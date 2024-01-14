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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
ПАОК
4:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
29' Гол
Баба Абдул-Рахман
2:0
49' Гол
Мейте Суалихо
3:0
53' Гол
Цимас Стефанос
4:0
66' Гол в свои ворота
Ринстра Дан
90'+2

Ход матча

29'
Баба Абдул-Рахман
1:0
49'
Мейте Суалихо
2:0
53'
Цимас Стефанос
(Састре Хуан)
3:0
62'
 
Kevin Rosero
Лео Жан-Батист
62'
 
Claudiu Cristian Balan
Конде Педро
66'
Ринстра Дан
4:0
68'
Брэндон Льямас
Цимас Стефанос
 
68'
Константелиас Янис
Мург Томас
 
68'
Живкович Андрия
Десподов Кирилл
 
71'
 
Лиасос Ангелос
Gerasimos Bakadimas
71'
 
Эффорд Джозеф
Карахалиос Зисис
73'
Антонио Маркос
Оздоев Магомед
 
79'
Лиратцис Элефтериос
Састре Хуан
 
88'
 
Konstantinos Panagou
Сория Карлес

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
95
Цимас
Стефанос
55
Клейман
Борис
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
5
Карахалиос
Зисис
2
Сория
Карлес
30
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
7
Federico
Gino
45
Gerasimos
Bakadimas
17
Лео
Жан-Батист
9
Конде
Педро
ПАОК
4-2-3-1
ПАС Янина
5-3-2

История личных встреч

ПАОК
ПАС Янина

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

27 матчей

63%
11.1%
25.9%
17 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
КГ
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.77

Среднее время на гол

70
50

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.85
0.79

Среднее время на гол

106
114

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

1.07
1.26

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21

Среднее время на гол

83
71

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 7 0.39
Живкович Андрия 6 0.33
Брэндон Льямас 5 (1) 0.28
Оздоев Магомед 5 0.28
Десподов Кирилл 4 0.22
Константелиас Янис 4 0.22
Баба Абдул-Рахман 3 0.17
Саматта Мбвана 2 0.11
Цимас Стефанос 2 0.11
Луиш Рафаэл 2 0.11
Састре Хуан 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Мейте Суалихо 1 0.06
Циггарас Теохарис 1 0.06
Кулиеракис Костас 1 0.06
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.17
Конде Педро 3 (2) 0.17
Памлидис Георгиос 2 0.11
Пантелакис Эпаминондас 2 0.11
Цаусис Мариос 1 0.06
Гарро Хуан Фернандо 1 0.06
Лео Жан-Батист 1 0.06
Цимас Панайотис 1 0.06
Киакос Яннис 1 0.06
Claudiu Cristian Balan 1 0.06
Kevin Rosero 1 0.06
Сория Карлес 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 4 0
Баба Абдул-Рахман 4 0
Мург Томас 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Шваб Штефан 2 0
Мейте Суалихо 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 6 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Цаусис Мариос 6 0
Цимас Панайотис 6 0
Карахалиос Зисис 2 2
Пантелакис Эпаминондас 5 0
Сория Карлес 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Kevin Rosero 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
ПАС Янина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
10
ПАОК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

19
6
ПАОК
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

25
10
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
6
24%
3
30%
16-30
8
32%
0
0%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
3
12%
2
20%
76-90

Пропущено

5
20
1 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
1
20%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
60%
2
10%
61-75
1
20%
2
10%
76-90

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
4
20%
3
43%
31-45
4
20%
2
29%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Забито

45
17
22 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
4%
3
18%
1-15
8
18%
4
24%
16-30
12
27%
3
18%
31-45
11
24%
2
12%
46-60
5
11%
2
12%
61-75
7
16%
3
18%
76-90

Пропущено

16
30
4 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 15
0
0%
8
27%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
5
31%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6
Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1

Результаты матчей

ПАОК
ПАС Янина

Точный счет

3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПАОК
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
4
9
1
1.5
2
6
6
4
2.5
1
7
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
3
1.5
3
7
4
4
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
8
14
4
1.5
5
13
10
8
2.5
1
17
6
12
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 18 13 2 3 48 - 13 41
2.
Панатинаикос
 18 13 2 3 47 - 14 41
3.
АЕК
 18 11 6 1 34 - 16 39
4.
Олимпиакос
 18 11 3 4 38 - 17 35
5.
Арис Салоники
 18 9 3 6 29 - 21 30
6.
Астерас
 18 8 2 8 23 - 28 26
7.
Атромитос
 18 5 8 5 24 - 29 23
8.
Ламия
 18 5 6 7 19 - 30 21
9.
Пансерраикос
 18 4 6 8 21 - 32 18
10.
ОФИ
 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Панетоликос
 18 3 5 10 17 - 33 14
12.
Волос
 18 3 5 10 16 - 33 14
13.
ПАС Янина
 18 2 6 10 17 - 31 12
14.
Кифисиас
 18 2 6 10 19 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 9 1 0 28 - 2 28
2.
Арис Салоники
 10 7 2 1 18 - 9 23
3.
АЕК
 9 6 3 0 18 - 5 21
4.
Панатинаикос
 8 6 1 1 24 - 5 19
5.
Олимпиакос
 9 6 0 3 24 - 11 17
6.
Атромитос
 9 3 6 0 13 - 8 15
7.
Ламия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 10 13
9.
Астерас
 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Пансерраикос
 7 3 3 1 11 - 8 12
11.
Панетоликос
 9 3 3 3 11 - 15 12
12.
Кифисиас
 10 2 4 4 15 - 22 10
13.
ПАС Янина
 8 2 2 4 8 - 10 8
14.
Волос
 9 2 2 5 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 7 1 2 23 - 9 22
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
ПАОК
 8 4 1 3 20 - 11 13
5.
Астерас
 8 4 1 3 11 - 10 13
6.
Атромитос
 9 2 2 5 11 - 21 8
7.
Арис Салоники
 8 2 1 5 11 - 12 7
8.
Ламия
 9 1 4 4 7 - 18 7
9.
Волос
 9 1 3 5 5 - 16 6
10.
Пансерраикос
 11 1 3 7 10 - 24 6
11.
ОФИ
 9 0 4 5 5 - 18 4
12.
ПАС Янина
 10 0 4 6 9 - 21 4
13.
Кифисиас
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Панетоликос
 9 0 2 7 6 - 18 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 9 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 8 (4)
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
ПАОК Мург Томас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
Ламия Давид Симон 1 6
ПАС Янина Federico Gino 1 6
Ипалибо Джек 2 4
Крисиума Матеус 2 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - Баба Абдул-Рахман бьет в цель!
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