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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Астерас
0:0
Первый тайм: 12'
Волос
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Волос
3.10
3.20
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4.60
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Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
8
Мунафо
Хуан
4
Госс
Шон
11
Рехис
Франсеск
77
Nikolaos
Zouglis
20
Калцас
Никос
9
Juan
Bautista
Miritello
12
Костич
Иван
4
Асланидис
Кириакос
13
Луна
Антонио
16
Сьелис
Христос
22
Georgios
Mygas
7
Делетич
Милош
11
Главчич
Неманья
14
Баррьентос
Жан
20
Maximiliano
Comba
45
Мораитис
Панагиотис
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Астерас
4-2-3-1
Волос
4-4-2

История личных встреч

Астерас
Волос

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
ТМК
1:1
С
0:0
С
3:3
С
0:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.57

Среднее время на гол

75
57

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
90

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 8 (1) 0.44
Рехис Франсеск 3 (1) 0.17
Калцас Никос 2 0.11
Бартоло Хулиан 2 0.11
Vasilios Mantzis 2 0.11
Жуканович Эрвин 2 0.11
Альварес Федерико 1 0.06
Мунафо Хуан 1 0.06
Dino Grozdanic 1 0.06
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Nikolaos Zouglis 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.17
Maximiliano Comba 3 0.17
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.17
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.11
Алхо Николай 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Сьелис Христос 1 0.06
Труйе Алексис 1 (1) 0.06
Луна Антонио 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Алагбе Олуватобилоба 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Georgios Mygas 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Alexis Kalogeropoulos 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Делетич Милош 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Алхо Николай 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Астерас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Волос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Астерас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Волос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

8
8
Астерас
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Волос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
22%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
6
38%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
7
39%
1
6%
76-90

Забито

11
12
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

22
16
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
6
27%
1
6%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
2
9%
6
38%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
3
14%
3
19%
76-90

Пропущено

28
32
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
18%
9
28%
31-45
4
14%
9
28%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
9
32%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2
Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2

Результаты матчей

Астерас
Волос

Точный счет

1:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Астерас
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
5
12
3
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 1 3 45 - 12 40
2.
ПАОК
 17 12 2 3 44 - 13 38
3.
АЕК
 17 11 5 1 32 - 14 38
4.
Олимпиакос
 2:0 18 11 3 4 37 - 15 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 0:0 18 7 3 8 22 - 28 24
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 18 5 6 7 19 - 30 21
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Волос
 0:0 18 3 6 9 16 - 32 15
12.
Панетоликос
 18 3 5 10 17 - 33 14
13.
ПАС Янина
 17 2 6 9 17 - 27 12
14.
Кифисиас
 0:2 18 2 6 10 17 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 8 1 0 24 - 2 25
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 8 6 2 0 16 - 3 20
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 2:0 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Астерас
 0:0 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Кифисиас
 0:2 10 2 4 4 13 - 21 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 0:0 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 0 2 21 - 7 21
2.
Олимпиакос
 2:0 9 5 3 1 13 - 4 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 0:0 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
8.
Волос
 0:0 9 1 4 4 5 - 15 7
9.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
10.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
11.
ПАС Янина
 9 0 4 5 9 - 17 4
12.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
13.
Кифисиас
 0:2 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
Астерас Juan Bautista Miritello 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 7
Олимпиакос Рецос Панайотис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Волос
3.10
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