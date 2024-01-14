Тур: 20. Стадион: Эннио Тардини.
0'
30' Желтая карточкаПатрицио Масини
50' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
0:1
60' ГолБоттегин Эрик
65' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
1:1
70' Гол в свои воротаВивиано Эмильяно
73' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
80' Желтая карточкаКваранта Данило
90' Вторая желтая карточкаБеллучи Джузеппе
90'+7
Ход матча
30'
50'
60'
0:1
70'
1:1
73'
80'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
601 Количество передач 315
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Парма
Асколи
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
101
81
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|8 (1)
|0.4
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.35
|Бернабе Адриан
|5
|0.25
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.15
|Партипило Антони
|3
|0.15
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.15
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.1
|Эрнани Азеведо
|1
|0.05
|Эстевес Науэль
|1
|0.05
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.05
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.05
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|7 (2)
|0.35
|Родригес Пабло
|2
|0.1
|Несторовски Илья
|2
|0.1
|Манцари Джакомо
|1
|0.05
|Боттегин Эрик
|1
|0.05
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.05
|Кваранта Данило
|1
|0.05
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Патрицио Масини
|1
|0.05
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|8
|2
|Фаласко Никола
|5
|1
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Джоване Самуэль
|5
|0
|Кваранта Данило
|3
|1
|Несторовски Илья
|4
|0
|Патрицио Масини
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
8
Парма
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Асколи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
14
7
Парма
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Асколи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
5
28%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
28%
1
10%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
17%
2
22%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
36
19
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
8
22%
4
21%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
3
8%
5
26%
31-45
9
25%
4
21%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
8
22%
3
16%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
15%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
5
25%
7
29%
29%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
5
25%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3
Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0
Асколи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2
Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1
Результаты матчей
Парма
Асколи
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Парма
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
63
74
27
29
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
74
72
29
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
137
146
416
416
119
119
119
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|9