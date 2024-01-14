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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Венеция
1:0
Первый тайм: 27'
Сампдория
0'
3' Желтая карточка
Лелла Нунцио
1:0
16' Гол
Похьянпало Йоэль

Ход матча

3'
Лелла Нунцио
 
16'
Похьянпало Йоэль
(Пьерини Николас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
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Венеция
Ничья
Сампдория
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1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
17
Йонсен
Деннис
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
23
Депаоли
Фабио
28
Йепес
Жерар
8
Риччи
Матео
80
Бенедетти
Леонардо
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
Венеция
4-4-2
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Венеция
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
54

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 6 (2) 0.3
Гюткьяр Кристиан 6 (1) 0.3
Пьерини Николас 5 0.25
Тессманн Таннер 4 0.2
Йонсен Деннис 3 0.15
Альтаре Джорджо 3 0.15
Бузио Джанлука 2 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.05
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.05
Дембеле Али 1 0.05
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.25
Эспозито Себастьяно 5 0.25
Депаоли Фабио 3 0.15
Педрола Эстанис 3 0.15
Касами Пайтим 2 0.1
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.1
Де Лука Мануэль 1 0.05
Simone Giordano 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Гонсалес Факундо 1 0.05
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Йонсен Деннис 3 0
Тессманн Таннер 3 0
Оливьери Марко 1 1
Кандела Антонио 2 0
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 7 0
Депаоли Фабио 6 0
Гонсалес Факундо 5 0
Касами Пайтим 3 1
Ла Гумина Антонино 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0

Результаты матчей

Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
5
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

11
8
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сампдория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
5%
1
9%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
6
30%
4
36%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
6
50%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
7
64%
3
23%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
4
67%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

31
24
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
3%
2
8%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
6
19%
6
25%
31-45
7
23%
6
25%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
9
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
15%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
7
35%
3
12%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
20%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2

Результаты матчей

Венеция
Сампдория

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
1
10 раз 53%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Венеция
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
4
6
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
2
11
8
1.5
7
12
5
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 20 12 6 2 37 - 17 42
2.
Венеция
 1:0 20 11 5 4 32 - 20 38
3.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
4.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 0:0 20 9 6 5 28 - 16 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 0:1 20 7 4 9 24 - 26 25
12.
Реджана
 20 5 9 6 23 - 26 24
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 0:0 20 5 7 8 19 - 21 22
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 0:0 20 4 6 10 17 - 24 18
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Венеция
 1:0 11 7 2 2 21 - 14 23
3.
Парма
 0:0 11 6 5 0 18 - 8 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 0:0 11 4 4 3 13 - 7 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 0:1 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 0:0 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 0:0 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
18.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 1:0 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 0:1 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Козенца
 0:0 10 2 4 4 4 - 9 10
16.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 0:0 11 1 4 6 8 - 16 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
ФералпиСало Davide Balestrero 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Пьерини Николас сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль бьет в цель!
  • 3'
    Лелла Нунцио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Венеция.
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Венеция
Ничья
Сампдория
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