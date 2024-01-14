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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Венеция
5:3
Конец матча
Сампдория
0'
3' Желтая карточка
Лелла Нунцио
1:0
16' Гол
Похьянпало Йоэль
1:1
30' Гол
Бенедетти Леонардо
2:1
36' Пенальти
Похьянпало Йоэль
41' Желтая карточка
Бенедетти Леонардо
43' Желтая карточка
Верре Валерио
44' Вторая желтая карточка
Бенедетти Леонардо
48' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
48' Желтая карточка
Сверко Марин
3:1
58' Гол
Похьянпало Йоэль
3:2
65' Гол
Де Лука Мануэль
68' Желтая карточка
Йонсен Деннис
3:3
71' Гол
Депаоли Фабио
4:3
74' Гол
Бузио Джанлука
5:3
78' Гол
Эллертссон Микаэль-Эгиль
90'+6

Ход матча

3'
Лелла Нунцио
 
16'
Похьянпало Йоэль
(Пьерини Николас)
1:0
30'
1:1
Бенедетти Леонардо
(Йепес Жерар)
36'
Похьянпало Йоэль
2:1
41'
 
Бенедетти Леонардо
43'
 
Верре Валерио
44'
 
Бенедетти Леонардо
46'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Лелла Нунцио
 
48'
 
Ла Гумина Антонино
48'
Сверко Марин
 
58'
Похьянпало Йоэль
(Йонсен Деннис)
3:1
64'
 
Баррека Антонио
Верре Валерио
65'
3:2
Де Лука Мануэль
(Депаоли Фабио)
68'
Йонсен Деннис
 
71'
3:3
Депаоли Фабио
(Риччи Матео)
74'
Бузио Джанлука
4:3
78'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
5:3
81'
Гюткьяр Кристиан
Похьянпало Йоэль
 
81'
Свобода Михаэль
Пьерини Николас
 
81'
Дембеле Али
Альтаре Джорджо
 
84'
 
Панада Симоне
Йепес Жерар
84'
 
Ла Гумина Антонино
Де Лука Мануэль
86'
Оливьери Марко
Йонсен Деннис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 568 Количество передач 450
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
17
Йонсен
Деннис
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
23
Депаоли
Фабио
28
Йепес
Жерар
8
Риччи
Матео
80
Бенедетти
Леонардо
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
Венеция
4-4-2
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Венеция
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
54

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (3) 0.4
Гюткьяр Кристиан 6 (1) 0.3
Пьерини Николас 5 0.25
Тессманн Таннер 4 0.2
Йонсен Деннис 3 0.15
Бузио Джанлука 3 0.15
Альтаре Джорджо 3 0.15
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.1
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.05
Дембеле Али 1 0.05
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.25
Эспозито Себастьяно 5 0.25
Депаоли Фабио 4 0.2
Педрола Эстанис 3 0.15
Де Лука Мануэль 2 0.1
Касами Пайтим 2 0.1
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.1
Simone Giordano 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Бенедетти Леонардо 1 0.05
Гонсалес Факундо 1 0.05
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Риччи Матео 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Тессманн Таннер 3 0
Оливьери Марко 1 1
Сверко Марин 2 0
Кандела Антонио 2 0
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 8 0
Депаоли Фабио 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Гонсалес Факундо 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0

Результаты матчей

Венеция
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сампдория
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
8
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

11
8
Венеция
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Сампдория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
4%
1
7%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
7
28%
4
29%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
3
12%
2
14%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
3
18%
7
41%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
7
64%
3
23%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
4
67%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

36
27
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
3%
2
7%
1-15
6
17%
3
11%
16-30
7
19%
6
22%
31-45
8
22%
6
22%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
10
28%
5
19%
76-90

Пропущено

23
30
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
3
13%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
7
30%
4
13%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
4
17%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2

Результаты матчей

Венеция
Сампдория

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Венеция
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
6
4
7
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
18
2
12
8
1.5
8
12
6
14
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 20 12 6 2 38 - 18 42
2.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
3.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
4.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
5.
Кремонезе
 20 10 5 5 29 - 16 35
6.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 20 7 4 9 27 - 30 25
12.
Реджана
 20 5 9 6 23 - 26 24
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
18.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Козенца Д'Орацио Томмазо 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Бенедетти Леонардо получает вторую желтую карточку. Удаление.
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