Слишком активно оспаривал решение арбитра Стилл, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

В центре поля Магасса грубо в подкате снес Дарами, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Тедди Теума! Удалось открыть счет в матче гостям. Подхватил мяч на фланге Дарами, сместился в штрафную и откинул поперек на Теума, который в касание с линии штрафной отправил снаряд точно в дальнюю девятку.

Диагональ исполнял Фофана в штрафную соперника на ход Уаттаре, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Окуму.

В центре поля оказался на газоне Фофана после подката от Матусивы. Штрафной удар исполнять будут монегаски.

Со штрафного навесил Головин на дальнюю штангу, куда врывался Марипан, но на выходе у него с головы буквально мяч снял Диуф.

С угла поля Теума навесил на дальнюю штангу, где пробил Агбаду головой, но мяч в гуще защитников застрял.

Тонко вырезал Теума в штрафную на ход Хадра, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Аклиуш с правого фланга низом отдал пас в центр на ход Бен-Йеддеру, но тот напоролся на Агбаду и не смог пробить.

Пробивал по воротам Вандерсон с линии чужой штрафной, выиграв подбор, но мяч полетел выше перекладины.

В центре поля получил по ногам Фоке в борьбе против Аклиуша, но судья зафиксировал нарушение правил.

Ушел от соперника по флангу на скорости Де Смет и навесил в центр штрафной, но мяч оказался в руках вратаря.

Ушел финтом от соперника по флангу Бен-Йеддер и выдал пас в штрафную, но мяч перехватил на этот раз Диуф.

С дальней дистанции пробивал по воротам Бен-Йеддер после сольного прохода, но мяч полетел рядом со штангой.

В центре поля подтолкнул соперника в спину руками Головин. На этот раз обошлось без желтой карточки.

С правого фланга Дарами забросил в штрафную на ход Диакону, но на выходе Кён оказался первым на мяче.

Выскочил один на один с голкипером Уаттара после поперечного паса от Аклиуша, но в ближнем бою пробил он точно в корпус Диуфу.

Сместился с фланга к линии штрафной Бен-Йеддер и пробил по воротам, но мяч полетел немного выше перекладины.

Мог убегать на ворота соперника Уаттара после заброса от Головина, но обыграл в ближнем бою Диуфа ему снова не удалось.

Перехватил мяч в центре поля Дарами и отдал в центр на Теуму, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды бегают в контратаки, но пока без опасных моментов.

С левого фланга Головин вырезал в штрафную на Бен-Йеддера, но тот проиграл борьбу за мяч Магасса.

Ушел от соперника Уаттара по флангу и вырезал идеальный пас в штрафную на Бен-Йеддера, который пробил с лету. Каким-то чудом Диуф в падении перевел сферу на угловой.

С угла поля Аклиуш навесил в центр штрафной, но мяч головой без особых проблем вынес в центр поля Агбаду.

Отдавал пас по флангу Уаттара на ход Бен-Йеддеру, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

15' Фоке подключился к атаке своей команды по флангу и забросил на ход Дарами, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

14' Прорывался по флангу Вандерсон на скорости и отдал поперек на Бен-Йеддера, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.

13' После поперечного паса от Вандерсона пробивал по воротам с дальней дистанции Закария, но не попал в створ.

12' На фланге Головина придержал за футболку Де Смет. Штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".

11' Убегал в контратаку по флангу Диакон и прострелил в центр штрафной, но на выходе этот пас перехватил Кён.

10' Мог убегать на ворота соперника Дарами после паса от Диакона, но вовремя вернулся в оборону Магасса и отобрал сферу.

9' Перехватил мяч на чужой половине поля Фофана и тут же забросил на ход Аклиушу, но отобрал сферу в подкате Окуму.

8' Сместился с фланга к линии штрафной Атангана и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

7' Прорывался Уаттара на скорости по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

6' На фланге получил по ногам Головин в центре поля в подкате от Матусивы. Штрафной удар исполнять будут монегаски.

5' С угла поля навесил на дальнюю штангу Аклиуш, но здесь Марипану головой пробить помешал на выходе Диуф.

4' Диагональ исполнял в штрафную Закария на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.

3' С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Дарами после паса от Теумы, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.