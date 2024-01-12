  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Марсель
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
3' Гол
Жиго Самуэль
35' Желтая карточка
Меите Бамо
77' Желтая карточка
Сеная Марвин
84' Желтая карточка
Надир Билал
1:1
90' Гол
Себас Жереми
90' Желтая карточка
Жиго Самуэль
90' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
90'+7

Ход матча

3'
Жиго Самуэль
(Оливейра Витор)
1:0
35'
Меите Бамо
 
64'
 
Сахи Дион
Гамейро Кевин
73'
Онана Жан
Кондогбия Жоффрей
 
77'
 
Сеная Марвин
79'
 
Себас Жереми
Габриэл Анжело
79'
 
Дукуре Исмаэль
Сеная Марвин
84'
Надир Билал
 
90'
Майока-Тика Ноам
Надир Билал
 
90'
1:1
Себас Жереми
90'
Жиго Самуэль
 
90'
 
Дукуре Исмаэль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 430 Количество передач 485
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Марсель 92.5% (124)
X 6.7% (9)
Страсбург 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
34
Надир
Билал
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
62
Мурильо
Микаэль
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Оливейра
Витор
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
23
Габриэл
Анжело
9
Гамейро
Кевин
Марсель
3-5-2
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Страсбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.44
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.11

Среднее время на гол

77
81

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.93
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

46
67

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.28
Оливейра Витор 3 0.17
Сарр Исмаила 3 0.17
Мбемба Шансель 2 0.11
Мурильо Микаэль 2 0.11
Жиго Самуэль 2 0.11
Унаи Аззедин 2 0.11
Верету Жордан 1 0.06
Клосс Жонатан 1 0.06
Арит Амин 1 0.06
Ндиайе Ильман 1 0.06
Балерди Леонардо 1 0.06
Согло Эмран 1 0.06
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.22
Мотиба Лебо 3 0.17
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.11
Гамейро Кевин 2 (1) 0.11
Сахи Дион 1 0.06
Диарра Хабиб 1 0.06
Мванга Жуниор 1 0.06
Баква Дилан 1 0.06
Абакар Силла 1 0.06
Себас Жереми 1 0.06
Габриэл Анжело 0 0
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 0
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Клосс Жонатан 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 2 1
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Баква Дилан 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Виейра Патрик 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

9
10
Марсель
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
21%
1
14%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
5
71%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Забито

11
11
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
5
45%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

25
18
18 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
8
32%
2
11%
1-15
7
28%
2
11%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
2
8%
9
50%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
25%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
3
15%
8
33%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
20%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0
Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1
Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1

Результаты матчей

Марсель
Страсбург

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Марсель
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
5
4
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
6
12
3
15
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Марсель: 47%, Страсбург: 53%.
  • 97'
    Клосс Жонатан ошибается в защите.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 97'
    Мванга Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Сахи Дион. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Сахи Дион ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Дукуре Исмаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 96'
    Жиго Самуэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Марсель 92.5% (124)
    X 6.7% (9)
    Страсбург 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 1:1 Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Марсель
    92.5% (124)
    Ничья
    6.7% (9)
    Страсбург
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.74% (68)
    Меньше
    44.26% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    59.84% (73)
    Нет
    40.16% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    46.3% (62)
    2:0 Марсель
    22.4% (30)
    1:0 Марсель
    12.7% (17)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
    3:1 Марсель
    2.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный