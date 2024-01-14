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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Астерас
1:0
Конец матча
Волос
0'
37' Желтая карточка
Костаньо Хосе
41' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
82' Желтая карточка
Яблонский Евгений
1:0
90' Гол
Juan Bautista Miritello
90'+8

Ход матча

13'
Nikolaos Grammatikakis
Пападопулос Никос
 
37'
Костаньо Хосе
 
41'
 
Гарсия Хуан Мануэль
66'
 
Цоканис Тасос
Maximiliano Comba
71'
Яблонский Евгений
Госс Шон
 
71'
Vasilios Mantzis
Nikolaos Zouglis
 
79'
 
Рачич Лука
Гарсия Хуан Мануэль
82'
Яблонский Евгений
 
85'
Бартоло Хулиан
Кармона Давид
 
90'
Juan Bautista Miritello
(Калцас Никос)
1:0
90'
 
Konstantinos Karagiannis
Баррьентос Жан
90'
 
Бертолио Факундо
Главчич Неманья

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
8
Мунафо
Хуан
4
Госс
Шон
11
Рехис
Франсеск
77
Nikolaos
Zouglis
20
Калцас
Никос
9
Juan
Bautista
Miritello
12
Костич
Иван
4
Асланидис
Кириакос
13
Луна
Антонио
16
Сьелис
Христос
22
Georgios
Mygas
7
Делетич
Милош
11
Главчич
Неманья
14
Баррьентос
Жан
20
Maximiliano
Comba
45
Мораитис
Панагиотис
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Астерас
4-2-3-1
Волос
4-4-2

История личных встреч

Астерас
Волос

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
ТМК
1:1
С
0:0
С
3:3
С
0:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.57

Среднее время на гол

75
57

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
90

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 9 (1) 0.5
Рехис Франсеск 3 (1) 0.17
Калцас Никос 2 0.11
Бартоло Хулиан 2 0.11
Vasilios Mantzis 2 0.11
Жуканович Эрвин 2 0.11
Альварес Федерико 1 0.06
Мунафо Хуан 1 0.06
Dino Grozdanic 1 0.06
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Nikolaos Zouglis 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.17
Maximiliano Comba 3 0.17
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.17
Гарсия Хуан Мануэль 2 (1) 0.11
Алхо Николай 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Сьелис Христос 1 0.06
Труйе Алексис 1 (1) 0.06
Луна Антонио 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 4 1
Мунафо Хуан 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 3 0
Калцас Никос 3 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Алагбе Олуватобилоба 2 0
Яблонский Евгений 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Гарсия Хуан Мануэль 4 1
Georgios Mygas 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Alexis Kalogeropoulos 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Делетич Милош 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Асланидис Кириакос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Сьелис Христос 2 0
Труйе Алексис 2 0
Алхо Николай 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Астерас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Волос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Астерас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

8
8
Астерас
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Волос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
22%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
6
35%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
7
39%
2
12%
76-90

Забито

11
12
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
36%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

23
16
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
6
26%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
9%
6
38%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Пропущено

28
33
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
18%
9
27%
31-45
4
14%
9
27%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
9
32%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2
Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3
Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2

Результаты матчей

Астерас
Волос

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
3:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Астерас
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
4
1.5
1
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
5
13
3
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 18 13 2 3 45 - 12 41
2.
ПАОК
 0:0 18 12 3 3 44 - 13 39
3.
АЕК
 0:0 18 11 6 1 32 - 14 39
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 18 8 2 8 23 - 28 26
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 18 5 6 7 19 - 30 21
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Панетоликос
 18 3 5 10 17 - 33 14
12.
Волос
 18 3 5 10 16 - 33 14
13.
ПАС Янина
 0:0 18 2 7 9 17 - 27 13
14.
Кифисиас
 18 2 6 10 19 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 10 8 2 0 24 - 2 26
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 0:0 9 6 3 0 16 - 3 21
4.
Панатинаикос
 0:0 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 0:0 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 10 7 1 2 21 - 7 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 0:0 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 0:0 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
8.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
9.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
10.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
11.
ПАС Янина
 0:0 10 0 5 5 9 - 17 5
12.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Ожегович Огнен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Гарсия Хуан Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Костаньо Хосе получил желтую карточку от судьи
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