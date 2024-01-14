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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Конец матча
Козенца
0'
22' Желтая карточка
Раванелли Лука
23' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
53' Желтая карточка
Вентури Майкл
55' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
1:0
76' Гол
Антов Валентин
79' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
90' Желтая карточка
Флоренци Альдо
90' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
90' Желтая карточка
Окереке Давид
90'+7

Ход матча

22'
Раванелли Лука
 
23'
 
Прашелик Матеуш
46'
Окереке Давид
Гильоне Паоло
 
46'
Тсаджут Франк
Кода Массимо
 
53'
 
Вентури Майкл
55'
 
Д'Орацио Томмазо
62'
 
Вока Идриз
Дзуккон Федерико
62'
 
Фработта Джанлука
Д'Орацио Томмазо
74'
 
Рисполи Андреа
Baldovino Cimino
76'
Антов Валентин
(Дзанимачча Лука)
1:0
78'
Лочошвили Лука
Бьянкетти Маттео
 
79'
Коллоколо Микеле
 
82'
 
Флоренци Альдо
Прашелик Матеуш
83'
 
Valerio Crespi
Маццокки Симоне
85'
Квальята Джакомо
Дзанимачча Лука
 
89'
Майер Жан
Васкес Франко
 
90'
 
Флоренци Альдо
90'
 
Кампорезе Микеле
90'
Окереке Давид
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 7
  • 7 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 446 Количество передач 379
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
18
Гильоне
Паоло
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
1
Микай
Алессандро
17
Baldovino
Cimino
23
Вентури
Майкл
5
Кампорезе
Микеле
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Прашелик
Матеуш
14
Кало
Джакомо
98
Дзуккон
Федерико
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
Кремонезе
3-5-2
Козенца
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Козенца

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
3:1
СB
0:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
2:0
К
3:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.45
Кастаньетти Микеле 3 0.15
Пикель Шарль 3 0.15
Коллоколо Микеле 3 0.15
Раванелли Лука 3 0.15
Гильоне Паоло 2 0.1
Окереке Давид 2 0.1
Васкес Франко 1 0.05
Серникола Леонардо 1 0.05
Дзанимачча Лука 1 0.05
Антов Валентин 1 0.05
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 5 (2) 0.25
Вока Идриз 3 0.15
Маццокки Симоне 3 0.15
Форте Франческо 2 0.1
Вентури Майкл 2 0.1
Маррас Мануэль 1 0.05
Канотто Луиджи 1 0.05
Ариоли Алессандро 1 0.05
Massimo Zilli 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Пикель Шарль 5 0
Раванелли Лука 3 1
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Васкес Франко 4 0
Окереке Давид 4 0
Майер Жан 3 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 9 0
Прашелик Матеуш 7 1
Вентури Майкл 7 0
Флоренци Альдо 6 0
Кало Джакомо 3 1
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Микай Алессандро 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Кремонезе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Козенца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

13
11
Кремонезе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Козенца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

15
4
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
2
13%
1
25%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
7%
3
20%
1-15
2
13%
5
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
5
42%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

30
19
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
3
10%
4
21%
1-15
7
23%
5
26%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
8
27%
4
21%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
2
9%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
3
20%
6
27%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1
Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0
Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5

Результаты матчей

Кремонезе
Козенца

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
7
6
3
1.5
1
9
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
9
11
1.5
5
15
4
16
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 20 12 6 2 38 - 18 42
2.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
3.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
4.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
5.
Кремонезе
 20 10 5 5 29 - 16 35
6.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 20 7 4 9 27 - 30 25
12.
Реджана
 20 5 9 6 23 - 26 24
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
18.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Козенца Д'Орацио Томмазо 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Прашелик Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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