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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Парма
1:1
Конец матча
Асколи
0'
30' Желтая карточка
Патрицио Масини
50' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
0:1
60' Гол
Боттегин Эрик
65' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
1:1
70' Гол в свои ворота
Вивиано Эмильяно
73' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
80' Желтая карточка
Кваранта Данило
90' Вторая желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90'+7

Ход матча

30'
 
Патрицио Масини
46'
Ди Кьяра Джанлука
Кулибали Войо
 
46'
Бонни Анж-Йоан
Эрнани Азеведо
 
50'
Михэйлэ Валентин
 
60'
0:1
Боттегин Эрик
65'
Ди Кьяра Джанлука
 
66'
Партипило Антони
Михэйлэ Валентин
 
66'
Сиприен Вилан
Бенедычак Адриан
 
70'
Вивиано Эмильяно
1:1
72'
 
Адьяпонг Клод
Фальцерано Марчелло
72'
 
Вальцания Лука
Патрицио Масини
72'
 
Селия Раффаэле
Фаласко Никола
73'
 
Беллучи Джузеппе
76'
 
Несторовски Илья
Родригес Пабло
80'
 
Кваранта Данило
83'
 
Миланезе Томмазо
Джоване Самуэль
88'
Шарпантье Габриэль
Бернабе Адриан
 
90'
 
Беллучи Джузеппе

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 601 Количество передач 315
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
10
Бернабе
Адриан
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
8
Джоване
Самуэль
23
Фальцерано
Марчелло
18
Ди
Таккио
Франческо
73
Патрицио
Масини
54
Фаласко
Никола
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
Парма
4-2-3-1
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Парма
Асколи

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:3
СB
0:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:0
СB
2:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

101
81

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 8 (1) 0.4
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.35
Бернабе Адриан 5 0.25
Шарпантье Габриэль 3 0.15
Партипило Антони 3 0.15
Чолак Антонио-Мирко 3 0.15
Бонни Анж-Йоан 2 0.1
Эрнани Азеведо 1 0.05
Эстевес Науэль 1 0.05
Михэйлэ Валентин 1 0.05
Сиприен Вилан 1 0.05
Чиркати Алессандро 1 0.05
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 7 (2) 0.35
Родригес Пабло 2 0.1
Несторовски Илья 2 0.1
Манцари Джакомо 1 0.05
Боттегин Эрик 1 0.05
Беллучи Джузеппе 1 0.05
Фальцерано Марчелло 1 0.05
Кваранта Данило 1 0.05
Калигара Фабрицио 1 0.05
Патрицио Масини 1 0.05
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Ди Кьяра Джанлука 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Партипило Антони 2 0
Камара Дрисса 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Ман Деннис 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 8 2
Фаласко Никола 5 1
Ди Таккио Франческо 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Джоване Самуэль 5 0
Кваранта Данило 3 1
Несторовски Илья 4 0
Патрицио Масини 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Родригес Пабло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Мендеш Педру 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8
Парма
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Асколи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

14
7
Парма
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Асколи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
5
28%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
28%
1
10%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
17%
2
22%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

36
19
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
8
22%
4
21%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
3
8%
5
26%
31-45
9
25%
4
21%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
8
22%
3
16%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
15%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
5
25%
7
29%
29%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
5
25%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3
Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0
Асколи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2
Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1

Результаты матчей

Парма
Асколи

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Парма
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
4
1.5
2
7
2
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
2
1.5
2
9
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
7
14
6
1.5
4
16
4
16
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 20 12 6 2 38 - 18 42
2.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
3.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
4.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
5.
Кремонезе
 20 10 5 5 29 - 16 35
6.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 20 7 4 9 27 - 30 25
12.
Реджана
 20 5 9 6 23 - 26 24
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
18.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Козенца Д'Орацио Томмазо 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Бенедычак Адриан бьет в цель!
    • 30'
      Патрицио Масини получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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