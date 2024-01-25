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Тур: 1.
ЦСКА Москва
1:2
Перерыв
Торпедо Москва
ЦСКА Москва
Торпедо Москва

История личных встреч

ЦСКА Москва
Торпедо Москва

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
К
0:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
77

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Состав ЦСКА на второй тайм: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Кучаев, Мендес, Обляков, Давила, Заболотный.
  • Замена
    Состав "Торпедо" на второй тайм: Бабурин, Роганович, Костин, Калугин, Ковалёв, Червяков, Чурич, Гуз, Горбунов, Полоз, Рейна.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. ЦСКА - "Торпедо" 1:2.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! Дмитрий Полоз!
    Прострел из правой части чужой штрафной площади последовал у торпедовцев от Глеба Шевченко, и Дмитрий Полоз переправил мяч в сетку, вывел "Торпедо" вперёд в счёте.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • 44'
    У торпедовцев следует длинный заброс вперёд, к чужой штрафной площади. Там мячом спокойно овладевает в одиночестве Владислав Тороп.
  • Фол, нарушение
    43'
    Матвей Лукин нарушает правила на правом фланге чужой половины поля, обнимая сзади соперника в борьбе за верховой мяч.
  • Судья
    42'
    Роберто Мойзес в чужой штрафной площади подкинул мяч для Тамерлана Мусаева, который оказался на газоне, когда Александр Иваньков головой сбросил сферу назад Егору Бабурину. Пенальти в ворота "Торпедо" не назначается.
  • 40'
    Виллиан Роша из центра поля выпиливал забросную передачу на левый фланг, и мяч покинул пределы поля за лицевую линию.
  • 39'
    ЦСКА позиционно атакует, но давно уже не создавали моментов торпедовцы. Ну как давно? Несколько минут как.
  • Опасный момент
    37'
    Дмитрий Полоз по левому полуфлангу значительно приблизился к чужим воротам и прострелил уже на пустой створ, но оказалось некому из "армейцев" замкнуть эту очень перспективную передачу.
  • 36'
    Роберто Мойзес с левого фланга закидывал мяч в чужую вратарскую площадь в расчёт на Фёдора Чалова, но первым на мяче оказался Егор Бабурин.
  • 35'
    Обыгрываются защитники ЦСКА с Владиславом Торопом. Не стремятся "армейцы" переходить из оборонительной фазы в атакующую.
  • 34'
    Навес со стандарта у торпедовцев последовал на дальнюю штангу, где безо всяких проблем забрал мяч Владислав Тороп.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Валерий Громыков заработал штрафной удар для "Торпедо" на чужой половине поля на правом фланге. 
    • Опасный момент
      31'
      После левофлангового корнера новый острый момент возникает у ЦСКА. На дальнем краю вратарской Фёдор Чалов замыкал скидку партнёра, но пробил ногой мимо ближнего угла.
    • Опасный момент
      31'
      Отличный сэйв от Егора Бабурина! С правого фланга Милайн Гайич выполнил подачу, и Фёдор Чалов головой пробил в створ, однако вратарь "автозаводцев" отвёл угрозу на угловой.
    • 30'
      Роберто Мойзес подавал с левого фланга во вратарскую площадь "Торпедо", не не удалось никому из его партнёров пробить по воротам.
    • Замена
      30'
      В составе "Торпедо" произошла замена. Дмитрий Полоз вступил в игру вместо Игоря Лебеденко.
    • 29'
      Ивану Облякову, Фёдору Чалову и Тамерлану Мусаеву на троих не хватило взаимопонимания в чужой штрафной площадки, и в итоге мяч отскочил к вратарю "Торпедо" Егору Бабурину.
    • Фол, нарушение
      28'
      Фолят торпедовцы в атаке. На левом фланге совершается ими нарушение правил против защитника ЦСКА Виллиана Роши.
    • Фол, нарушение
      27'
      Мелкое нарушение правил фиксируется в центре поля со стороны "армейцев". Милан Гайич отправил на газон Игоря Лебеденко.
    • 26'
      Игра возобновилась. Но не стоит думать, что арбитр компенсирует потом к первому тайму водопойное время. 
    • 25'
      В своём предыдущем товарищеском матче на сборе в ОАЭ ЦСКА одержал крупную победу над оманским "Сохаром" со счётом 4:1.
    • Судья
      23'
      Объявлена пауза на водопой. Жарко на солнце в Абу-Даби. И включаются автоматические поливалки, чтобы придать свежести газону. Зато испарение будет.
    • 22'
      Фёдору Чалову в центре штрафной площади "Торпедо" противостояли сразу трое соперников. Удалось форварду ЦСКА нанести удар по воротам, но он мгновенно был заблокирован.
    • 21'
      Матвей Кислякк пробовал проникающей передачей вывести один на один на чужие ворота Роберто Мойзеса, однако оборона "Торпедо" выставила волнорез.
    • Офсайд
      20'
      На левом фланге нападения ЦСКА зафиксировано положение "вне игры" у Роберто Мойзеса.
    • 19'
      "Торпедо" давно уже не выбиралось в атаку, но это ничего не значит. Гол Игоря Лебеденко при счёте 0:0 тоже не напрашивался, а случился.
    • 18'
      Довольно быстро сравняли счёт "красно-синие", и сейчас продолжают они позиционно атаковать, надеясь вскоре выйти вперёд в матче.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Тамерлан Мусаев!
      ЦСКА сравнял счёт! С левого фланга Иван Обляков выполнил подачу углового, а Тамерлан Мусаев из района ближней штанги головой по красивой траектории забросил мяч в дальний угол.
    • Угловой
      15'
      Фёдор Чалов с левого фланга снабжал мячом Ивана Облякова, но защитники "Торпедо" выбили мяч на угловой.
    • 14'
      Матвей Лукин навешивает с правого фланга, но слишком сильный кросс у него получается, и мяч уходит за лицевую линию.
    • Опасный момент
      12'
      Иван Обляков попробовал лично сравнять счёт. С правой стороны сместился он ближе к центру и с подступов к штрафной площади нанёс низовой удар рядом с ближним углом створа.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Игорь Лебеденко!
      Открывает счёт "Торпедо"! Ветеран "чёрно-белых" беспрепятственно ворвался в правую часть штрафной площади ЦСКА и низом поразил дальний угол. Проникающая голевая передача у Александра Орехова. А что делала оборона "красно-синих" в этом эпизоде?
    • Фол, нарушение
      10'
      Виллиан Роша на левом фланге около центрального круга роняет своего соперника на газон, а потом помог ему подняться.
    • 10'
      Тамерлан Мусаев с правого фланга навешивает в центр чужой штрафной площадки, откуда торпедовцы выбивают мяч верхом.
    • Фол, нарушение
      8'
      Фёдор Чалов нарушает правила на чужой половине поля ближе к левому флангу. Небольшой фол от нападающего "армейцев".
    • 7'
      Александр Масалов после торпедовского аута выполняет подачу с левого фланга, и мяч ловит Владислав Тороп.
    • 5'
      Роберто Мойзес прострелил из левой части чужой штрафной площадки, и мяч финишировал в перчатках Егора Бабурина.
    • 5'
      Недавно прошёл слух, что Чаловым интересуется санкт-петербургский "Зенит". Возможно, поэтому Фёдору дали сегодня капитанскую повязку. Чтобы показать, что в ЦСКА его ценят.
    • 4'
      Фёдор Чалов является сейчас капитаном ЦСКА. Как раз на Чалова делал заброс Иван Обляков, но не получилось обработать сферу у Фёдора, и мяч забрал Егор Бабурин.
    • 3'
      Роберто Мойзес навесил с левого фланга, однако не удалось Тамерлану Мусаеву хорошо дотянуться до мяча и нанести головой удар по воротам.
    • Фол, нарушение
      2'
      Первое нарушение правил в матче зафиксировано на второй минуте. Фол совершён торпедовцами в середине своей половины поля против Саши Зделара.
    • 1'
      ЦСКА играет в красно-синей амуниции, а у "Торпедо" бело-чёрная экипировка. Ворота ЦСКА в первом тайме слева по ТВ-картинке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Появились команды на поле, обмениваются рукопожатиями футболисты с соперниками и с судьями.
    • Видимо, ровно в 10:00 матч не начнётся. Пока поле ещё поливают водой.
    • Запасные "Торпедо": Волков, Бондарь, Калугин, Роганович, Горбунов, Гуз, Чурич, Ковалёв, Костин, Мелекесцев, Рейна, Червяков, Полоз.
    • Стартовый состав "Торпедо": Бабурин, Шевченко, Бородин, Иваньков, Манелов, Масалов, Гайнуллин - игрок на просмотре, Енин, Громыко, Орехов, Лебеденко.
    • Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Кисляк, Зделар, Обляков, Чалов, Мусаев.
    • Начало матча - в 10:00 по московскому времени.
    • Всем привет! В товарищеском московском дерби в ОАЭ между собой сыграют ЦСКА и "Торпедо". Матч состоится на поле №8 Cricket & Sports Hub в Халифа-Сити, пригороде Абу-Даби. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.80
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    3.30
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    2.25
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