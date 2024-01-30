Тур: 1.
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Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1
Андижан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андижан - Бухара 1:0 Турон - Андижан 1:3 Кызылкум - Андижан 3:0 Андижан - АГМК 0:1
Согдиана - Андижан 1:2 Андижан - Пахтакор 1:0 Металлург Бекабад - Андижан 2:0 Андижан - Навбахор 2:1 Нефтчи Фергана - Андижан 0:0 Андижан - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - Андижан 2:1 Андижан - Сурхон 0:0 Андижан - Насаф 0:0 Пахтакор - Андижан 1:1 Бухара - Андижан 0:1 Андижан - Турон 2:1 Андижан - Кызылкум 2:0 АГМК - Андижан 2:1 Андижан - Согдиана 1:2 Андижан - Металлург Бекабад 5:0