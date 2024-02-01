ЦСКА Москва

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Доброго времени вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на товарищеском матче клубов. В очной схватке сыграют московский ЦСКА и «Андижан» из Узбекистана.



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!