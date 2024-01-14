Тур: 20. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
Ход матча
3'
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
24
Лелла
Нунцио
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Венеция
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
54
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|6 (2)
|0.3
|Гюткьяр Кристиан
|6 (1)
|0.3
|Пьерини Николас
|5
|0.25
|Тессманн Таннер
|4
|0.2
|Йонсен Деннис
|3
|0.15
|Альтаре Джорджо
|3
|0.15
|Бузио Джанлука
|2
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.05
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.05
|Дембеле Али
|1
|0.05
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.25
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.25
|Депаоли Фабио
|3
|0.15
|Педрола Эстанис
|3
|0.15
|Касами Пайтим
|2
|0.1
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.1
|Де Лука Мануэль
|1
|0.05
|Simone Giordano
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Гонсалес Факундо
|1
|0.05
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Йонсен Деннис
|3
|0
|Тессманн Таннер
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Кандела Антонио
|2
|0
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|7
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Гонсалес Факундо
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Ла Гумина Антонино
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
5
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
11
8
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сампдория
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
5%
1
9%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
6
30%
4
36%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
6
50%
76-90
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
7
64%
3
23%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
4
67%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
31
24
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
3%
2
8%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
6
19%
6
25%
31-45
7
23%
6
25%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
9
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
15%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
7
35%
3
12%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
20%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2
Результаты матчей
Венеция
Сампдория
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
1
10 раз 53%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Венеция
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
45
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
172
118
712
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|12
|6
|2
|37 - 17
|42
|2.
|1:0
|20
|11
|5
|4
|32 - 20
|38
|3.
|20
|11
|5
|4
|29 - 21
|38
|4.
|20
|10
|6
|4
|27 - 20
|36
|5.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|0:0
|20
|9
|6
|5
|28 - 16
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|20
|7
|7
|6
|22 - 21
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|0:1
|20
|7
|4
|9
|24 - 26
|25
|12.
|20
|5
|9
|6
|23 - 26
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|27 - 28
|23
|14.
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|0:0
|20
|5
|7
|8
|19 - 21
|22
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|20
|4
|6
|10
|24 - 30
|18
|18.
|0:0
|20
|4
|6
|10
|17 - 24
|18
|19.
|20
|3
|8
|9
|16 - 31
|17
|20.
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|18 - 8
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 7
|16
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|15.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|4 - 9
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7