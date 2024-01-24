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Тур: 1.
ЦСКА Москва
 
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Торпедо Москва

История личных встреч

ЦСКА Москва
Торпедо Москва

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
К
0:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
77

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 января 2024, осталось 1 день 11 часов 58 минут.



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