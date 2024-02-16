Гайич получил мяч на левой бровке, вот только его дальнейшее движение вперёд остановил свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировано у серба.

МОМЕНТИЩЕ! Обляков из центрального круга отдал вертикальный пас вперёд, Давила "выгрыз" мяч у защитника, вырвался один на один, но пробил рядом с правой штангой!

Давила получил игровой снаряд перед штрафной соперника, убрал его под левую, а затем перспективно пробил по воротам, но этот выстрел сумел заблокировать Сокол.

Бакаев по правому краю ворвался в штрафную "армейцев" и выполнил зрячий навес к дальней штанге, Тимошенко находился один перед воротами, но передача для него получилась очень высокой!

Ната получает жёлтую карточку у "Родины". Давила успел прокинуть мяч вперёд и получил по ногам от соперника. Плюсом, перспективный стандарт для "армейцев".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ДАВИЛА! Обляков со штрафного пробил в левый верхний угол, Шакеров парировал в штангу, от которой сфера отскочила в центр, а Давила добавил уже в пустой створ!

Очень неторопливо продолжают футболисты ЦСКА перекатывать сферу на своей половине поля. Заканчивается первая половина встречи, в которой "армейцы" сделали хороший задел.

ОПАСНО! Первый момент в нашем матче! Гайич получил мяч у левого угла штрафной и мощно пробил в дальний верхний угол. Сфера пролетела чуть выше перекладины!

Гайич из глубины выполнил сильный заброс в штрафную соперника, Обляков очень спешил к мячу, но его опередил Шакеров, вовремя выскочивший из ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МУСАЕВ! Виллиан Роша со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Мусаев мяч обработал, а затем с 18 метров пробил точно в левый нижний угол!

Гордюшенко получил игровой снаряд в левой части штрафной и прострелил на ближний край вратарской, мяч попал в ногу Лукина и полетел в ближний угол, однако Акинфеев сориентировался и сумел справиться!

Середина первого тайма уже у нас. Довольно спокойный футбол мы наблюдаем. "Армейцы" играют с позиции силы и уже смогли воплотить своё преимущество в забитый мяч.

Бакаев с правого фланга навесил в центр штрафной, защитники ЦСКА вынесли на Нату, который с подбора пробил, но эту попытку заблокировал Лукин.

Спорный момент у штрафной ЦСКА! Бакаев рвался вперёд, а Гайич откровенно заблокировал его движение вперёд. Мешков нарушения в этой ситуации не зафиксировал.

19' Тимошенко получил игровой снаряд в правой части штрафной, прокинул сферу вперёд, а затем упал в борьбе с Лукиным. Никакого нарушения в этой ситуации Мешков не увидел.

18' Келлвен подключился к атаке по правому флангу и с края штрафной пытался прострелить в центр, но эту попытку в подкате сумел заблокировать Клещенко.

17' Бакаев с правого фланга выполнил высокий кросс в штрафную "армейцев", а там Виллиан Роша головой обстановку разрядил. Кстати, Астемир Гордюшенко является воспитанником ЦСКА.

16' Довольно-таки серьёзные ребята в атаке у "Родины". Александр Юшин, который здорово выступал за "Урал" в РПЛ, а также Солтмурад Бакаев, игравший за казанский "Рубин".

15' Клещенко уже успел отдать пас вперёд от своей штрафной, а Давила ударил его сзади по ногам. Заслуживал карточки чилиец за своё некрасивое поведение.

14' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Родины". Ориньо выполнил кросс к дальней штанге, последовала скидка в центр, а пробить по воротам Нате не позволил Зделар.

13' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Виллиан Роша у ЦСКА наказан предупреждением. Тимошенко рвался вперёд, а бразилец в подкате уронил его на газон.

12' Мусаев пытался рвануть вперёд по левой бровке, однако против него уверенно сыграл Сокол, который мощно вынес игровой снаряд на чужую половину поля.

11' Виллиан Роша из центрального круга выполнил сильный заброс на правый фланг, Келлвен сделал головой скидку вперёд, однако снаряд в воздухе покинул пределы поля.