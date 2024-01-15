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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Gustavo Correia
Витория Гимарайнш
2:1
Конец матча
Арока
0'
0:1
8' Гол
Джейсон
31' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
40' Желтая карточка
Джейсон
1:1
45' Гол
Силва Жота
51' Желтая карточка
Alvaro Pacheco
2:1
64' Гол
Силва Андре
71' Undefined phrase: football_event_
Гонсалес Кристо
90' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
90'+8

Ход матча

8'
0:1
Джейсон
(Мухика Рафаэль)
31'
 
Монтеро Франcиско
40'
 
Джейсон
45'
Силва Жота
(Сантуш Нуну III)
1:1
51'
Alvaro Pacheco
 
64'
Силва Андре
(Сантуш Нуну III)
2:1
71'
 
Гонсалес Кристо
72'
 
Букия Андре
Джейсон
72'
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
 
73'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Сантуш Нуну
 
85'
 
Трецца Альфонсо
Милованов Богдан
86'
 
Лаваль Юсуф
Силла Морлей
86'
Феррейра Зе
Силва Жота
 
86'
Силва Даниэл
Силва Тьягу
 
90'
 
Трецца Альфонсо
90'
Буцке Адриан
Силва Андре
 
Прогнозы 129
Витория Гимарайнш 90.7% (117)
X 7.8% (10)
Арока 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
13
Роша
Матиас
4
Монтеро
Франcиско
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
5
Симау
Давид
8
Куасси
Эбуэ
2
Силла
Морлей
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
Витория Гимарайнш
3-4-3
Арока
4-4-2

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Арока

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

80
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Среднее время на гол

80
72

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
65

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 6 0.35
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.35
Силва Жота 5 0.29
Силва Тьягу 3 (2) 0.18
Силва Даниэл 1 0.06
Гашпар Бруну 1 0.06
Хэндель Томаш 1 0.06
Да Луз Нелсон 1 0.06
Рибейро Томас 1 0.06
Силва Ману 1 0.06
Сафира Алиссон 1 (1) 0.06
Сантуш Нуну III 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.47
Гонсалес Кристо 6 0.35
Джейсон 4 0.24
Силла Морлей 1 0.06
Букия Андре 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Монтеро Франcиско 1 0.06
Симау Давид 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Ману 3 0
Андре Андре 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Alvaro Pacheco 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Сантуш Педру 4 0
Монтеро Франcиско 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Джейсон 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Арока
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
5
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Арока
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
9
Витория Гимарайнш
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

19
13
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
4
21%
4
31%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Забито

28
22
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
14%
2
9%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
7
32%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
2
11%
5
19%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
7
27%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1
Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0
Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Арока

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
6
11
4
13
2.5
4
13
1
16
3.5
3
14
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
2.
Бенфика
 Заявка 17 13 3 1 35 - 11 42
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 17 10 3 4 40 - 25 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 17 5 7 5 17 - 20 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 17 4 4 9 23 - 25 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 17 2 7 8 16 - 27 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 2 0 18 - 4 20
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
3.
Брага
 Заявка 9 6 1 2 22 - 16 19
4.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Спортинг Л
 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 13 - 11 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (8)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 8
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Визела Перейра Матеус 8
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Сантуш Нуну III сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Силва Жота из команды Витория Гимарайнш левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Джейсон сейчас получил желтую
    • 31'
      Монтеро Франcиско получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Мухика Рафаэль сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Джейсон забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 129
    Витория Гимарайнш 90.7% (117)
    X 7.8% (10)
    Арока 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 2:1 Арока онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:1 Арока

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    90.7% (117)
    Ничья
    7.8% (10)
    Арока
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (63)
    Нет
    46.15% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    38% (49)
    1:0 Витория Гимарайнш
    30.2% (39)
    2:0 Витория Гимарайнш
    11.6% (15)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    3:2 Витория Гимарайнш
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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