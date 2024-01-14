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Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Реал Мадрид
 
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Барселона
Прогнозы 443
Реал Мадрид 69.1% (306)
X 7.9% (35)
Барселона 23% (102)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
2.32
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
21
Де
Йонг
Френки
22
Гюндоган
Илкай
8
Педри
20
Роберто
Серхи
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
Реал Мадрид
4-1-2-1-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
52.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 22 победы

56 матчей

35.7%
17.9%
46.4%
20 побед 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

23.2%
48.2%
28.6%
13 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
14 побед 20 ничьих 22 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

36
45

Голов в среднем за матч

1.29
1.61

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

44
58

Голов в среднем за матч

1.57
2.07

Среднее время на гол

57
43

Всего голов

80
103

Голов в среднем за матч

1.43
1.84

Тотал матчей

2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 88%
Меньше 13%
7
39
Больше 70%
Меньше 30%
17
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

63
48

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвахаль Даниэль 1 1
Рюдигер Антонио 1 1
Менди Ферлан 1 1
Диас Браим 1 1
Модрич Лука 0 0
Хоселу Санмартин 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 1
Ямаль Ламин 1 1
Гюндоган Илкай 0 0
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Браим 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3
Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Барселона

Точный счет

5:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
5 Реал Мадрид
3 Атлетико М
2 Барселона
0 Осасуна
Финал
Реал Мадрид
Барселона

Топ бомбардиров
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Реал Мадрид Карвахаль Даниэль 1 (1)
Барселона Левандовски Роберт 1
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 1
Атлетико М Эрмосо Марио 1
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Арнаис Хосе 1
Реал Мадрид Диас Браим 1
Осасуна Катена Алехандро 1
Осасуна Аррасате Ягоба 1
Осасуна Муньос Икер 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола на "эль класико" в финале Суперкубка Испании! "Реал Мадрид" и "Барселона" сойдутся лицом к лицу в решающем матче за официальный трофей в Саудовской Аравии. Текстовую онлайн-трансляцию этого многообещающего матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 14.4% пользователей.
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Прогнозы 443
Реал Мадрид 69.1% (306)
X 7.9% (35)
Барселона 23% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

Исход игры
Реал Мадрид
69% (330)
Ничья
7.5% (36)
Барселона
23.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
83.47% (101)
Меньше
16.53% (20)
Обе команды забьют
Да
88.43% (107)
Нет
11.57% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
14.4% (69)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (10)
3:2 Реал Мадрид
2.1% (10)
2:2 Ничья
1.5% (7)
1:1 Ничья
1.3% (6)
1:2 Барселона
1% (5)
2:3 Барселона
0.6% (3)
3:1 Реал Мадрид
0.6% (3)
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