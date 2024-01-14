Тур: 18. Стадион: Тумба.
0'
1:0
29' ГолБаба Абдул-Рахман
2:0
49' ГолМейте Суалихо
3:0
53' ГолЦимас Стефанос
4:0
66' Гол в свои воротаРинстра Дан
90'+2
Ход матча
29'
49'
2:0
53'
3:0
66'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Iason Kyrkos
-
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
ПАОК
ПАС Янина
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
27 матчей
63%
11.1%
25.9%
17 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.77
Среднее время на гол
70
50
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.85
0.79
Среднее время на гол
106
114
Всего голов
29
34
Голов в среднем за матч
1.07
1.26
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
Среднее время на гол
83
71
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|7
|0.39
|Живкович Андрия
|6
|0.33
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.28
|Оздоев Магомед
|5
|0.28
|Десподов Кирилл
|4
|0.22
|Константелиас Янис
|4
|0.22
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.17
|Саматта Мбвана
|2
|0.11
|Цимас Стефанос
|2
|0.11
|Луиш Рафаэл
|2
|0.11
|Састре Хуан
|1
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.06
|Мейте Суалихо
|1
|0.06
|Циггарас Теохарис
|1
|0.06
|Кулиеракис Костас
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.17
|Конде Педро
|3 (2)
|0.17
|Памлидис Георгиос
|2
|0.11
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.11
|Цаусис Мариос
|1
|0.06
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.06
|Лео Жан-Батист
|1
|0.06
|Цимас Панайотис
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|1
|0.06
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.06
|Kevin Rosero
|1
|0.06
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Баба Абдул-Рахман
|4
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|6
|1
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Цимас Панайотис
|6
|0
|Карахалиос Зисис
|2
|2
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Ринстра Дан
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Kevin Rosero
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
ПАС Янина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
10
ПАОК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
19
6
ПАОК
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
25
10
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
6
24%
3
30%
16-30
8
32%
0
0%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
3
12%
2
20%
76-90
Пропущено
5
20
1 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
1
20%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
60%
2
10%
61-75
1
20%
2
10%
76-90
Забито
20
7
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
4
20%
3
43%
31-45
4
20%
2
29%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Забито
45
17
22 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
4%
3
18%
1-15
8
18%
4
24%
16-30
12
27%
3
18%
31-45
11
24%
2
12%
46-60
5
11%
2
12%
61-75
7
16%
3
18%
76-90
Пропущено
16
30
4 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 15
0
0%
8
27%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
5
31%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6
Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисиас 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1
Результаты матчей
ПАОК
ПАС Янина
Точный счет
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ПАОК
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
44
91
26
64
17
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
64
53
37
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
108
144
513
108
117
612
216
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|10 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|9 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|ПАОК
|Мург Томас
|7 (2)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|Ламия
|Давид Симон
|1 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 6
|Ипалибо Джек
|2 4
|Крисиума Матеус
|2 4