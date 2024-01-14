Стадион: Аль-Аввал Парк. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
23
Менди
Ферлан
11
Родриго
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
8
Педри
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
28 Мартин МариоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Вратарь
-
33 Кубарси ПауЗащитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
14 Фелиш ЖоауПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
19 Роке ВиторНападающий
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
52.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 22 победы
56 матчей
35.7%
17.9%
46.4%
20 побед 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
23.2%
48.2%
28.6%
13 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
14 побед 20 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
45
Голов в среднем за матч
1.29
1.61
Среднее время на гол
70
56
Всего голов
44
58
Голов в среднем за матч
1.57
2.07
Среднее время на гол
57
43
Всего голов
80
103
Голов в среднем за матч
1.43
1.84
Тотал матчей
2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 88%
Меньше 13%
7
39
Больше 70%
Меньше 30%
17
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
63
48
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карвахаль Даниэль
|1
|1
|Рюдигер Антонио
|1
|1
|Менди Ферлан
|1
|1
|Диас Браим
|1
|1
|Модрич Лука
|0
|0
|Хоселу Санмартин
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|1
|Ямаль Ламин
|1
|1
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Браим
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3
Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Барселона
Точный счет
5:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
5:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|1 (1)
|Реал Мадрид
|Карвахаль Даниэль
|1 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|1
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|1
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|1
|Осасуна
|Арнаис Хосе
|1
|Реал Мадрид
|Диас Браим
|1
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1
|Осасуна
|Аррасате Ягоба
|1
|Осасуна
|Муньос Икер
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
69% (330)
Ничья
7.5% (36)
Барселона
23.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
83.47% (101)
Меньше
16.53% (20)
Обе команды забьют
Да
88.43% (107)
Нет
11.57% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
14.4% (69)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (10)
3:2 Реал Мадрид
2.1% (10)
2:2 Ничья
1.5% (7)
1:1 Ничья
1.3% (6)
1:2 Барселона
1% (5)
2:3 Барселона
0.6% (3)
3:1 Реал Мадрид
0.6% (3)
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