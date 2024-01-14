Тур: 20. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
3' Желтая карточкаЛелла Нунцио
1:0
16' ГолПохьянпало Йоэль
1:1
30' ГолБенедетти Леонардо
2:1
36' ПенальтиПохьянпало Йоэль
41' Желтая карточкаБенедетти Леонардо
43' Желтая карточкаВерре Валерио
44' Вторая желтая карточкаБенедетти Леонардо
48' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
48' Желтая карточкаСверко Марин
3:1
58' ГолПохьянпало Йоэль
3:2
65' ГолДе Лука Мануэль
68' Желтая карточкаЙонсен Деннис
3:3
71' ГолДепаоли Фабио
4:3
74' ГолБузио Джанлука
5:3
78' ГолЭллертссон Микаэль-Эгиль
90'+6
Ход матча
3'
16'
30'
36'
2:1
43'
48'
58'
65'
3:2
68'
71'
3:3
74'
4:3
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
568 Количество передач 450
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
24
Лелла
Нунцио
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Венеция
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
54
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|0.4
|Гюткьяр Кристиан
|6 (1)
|0.3
|Пьерини Николас
|5
|0.25
|Тессманн Таннер
|4
|0.2
|Йонсен Деннис
|3
|0.15
|Бузио Джанлука
|3
|0.15
|Альтаре Джорджо
|3
|0.15
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.05
|Дембеле Али
|1
|0.05
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.25
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.25
|Депаоли Фабио
|4
|0.2
|Педрола Эстанис
|3
|0.15
|Де Лука Мануэль
|2
|0.1
|Касами Пайтим
|2
|0.1
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.1
|Simone Giordano
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.05
|Гонсалес Факундо
|1
|0.05
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Тессманн Таннер
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Сверко Марин
|2
|0
|Кандела Антонио
|2
|0
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|8
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Гонсалес Факундо
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
8
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
11
8
Венеция
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Сампдория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
25
14
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
4%
1
7%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
3
12%
2
14%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
3
18%
7
41%
76-90
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
7
64%
3
23%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
4
67%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
36
27
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
3%
2
7%
1-15
6
17%
3
11%
16-30
7
19%
6
22%
31-45
8
22%
6
22%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
10
28%
5
19%
76-90
Пропущено
23
30
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
3
13%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
7
30%
4
13%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
4
17%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2
Результаты матчей
Венеция
Сампдория
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Венеция
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
46
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
45
46
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
182
128
812
614
119
119
119
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|9