Мойзес достаточно пассивно действует в первом тайме, вообще не подключаясь в атаку по своему левому флангу.

Агапов же снова оказался в штрафной площади химчан, но передача в его адрес получилась немного неточной, так что мяч вышел за лицевую линию.

Вышли сейчас внезапно в агрессивный коллективный прессинг на чужую половину поля номинальные гости, заставив "армейцев" ошибиться и выпустить мяч за боковую линию.

Левым флангом провели свою атаку "Химки", откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Дивеев.

Хосонов получил повреждение в единоборстве с Рошей. Показывает пострадавший, что оппонент локтем врезал ему по голове, но фол не был зафиксирован.

Первый тайм окончен! Без голов пока что в нашем матче. Отдыхаем...

Никак не хочет ЦСКА включить по-настоящему высокие скорости, предпочитая только за счёт индивидуального мастерства пытаться вскрывать массированные оборонительные порядки соперника.

Попытались огрызнуться контратакой "жёлто-чёрные", но мяч был упущен за лицевую линию Игорь Акинфеев не торопится возвращать мяч в игру.

В целом "Химки" пока что очень нравятся в этом матче. Думаю, что этой команде вполне по силам финишировать в топ-2 в Первой лиге и вернуться в РПЛ.

ОПАСНО! Агапов совершил впечатляющий прорыв с левого фланга в штрафную площадку и сильно пробил уже метров с шести с носка, но попал в бросившегося навстречу Митрюшкина.

Юзепчук в ответной атаке с правого края сместился в центр и пытался выполнить пас на левый край штрафной площади, но "армейским" защитникам всё же удалось сработать на перехвате.

Непросто сейчас атаковать "Химкам", так как солнце выглянуло из-за тучи, начав слепить глаза подопечным Андрея Талалаева.

Владимир Федотов продолжает молча следить за игрой у кромки поля, сложив руки на груди. На поле, тем временем, небольшое повреждение получил Давила.

Обляков на правом фланге атаки потерял мяч. Недоволен Иван, считая, что против него нарушали правила, но судья здесь старается крайне редко вмешиваться в игру свистками.

24' Хосонову в середине поля достался болезненный удар по ногам. Здесь обошлось без жёлтой карточки, но Хетагу явно больно.

22' С левого края следовала прострельная передача вдоль ворот, но Чалов немного не успел на замыкание, так что счёт остаётся прежним.

20' Штрафной удар москвичи заработали метрах в 30 от ворот соперника по центральной оси. Последовал навес на правый край штрафной площади на Дивеева, но тот продавил соперника с нарушением правил.

19' Отбились химчане после подачи углового и попытались организовать контрвыпад, но мяч был потерян, а Руденко при попытке отбора в подкате срезал Мендеса, за что получил жёлтую карточку.

18' ОПАСНО! Чалов с 20 метров с полулёта коварно пробил после скидки от Давилы, но мяч, задев ногу Волкова, угодил в перекладину и ушёл над целью.

17' Келлвен по правому флангу подключился в зону атаки и попытался прострелить мяч в центр, но попал соперника, после чего мяч от ноги самого Дугласа ушёл за лицевую линию поля.

16' Владимир Федотов у кромки поля выглядит задумчивым. Явно он недоволен первой третью первого тайма. Но должна его команда рано или поздно раскочегариться на полную.

15' Мойзес едва не обрезался сейчас на своей половине поля, но на его счастье мяч срикошетил на Давилу, который оперативно перевёл мяч на правый фланг.

14' Магомедов по левому краю пасовал вперёд на забегание Руденко, но того успел опередить соперник, так что контрвыпад захлебнулся.