Состав "Торпедо" на второй тайм: Бабурин, Роганович, Костин, Калугин, Ковалёв, Червяков, Чурич, Гуз, Горбунов, Полоз, Рейна.

Состав ЦСКА на второй тайм: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Кучаев, Мендес, Обляков, Давила, Заболотный.

У торпедовцев следует длинный заброс вперёд, к чужой штрафной площади. Там мячом спокойно овладевает в одиночестве Владислав Тороп.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! Дмитрий Полоз! Прострел из правой части чужой штрафной площади последовал у торпедовцев от Глеба Шевченко, и Дмитрий Полоз переправил мяч в сетку, вывел "Торпедо" вперёд в счёте.

43' Матвей Лукин нарушает правила на правом фланге чужой половины поля, обнимая сзади соперника в борьбе за верховой мяч.

42' Роберто Мойзес в чужой штрафной площади подкинул мяч для Тамерлана Мусаева, который оказался на газоне, когда Александр Иваньков головой сбросил сферу назад Егору Бабурину. Пенальти в ворота "Торпедо" не назначается.

40' Виллиан Роша из центра поля выпиливал забросную передачу на левый фланг, и мяч покинул пределы поля за лицевую линию.

39' ЦСКА позиционно атакует, но давно уже не создавали моментов торпедовцы. Ну как давно? Несколько минут как.

37' Дмитрий Полоз по левому полуфлангу значительно приблизился к чужим воротам и прострелил уже на пустой створ, но оказалось некому из "армейцев" замкнуть эту очень перспективную передачу.

36' Роберто Мойзес с левого фланга закидывал мяч в чужую вратарскую площадь в расчёт на Фёдора Чалова, но первым на мяче оказался Егор Бабурин.

35' Обыгрываются защитники ЦСКА с Владиславом Торопом. Не стремятся "армейцы" переходить из оборонительной фазы в атакующую.