35
7
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
8
23%
1
14%
1-15
3
9%
2
29%
16-30
5
14%
1
14%
31-45
4
11%
2
29%
46-60
4
11%
1
14%
61-75
11
31%
0
0%
76-90
Забито
1
22
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
100%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Пропущено
22
12
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
1
8%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
7
32%
1
8%
76-90
Забито
3
35
2 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 20
1 Забивали первыми 9
16 Не забивали 2
0
0%
2
6%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
2
67%
8
23%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
33%
7
20%
61-75
0
0%
10
29%
76-90
Пропущено
57
19
24 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 10
9
16%
2
11%
1-15
7
12%
5
26%
16-30
8
14%
4
21%
31-45
6
11%
4
21%
46-60
9
16%
3
16%
61-75
18
32%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2
ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Кифисиас - Пансерраикос 4:4 Кифисиас - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисиас 2:1 ПАС Янина - Кифисиас 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3
Результаты матчей
Кифисиас
Олимпиакос
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
4:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
4
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
4:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
46
72
28
54
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
414
126
216
711
216
414
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Ожегович Огнен
|7 (1)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4