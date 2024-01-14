Тур: 18. Стадион: OPAP Arena.
2:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМансини Даниэль
1:0
24' ГолГарсия Леви
30' Желтая карточкаГачинович Мийат
1:1
31' ГолЕдвай Тин
52' Желтая карточкаКалленс Александр
65' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
1:2
66' ГолВиллиан Арао
85' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
2:2
90' ПенальтиГарсия Леви
90'+10
Ход матча
17'
24'
1:0
30'
65'
66'
1:2
85'
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
21
Вида
Домагой
12
Рота
Лазарос
10
Цубер
Стивен
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
АЕК
Панатинаикос
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
59.1%
4.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
50%
17 побед 11 ничьих 0 побед
29 матчей
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед
51 матч
29.4%
35.3%
35.3%
15 побед 18 ничьих 18 побед
Первый тайм
15.7%
54.9%
29.4%
8 побед 28 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
49%
17.7%
17 побед 25 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Среднее время на гол
83
106
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.31
0.84
Среднее время на гол
68
107
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
1.2
0.84
Тотал матчей
2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
32
Больше 63%
Меньше 37%
19
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
Среднее время на гол
75
106
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|8 (2)
|0.44
|Цубер Стивен
|5
|0.28
|Элиассон Никлас
|3
|0.17
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.17
|Вида Домагой
|2
|0.11
|Пинеда Орбелин
|2
|0.11
|Рота Лазарос
|2
|0.11
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.11
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.06
|Араужо Серхио
|1
|0.06
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|Йонссон Йенс
|1
|0.06
|Понсе Эсекель
|1
|0.06
|Мохаммади Милад
|1
|0.06
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|0.44
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.33
|Паласиос Себастьян
|4
|0.22
|Еремеефф Александер
|4
|0.22
|Бернард Дуарте
|3
|0.17
|Джуричич Филип
|3
|0.17
|Виллиан Арао
|3
|0.17
|Мансини Даниэль
|2
|0.11
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.11
|Вербич Беньямин
|2
|0.11
|Канталапьерда Аитор
|2 (1)
|0.11
|Младенович Филип
|1
|0.06
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|Едвай Тин
|1
|0.06
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.06
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Калленс Александр
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Манталос Петрос
|2
|1
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|2
|1
|Джуричич Филип
|3
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Бернард Дуарте
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Панатинаикос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
АЕК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Панатинаикос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
15
22
АЕК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Панатинаикос
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
5
24%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
5
28%
6
29%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
15
23
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
20%
4
17%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
7
47%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
33
44
20 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
4
12%
6
14%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
12
36%
11
25%
31-45
3
9%
5
11%
46-60
2
6%
9
20%
61-75
8
24%
11
25%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2
Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2
Результаты матчей
АЕК
Панатинаикос
Точный счет
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕК
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
63
73
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
171
126
144
513
810
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4