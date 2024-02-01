  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1.
ЦСКА Москва
 
Позже
Андижан
ЦСКА Москва
Андижан

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1
Андижан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андижан - Бухара 1:0 Турон - Андижан 1:3 Кызылкум - Андижан 3:0 Андижан - АГМК 0:1
Согдиана - Андижан 1:2 Андижан - Пахтакор 1:0 Металлург Бекабад - Андижан 2:0 Андижан - Навбахор 2:1 Нефтчи Фергана - Андижан 0:0 Андижан - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - Андижан 2:1 Андижан - Сурхон 0:0 Андижан - Насаф 0:0 Пахтакор - Андижан 1:1 Бухара - Андижан 0:1 Андижан - Турон 2:1 Андижан - Кызылкум 2:0 АГМК - Андижан 2:1 Андижан - Согдиана 1:2 Андижан - Металлург Бекабад 5:0
  • Первый тайм
  • 5'
    В штрафную "Андижана" сейчас последовала передача. На выходе уверенно сыграл теперь вратарь гостевой команды, который нейтрализовал угрозу. 
  • 4'
    Игорь Акинфеев сейчас сыграл на выходе после подачи в его штрафную. Уверенная игра голкипера ЦСКА. Тренерский штаб и запасные поаплодировали киперу. 
  • 3'
    На первых минутах встречи ЦСКА владеет инициативой на поле. Но пока никак не удается что-либо придумать у ворот соперника "армейцам". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала товарищеская встреча между российским и узбекским коллективами. Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Доброго времени вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на товарищеском матче клубов. В очной схватке сыграют московский ЦСКА и «Андижан» из Узбекистана.

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Андижан
5.30
Реклама, betboom.ru
7.80
Реклама, betcity.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Андижан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ЦСКА Москва
Андижан
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный