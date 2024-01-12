Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Жиго Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Надир Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Марсель

84' Надир Билал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Страсбург

82' Клосс Жонатан из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Удар от ворот произведет Страсбург

79' Верету Жордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Сеная Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Сеная Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Сеная Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Марсель

75' Диарра Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Марсель

68' Диарра Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Люка Перрен из команды Страсбург в офсайде

67' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Жиго Самуэль из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

55' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Марсель

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Марсель

53' Диарра Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Страсбург

46' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля