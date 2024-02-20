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Тур: 1.
ЦСКА Москва
0:0
Перерыв
Химки
0'
17' Желтая карточка
43' Желтая карточка

Ход матча

17'
 
43'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Химки
1.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Химки

История личных встреч

ЦСКА Москва
Химки

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
2.2

Среднее время на гол

39
40

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.29

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
54

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1
Химки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2
Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что в нашем матче. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    44'
    Варатынов получил жёлтую карточку за срыв возможной перспективной контратаки ЦСКА.
  • Травма, повреждение
    43'
    Хосонов получил повреждение в единоборстве с Рошей. Показывает пострадавший, что оппонент локтем врезал ему по голове, но фол не был зафиксирован.
  • 42'
    Левым флангом провели свою атаку "Химки", откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Дивеев.
  • 41'
    Вышли сейчас внезапно в агрессивный коллективный прессинг на чужую половину поля номинальные гости, заставив "армейцев" ошибиться и выпустить мяч за боковую линию.
  • 39'
    Агапов же снова оказался в штрафной площади химчан, но передача в его адрес получилась немного неточной, так что мяч вышел за лицевую линию.
  • 38'
    Мойзес достаточно пассивно действует в первом тайме, вообще не подключаясь в атаку по своему левому флангу.
  • Судья
    36'
    Обляков на правом фланге атаки потерял мяч. Недоволен Иван, считая, что против него нарушали правила, но судья здесь старается крайне редко вмешиваться в игру свистками.
  • Травма, повреждение
    34'
    Владимир Федотов продолжает молча следить за игрой у кромки поля, сложив руки на груди. На поле, тем временем, небольшое повреждение получил Давила.
  • 33'
    Непросто сейчас атаковать "Химкам", так как солнце выглянуло из-за тучи, начав слепить глаза подопечным Андрея Талалаева.
  • 32'
    Юзепчук в ответной атаке с правого края сместился в центр и пытался выполнить пас на левый край штрафной площади, но "армейским" защитникам всё же удалось сработать на перехвате.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Агапов совершил впечатляющий прорыв с левого фланга в штрафную площадку и сильно пробил уже метров с шести с носка, но попал в бросившегося навстречу Митрюшкина.
  • 29'
    В целом "Химки" пока что очень нравятся в этом матче. Думаю, что этой команде вполне по силам финишировать в топ-2 в Первой лиге и вернуться в РПЛ.
  • 28'
    Попытались огрызнуться контратакой "жёлто-чёрные", но мяч был упущен за лицевую линию Игорь Акинфеев не торопится возвращать мяч в игру.
  • 26'
    Никак не хочет ЦСКА включить по-настоящему высокие скорости, предпочитая только за счёт индивидуального мастерства пытаться вскрывать массированные оборонительные порядки соперника.
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    • Травма, повреждение
      24'
      Хосонову в середине поля достался болезненный удар по ногам. Здесь обошлось без жёлтой карточки, но Хетагу явно больно.
    • Опасный момент
      22'
      С левого края следовала прострельная передача вдоль ворот, но Чалов немного не успел на замыкание, так что счёт остаётся прежним.
    • Фол, нарушение
      20'
      Штрафной удар москвичи заработали метрах в 30 от ворот соперника по центральной оси. Последовал навес на правый край штрафной площади на Дивеева, но тот продавил соперника с нарушением правил.
    • Желтая карточка
      19'
      Отбились химчане после подачи углового и попытались организовать контрвыпад, но мяч был потерян, а Руденко при попытке отбора в подкате срезал Мендеса, за что получил жёлтую карточку.
    • Штанга
      18'
      ОПАСНО! Чалов с 20 метров с полулёта коварно пробил после скидки от Давилы, но мяч, задев ногу Волкова, угодил в перекладину и ушёл над целью.
    • 17'
      Келлвен по правому флангу подключился в зону атаки и попытался прострелить мяч в центр, но попал соперника, после чего мяч от ноги самого Дугласа ушёл за лицевую линию поля.
    • 16'
      Владимир Федотов у кромки поля выглядит задумчивым. Явно он недоволен первой третью первого тайма. Но должна его команда рано или поздно раскочегариться на полную.
    • 15'
      Мойзес едва не обрезался сейчас на своей половине поля, но на его счастье мяч срикошетил на Давилу, который оперативно перевёл мяч на правый фланг.
    • 14'
      Магомедов по левому краю пасовал вперёд на забегание Руденко, но того успел опередить соперник, так что контрвыпад захлебнулся.
    • 13'
      Перешли уже номинальные гости на свою половину поля всем составом. Не сработала их тактика, нацеленная на быстрый гол, так что придётся теперь уже работать только на контратаках.
    • 12'
      Только сейчас первую контратаку разогнали москвичи, но в итоге попытка прострела в штрафную площадку была блокирована, а мяч ушёл только в аут.
    • Угловой
      11'
      Угловой на левом фланге был заработан "жёлто-чёрными". Низкая подача последовала в штрафную площадку, но там Келлвену удалось головой отбить мяч в поле.
    • 10'
      Преимущественно левым краем стараются развивать химчане свои наступательные действия. Также задействуется центральная ось для продвижения вперёд.
    • 9'
      Диагональный прострел прошёл на правый край штрафной площади на Магомедова, но тот с году пробил совсем слабо, так что никаких проблем для Акинфеева.
    • Судья
      8'
      Давила проиграл силовое единоборство в средней зоне, но фол против него не зафиксирован. Недовольно пострадавший разводит руками, апеллируя к арбитру.
    • 7'
      ЦСКА явно не был готов к такому давлению со стороны "Химок" в дебюте встречи, из-за чего толком не может выйти за центральную линию поля. Но надолго ли хватит команду Андрея Талалаева?
    • Травма, повреждение
      6'
      Мойзес после скоростного забега начал держаться за заднюю поверхность бедра. Не хотелось бы, чтобы в товарищеской встрече кто-то получил травму.
    • Угловой
      5'
      Отбились после подачи углового "армейцы", но соорудить быструю контратаку у них не получилось.
    • Опасный момент
      4'
      С левого фланга последовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, откуда Руденко пробил - мяч рикошетом от защитника ушёл чуть мимо створа ворот.
    • 3'
      Очень агрессивно старается играть на первых минутах подмосковный клуб. Видно, что настой у ребят в этот день прямо-таки максимальный.
    • Офсайд
      2'
      Первый офсайд зафиксирован в матче. Химчане забрались в положение "вне игры" сразу за центральной линией. Похоже, ЦСКА настроен сегодня защищаться максимально высоким блоком.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствуем всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором московский ЦСКА сыграет с подмосковными "Химками". Добро пожаловать!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Химки
    1.85
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    4.30
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    4.80
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