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Тур: 1.
ЦСКА Москва
1:0
Первый тайм: 35'
Родина Москва
0'
11' Желтая карточка
Виллиан
1:0
20' Гол
Мусаев Тамерлан
31' Желтая карточка
Вачхольз Уэсли Ната
2:0
32' Гол
Давила Виктор
ЦСКА Москва
Родина Москва

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2
ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1
Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Черноморец Нв 3:0 Волгарь - Родина Москва 0:4 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1 Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0
  • Первый тайм
  • 34'
    Очень неторопливо продолжают футболисты ЦСКА перекатывать сферу на своей половине поля. Заканчивается первая половина встречи, в которой "армейцы" сделали хороший задел. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ДАВИЛА! Обляков со штрафного пробил в левый верхний угол, Шакеров парировал в штангу, от которой сфера отскочила в центр, а Давила добавил уже в пустой створ! 
  • Желтая карточка
    32'
    Ната получает жёлтую карточку у "Родины". Давила успел прокинуть мяч вперёд и получил по ногам от соперника. Плюсом, перспективный стандарт для "армейцев". 
  • 31'
    Бакаев по правому краю ворвался в штрафную "армейцев" и выполнил зрячий навес к дальней штанге, Тимошенко находился один перед воротами, но передача для него получилась очень высокой! 
  • 30'
    Давила получил игровой снаряд перед штрафной соперника, убрал его под левую, а затем перспективно пробил по воротам, но этот выстрел сумел заблокировать Сокол. 
  • Опасный момент
    29'
    МОМЕНТИЩЕ! Обляков из центрального круга отдал вертикальный пас вперёд, Давила "выгрыз" мяч у защитника, вырвался один на один, но пробил рядом с правой штангой! 
  • Офсайд
    28'
    Гайич получил мяч на левой бровке, вот только его дальнейшее движение вперёд остановил свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировано у серба. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Бакаев получил небольшое повреждение в предыдущем эпизоде. Самостоятельно поднимается футболисты "Родины". Неприятное получилось столкновение. 
  • Судья
    26'
    Спорный момент у штрафной ЦСКА! Бакаев рвался вперёд, а Гайич откровенно заблокировал его движение вперёд. Мешков нарушения в этой ситуации не зафиксировал. 
  • 25'
    Бакаев с правого фланга навесил в центр штрафной, защитники ЦСКА вынесли на Нату, который с подбора пробил, но эту попытку заблокировал Лукин. 
  • 24'
    Середина первого тайма уже у нас. Довольно спокойный футбол мы наблюдаем. "Армейцы" играют с позиции силы и уже смогли воплотить своё преимущество в забитый мяч. 
  • 23'
    Гордюшенко получил игровой снаряд в левой части штрафной и прострелил на ближний край вратарской, мяч попал в ногу Лукина и полетел в ближний угол, однако Акинфеев сориентировался и сумел справиться! 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МУСАЕВ! Виллиан Роша со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Мусаев мяч обработал, а затем с 18 метров пробил точно в левый нижний угол! 
  • 21'
    Гайич из глубины выполнил сильный заброс в штрафную соперника, Обляков очень спешил к мячу, но его опередил Шакеров, вовремя выскочивший из ворот. 
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Первый момент в нашем матче! Гайич получил мяч у левого угла штрафной и мощно пробил в дальний верхний угол. Сфера пролетела чуть выше перекладины! 
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    • Судья
      19'
      Тимошенко получил игровой снаряд в правой части штрафной, прокинул сферу вперёд, а затем упал в борьбе с Лукиным. Никакого нарушения в этой ситуации Мешков не увидел. 
    • 18'
      Келлвен подключился к атаке по правому флангу и с края штрафной пытался прострелить в центр, но эту попытку в подкате сумел заблокировать Клещенко. 
    • 17'
      Бакаев с правого фланга выполнил высокий кросс в штрафную "армейцев", а там Виллиан Роша головой обстановку разрядил. Кстати, Астемир Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. 
    • 16'
      Довольно-таки серьёзные ребята в атаке у "Родины". Александр Юшин, который здорово выступал за "Урал" в РПЛ, а также Солтмурад Бакаев, игравший за казанский "Рубин". 
    • Фол, нарушение
      15'
      Клещенко уже успел отдать пас вперёд от своей штрафной, а Давила ударил его сзади по ногам. Заслуживал карточки чилиец за своё некрасивое поведение. 
    • Угловой
      14'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Родины". Ориньо выполнил кросс к дальней штанге, последовала скидка в центр, а пробить по воротам Нате не позволил Зделар. 
    • Желтая карточка
      13'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Виллиан Роша у ЦСКА наказан предупреждением. Тимошенко рвался вперёд, а бразилец в подкате уронил его на газон. 
    • 12'
      Мусаев пытался рвануть вперёд по левой бровке, однако против него уверенно сыграл Сокол, который мощно вынес игровой снаряд на чужую половину поля. 
    • 11'
      Виллиан Роша из центрального круга выполнил сильный заброс на правый фланг, Келлвен сделал головой скидку вперёд, однако снаряд в воздухе покинул пределы поля. 
    • 10'
      За счёт длинной передачи пытались создать остроту у ворот соперника футболисты "Родины", однако Кризан сделал слишком сильный пас, и сферой завладел Акинфеев. 
    • Судья
      9'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Виталий Мешков. Хорошо знаком этот арбитр фанатам по работе на матчах РПЛ. Думаю, что работы у него сегодня будет немного. 
    • 8'
      Прошлый товарищеский матч красно-синие проводили против футбольного клуба "Сочи". Уступили "армейцы" в той встрече, хотя по игре выглядело довольно неплохо. 
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге заработали "армейцы". Давила выполнил кросс на дальний край штрафной, Виллиан Роша мяч получил, однако затем защитники вытеснили его к боковой. 
    • 6'
      Напомню, что сегодняшняя встреча проходит в Турции. Очень хорошая погода - светит яркое солнце, ветра практически нет. Приятно футболистам играть в таких условиях. 
    • 5'
      Перепасовка футболистов "Родины" закончилась неточной передачей Клещенко на левый фланг. Игровой снаряд вышел за пределы поля. Аут на чужой половине будут выбрасывать номинальные хозяева. 
    • 4'
      Футболисты ЦСКА сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль. Являются они явными фаворитами этого матча, однако "Родина" имеет крепкий состав, который может дать бой. 
    • 3'
      Первая атака "армейцев". Келлвен от правого угла штрафной выполнил кросс на дальний край вратарской, Гайич сферу получил, однако пробил точно в руки голкиперу. 
    • 2'
      "Армейцы" вышли на эту встречу в форме привычного красно-синего цвета, номинальные гости играют в полностью белой форме. Ворота Акинфеева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Родины". 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на товарищеском матче, в котором ЦСКА встретится с футбольным клубом "Родина". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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    ЦСКА Москва
    Ничья
    Родина Москва
    5.10
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