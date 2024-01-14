  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
АЕК
2:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
17' Желтая карточка
Мансини Даниэль
1:0
24' Гол
Гарсия Леви
30' Желтая карточка
Гачинович Мийат
1:1
31' Гол
Едвай Тин
52' Желтая карточка
Калленс Александр
65' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
1:2
66' Гол
Виллиан Арао
85' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
2:2
90' Пенальти
Гарсия Леви
90'+10

Ход матча

17'
 
Мансини Даниэль
24'
Гарсия Леви
(Шиманьски Дамиан)
1:0
30'
Гачинович Мийат
 
31'
1:1
Едвай Тин
(Хуанкар)
52'
Калленс Александр
 
63'
Араужо Серхио
Гачинович Мийат
 
63'
Манталос Петрос
Пинеда Орбелин
 
65'
Шиманьски Дамиан
 
66'
1:2
Виллиан Арао
(Котсирас Яннис)
74'
 
Лимниос Димитрис
Вербич Беньямин
74'
 
Канталапьерда Аитор
Мансини Даниэль
78'
 
Зека Карлос
Бернард Дуарте
78'
 
Младенович Филип
Хуан Карлос
79'
Элиассон Никлас
Амрабат Нордин
 
79'
Писарро Родольфо
Цубер Стивен
 
79'
Йонссон Йенс
Шиманьски Дамиан
 
85'
 
Иоаннидис Фотис
86'
 
Шпорар Андраж
Иоаннидис Фотис
90'
Гарсия Леви
2:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
12
Рота
Лазарос
5
Амрабат
Нордин
13
Пинеда
Орбелин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
10
Цубер
Стивен
7
Гарсия
Леви
12
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
52
Де
Вильена
Тонни
27
Котсирас
Яннис
10
Бернард
Дуарте
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
77
Вербич
Беньямин
АЕК
4-4-2
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Панатинаикос

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
59.1%
4.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
50%
17 побед 11 ничьих 0 побед

29 матчей

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед

51 матч

29.4%
35.3%
35.3%
15 побед 18 ничьих 18 побед

Первый тайм

15.7%
54.9%
29.4%
8 побед 28 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
49%
17.7%
17 побед 25 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.31
0.84

Среднее время на гол

68
107

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.2
0.84

Тотал матчей

2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
32
Больше 63%
Меньше 37%
19
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
46

Среднее время на гол

75
106

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 8 (2) 0.44
Цубер Стивен 5 0.28
Элиассон Никлас 3 0.17
Амрабат Нордин 3 (2) 0.17
Вида Домагой 2 0.11
Пинеда Орбелин 2 0.11
Рота Лазарос 2 0.11
Гачинович Мийат 2 (1) 0.11
Манталос Петрос 1 (1) 0.06
Араужо Серхио 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Йонссон Йенс 1 0.06
Понсе Эсекель 1 0.06
Мохаммади Милад 1 0.06
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.44
Шпорар Андраж 6 (2) 0.33
Паласиос Себастьян 4 0.22
Еремеефф Александер 4 0.22
Бернард Дуарте 3 0.17
Джуричич Филип 3 0.17
Виллиан Арао 3 0.17
Мансини Даниэль 2 0.11
Гнезда-Черин Адам 2 0.11
Вербич Беньямин 2 0.11
Канталапьерда Аитор 2 (1) 0.11
Младенович Филип 1 0.06
Де Вильена Тонни 1 0.06
Едвай Тин 1 0.06
Магнуссон Хёрдур 1 0.06
Вагианнидис Георгиос 1 0.06
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Калленс Александр 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Манталос Петрос 2 1
Сидибе Джибриль 0 2
Йонссон Йенс 3 0
Рота Лазарос 3 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Вида Домагой 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 2 1
Джуричич Филип 3 0
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Бернард Дуарте 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Панатинаикос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
АЕК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Панатинаикос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

15
22
АЕК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Панатинаикос
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
5
24%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
5
28%
6
29%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

15
23
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
20%
4
17%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
7
47%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
20%
5
22%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

33
44
20 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
4
12%
6
14%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
12
36%
11
25%
31-45
3
9%
5
11%
46-60
2
6%
9
20%
61-75
8
24%
11
25%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2
Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2

Результаты матчей

АЕК
Панатинаикос

Точный счет

3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕК
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
7
1
3
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
3
1.5
7
3
2
7
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
17
1
12
6
1.5
14
4
5
13
2.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 18 13 2 3 48 - 13 41
2.
Панатинаикос
 18 13 2 3 47 - 14 41
3.
АЕК
 18 11 6 1 34 - 16 39
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 18 8 2 8 23 - 28 26
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 18 5 6 7 19 - 30 21
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Панетоликос
 18 3 5 10 17 - 33 14
12.
Волос
 18 3 5 10 16 - 33 14
13.
ПАС Янина
 18 2 6 10 17 - 31 12
14.
Кифисиас
 18 2 6 10 19 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
8.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
9.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
10.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЕК 2:2 Панатинаикос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный