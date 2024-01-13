Тур: 18. Стадион: Луи II. Главный судья: Летексье Франсуа
Ход матча
32'
35'
35'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кён
Филипп
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
14
Хадра
Реда
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Хадра РедаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
-
53 Чапчет АртурЗащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Монако
Реймс
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.09
Среднее время на гол
69
82
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.64
1.4
Среднее время на гол
141
64
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
0.95
1.24
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
94
72
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|8 (1)
|0.44
|Минамино Такуми
|5
|0.28
|Головин Александр
|5
|0.28
|Балогун Фоларин
|4
|0.22
|Аклиуш Манес
|3
|0.17
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.11
|Фофана Юссуф
|1
|0.06
|Якобс Исмаил
|1
|0.06
|Марипан Гильермо
|1
|0.06
|Закария Денис
|1
|0.06
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Синго Вилфред
|1
|0.06
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.22
|Дарами Мохаммед
|3
|0.17
|Ричардсон Амир
|3
|0.17
|Абдельамид Юнис
|3
|0.17
|Ито Дзюня
|2
|0.11
|Манетси Маршал
|2
|0.11
|Накамура Кейто
|2
|0.11
|Дьяките Умар
|2
|0.11
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.06
|Фоке Томас
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|5
|1
|Закария Денис
|6
|0
|Синго Вилфред
|5
|0
|Скардовелли Вандерсон
|3
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Магасса Сунгуту
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|6
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Монако
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Реймс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
6
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
16
8
Монако
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Реймс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
13%
3
25%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
2
14%
76-90
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
5
28%
3
30%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
5
56%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Забито
33
22
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
2
6%
4
18%
1-15
9
27%
5
23%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
8
24%
4
18%
46-60
4
12%
2
9%
61-75
4
12%
3
14%
76-90
Пропущено
22
23
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
7
32%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
8
35%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1
Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2
Результаты матчей
Монако
Реймс
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монако
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
62
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
72
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
134
611
611
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|33 - 23
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|1:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|23 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|0:1 Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 6
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 0:1 Реймс
Исход игры
Монако
95.4% (124)
Ничья
2.3% (3)
Реймс
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
61.86% (73)
Нет
38.14% (45)
Популярный счёт
2:1 Монако
47.7% (62)
2:0 Монако
17.7% (23)
1:0 Монако
13.8% (18)
3:1 Монако
5.4% (7)
3:0 Монако
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!