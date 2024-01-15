Тур: 17. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Gustavo Correia
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолДжейсон
31' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
40' Желтая карточкаДжейсон
1:1
45' ГолСилва Жота
51' Желтая карточкаAlvaro Pacheco
2:1
64' ГолСилва Андре
71' Undefined phrase: football_event_Гонсалес Кристо
90' Желтая карточкаТрецца Альфонсо
90'+8
Ход матча
8'
0:1
40'
45'
1:1
51'
64'
2:1
71'
72'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
13
Роша
Матиас
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Арока
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
80
60
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Среднее время на гол
80
72
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
65
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|6
|0.35
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.35
|Силва Жота
|5
|0.29
|Силва Тьягу
|3 (2)
|0.18
|Силва Даниэл
|1
|0.06
|Гашпар Бруну
|1
|0.06
|Хэндель Томаш
|1
|0.06
|Да Луз Нелсон
|1
|0.06
|Рибейро Томас
|1
|0.06
|Силва Ману
|1
|0.06
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.06
|Сантуш Нуну III
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.47
|Гонсалес Кристо
|6
|0.35
|Джейсон
|4
|0.24
|Силла Морлей
|1
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Монтеро Франcиско
|1
|0.06
|Симау Давид
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Ману
|3
|0
|Андре Андре
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Alvaro Pacheco
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|6
|0
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Сантуш Педру
|4
|0
|Монтеро Франcиско
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Эшгаю Тьягу
|3
|0
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Арока
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
5
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Арока
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
9
Витория Гимарайнш
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
4
21%
4
31%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Забито
28
22
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
14%
2
9%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
18%
3
14%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
7
32%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
2
11%
5
19%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
7
27%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1
Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0
Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Арока
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
89
611
413
413
116
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 11
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|25 - 12
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|40 - 25
|33
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 20
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 31
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 25
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 16
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (8)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|8
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:1 Арока
Исход игры
Витория Гимарайнш
90.7% (117)
Ничья
7.8% (10)
Арока
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
53.85% (63)
Нет
46.15% (54)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
38% (49)
1:0 Витория Гимарайнш
30.2% (39)
2:0 Витория Гимарайнш
11.6% (15)
1:1 Ничья
4.7% (6)
3:2 Витория Гимарайнш
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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