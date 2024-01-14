Тур: 20. Стадион: Джованни Цини.
0'
22' Желтая карточкаРаванелли Лука
23' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
53' Желтая карточкаВентури Майкл
55' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
1:0
76' ГолАнтов Валентин
79' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
90' Желтая карточкаФлоренци Альдо
90' Желтая карточкаКампорезе Микеле
90' Желтая карточкаОкереке Давид
90'+7
Ход матча
22'
23'
53'
55'
76'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 7
-
7 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
446 Количество передач 379
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Брайя ТомасВратарь
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Козенца
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.45
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.15
|Пикель Шарль
|3
|0.15
|Коллоколо Микеле
|3
|0.15
|Раванелли Лука
|3
|0.15
|Гильоне Паоло
|2
|0.1
|Окереке Давид
|2
|0.1
|Васкес Франко
|1
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.05
|Дзанимачча Лука
|1
|0.05
|Антов Валентин
|1
|0.05
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|5 (2)
|0.25
|Вока Идриз
|3
|0.15
|Маццокки Симоне
|3
|0.15
|Форте Франческо
|2
|0.1
|Вентури Майкл
|2
|0.1
|Маррас Мануэль
|1
|0.05
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|Ариоли Алессандро
|1
|0.05
|Massimo Zilli
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Антов Валентин
|4
|1
|Пикель Шарль
|5
|0
|Раванелли Лука
|3
|1
|Лочошвили Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Прашелик Матеуш
|7
|1
|Вентури Майкл
|7
|0
|Флоренци Альдо
|6
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Микай Алессандро
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
1
Кремонезе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Козенца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
13
11
Кремонезе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Козенца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
18
12
Голы по времени матча
Забито
15
4
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
2
13%
1
25%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
5
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
5
42%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
30
19
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
3
10%
4
21%
1-15
7
23%
5
26%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
8
27%
4
21%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
3
20%
6
27%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1
Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0
Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5
Результаты матчей
Кремонезе
Козенца
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
38
46
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
37
63
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
128
911
515
416
218
119
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|9