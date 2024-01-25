Тур: 1.
1:2
Перерыв
Ход матча
11'
0:1
16'
1:1
45'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
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7.50 Точный счёт – 0:2
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- Основной состав
- Вратарь
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4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
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90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Горлов Артём
История личных встреч
ЦСКА Москва
Торпедо Москва
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
77
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
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7.50 Точный счёт – 0:2
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