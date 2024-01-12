Тур: 18. Стадион: Велодром. Главный судья: Болланжье Марк
0'
1:0
3' ГолЖиго Самуэль
35' Желтая карточкаМеите Бамо
77' Желтая карточкаСеная Марвин
84' Желтая карточкаНадир Билал
1:1
90' ГолСебас Жереми
90' Желтая карточкаЖиго Самуэль
90' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
90'+7
Ход матча
3'
1:0
35'
77'
84'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
430 Количество передач 485
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
34
Надир
Билал
28
Сеная
Марвин
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
31 Жусселин ЛеоЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
47 Iuri Moreira
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Марсель
Страсбург
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2.44
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.11
Среднее время на гол
77
81
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.93
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
67
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.28
|Оливейра Витор
|3
|0.17
|Сарр Исмаила
|3
|0.17
|Мбемба Шансель
|2
|0.11
|Мурильо Микаэль
|2
|0.11
|Жиго Самуэль
|2
|0.11
|Унаи Аззедин
|2
|0.11
|Верету Жордан
|1
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.06
|Арит Амин
|1
|0.06
|Ндиайе Ильман
|1
|0.06
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|Согло Эмран
|1
|0.06
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.22
|Мотиба Лебо
|3
|0.17
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.11
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.11
|Сахи Дион
|1
|0.06
|Диарра Хабиб
|1
|0.06
|Мванга Жуниор
|1
|0.06
|Баква Дилан
|1
|0.06
|Абакар Силла
|1
|0.06
|Себас Жереми
|1
|0.06
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Клосс Жонатан
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|2
|1
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
9
10
Марсель
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
21%
1
14%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
5
71%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Забито
11
11
9 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
5
45%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
25
18
18 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
8
32%
2
11%
1-15
7
28%
2
11%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
2
8%
9
50%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
25%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
3
15%
8
33%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
20%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0
Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1
Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1
Результаты матчей
Марсель
Страсбург
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Марсель
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
54
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
99
612
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Страсбург
Исход игры
Марсель
92.5% (124)
Ничья
6.7% (9)
Страсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.74% (68)
Меньше
44.26% (54)
Обе команды забьют
Да
59.84% (73)
Нет
40.16% (49)
Популярный счёт
2:1 Марсель
46.3% (62)
2:0 Марсель
22.4% (30)
1:0 Марсель
12.7% (17)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:1 Марсель
2.2% (3)
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