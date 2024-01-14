Тур: 18. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
4
Госс
Шон
20
Калцас
Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Астерас
Волос
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.57
Среднее время на гол
75
57
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.08
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
90
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|0.44
|Рехис Франсеск
|3 (1)
|0.17
|Калцас Никос
|2
|0.11
|Бартоло Хулиан
|2
|0.11
|Vasilios Mantzis
|2
|0.11
|Жуканович Эрвин
|2
|0.11
|Альварес Федерико
|1
|0.06
|Мунафо Хуан
|1
|0.06
|Dino Grozdanic
|1
|0.06
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.17
|Maximiliano Comba
|3
|0.17
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.17
|Гарсия Хуан Мануэль
|2 (1)
|0.11
|Алхо Николай
|1
|0.06
|Бертолио Факундо
|1
|0.06
|Сьелис Христос
|1
|0.06
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.06
|Луна Антонио
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|3
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Рехис Франсеск
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Госс Шон
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Главчич Неманья
|6
|0
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Georgios Mygas
|3
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Делетич Милош
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Асланидис Кириакос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Волос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Астерас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Волос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
8
8
Астерас
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Волос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
22%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
6
38%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
7
39%
1
6%
76-90
Забито
11
12
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
22
16
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
6
27%
1
6%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
2
9%
6
38%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
3
14%
3
19%
76-90
Пропущено
28
32
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
18%
9
28%
31-45
4
14%
9
28%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
9
32%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2
Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2
Результаты матчей
Астерас
Волос
Точный счет
1:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Астерас
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
710
512
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|45 - 12
|40
|2.
|17
|12
|2
|3
|44 - 13
|38
|3.
|17
|11
|5
|1
|32 - 14
|38
|4.
|2:0
|18
|11
|3
|4
|37 - 15
|35
|5.
|18
|9
|3
|6
|29 - 21
|30
|6.
|0:0
|18
|7
|3
|8
|22 - 28
|24
|7.
|18
|5
|8
|5
|24 - 29
|23
|8.
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|9.
|18
|4
|6
|8
|21 - 32
|18
|10.
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|16 - 32
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 33
|14
|13.
|17
|2
|6
|9
|17 - 27
|12
|14.
|0:2
|18
|2
|6
|10
|17 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|24 - 2
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|3.
|8
|6
|2
|0
|16 - 3
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 5
|19
|5.
|2:0
|9
|6
|0
|3
|24 - 11
|17
|6.
|9
|3
|6
|0
|13 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|12.
|0:2
|10
|2
|4
|4
|13 - 21
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|21 - 7
|21
|2.
|2:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 4
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|6.
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|8.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 15
|7
|9.
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|10.
|11
|1
|3
|7
|10 - 24
|6
|11.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|5 - 18
|4
|13.
|0:2
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|9
|0
|2
|7
|6 - 18
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|7
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|1 5