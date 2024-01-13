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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Монако
0:1
Первый тайм: 40'
Реймс
0'
32' Желтая карточка
Уильям Стилл
35' Желтая карточка
Магасса Сунгуту
0:1
35' Гол
Теума Тедди

Ход матча

32'
 
Уильям Стилл
35'
Магасса Сунгуту
 
35'
0:1
Теума Тедди
(Дарами Мохаммед)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 130
Монако 95.4% (124)
X 2.3% (3)
Реймс 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Реймс
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16
Кён
Филипп
88
Магасса
Сунгуту
3
Марипан
Гильермо
5
Керер
Тило
2
Скардовелли
Вандерсон
20
Уаттара
Кассум
19
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
21
Аклиуш
Манес
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
24
Агбаду
Эммануэль
25
Де
Смет
Тибо
6
Атангана-Эдоа
Валентин
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
67
Диакон
Мамаду
14
Хадра
Реда
9
Дарами
Мохаммед
Монако
3-4-2-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Монако
Реймс

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.09

Среднее время на гол

69
82

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.64
1.4

Среднее время на гол

141
64

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

0.95
1.24

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

94
72

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 8 (1) 0.44
Минамино Такуми 5 0.28
Головин Александр 5 0.28
Балогун Фоларин 4 0.22
Аклиуш Манес 3 0.17
Скардовелли Вандерсон 2 0.11
Фофана Юссуф 1 0.06
Якобс Исмаил 1 0.06
Марипан Гильермо 1 0.06
Закария Денис 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.22
Дарами Мохаммед 3 0.17
Ричардсон Амир 3 0.17
Абдельамид Юнис 3 0.17
Ито Дзюня 2 0.11
Манетси Маршал 2 0.11
Накамура Кейто 2 0.11
Дьяките Умар 2 0.11
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.06
Фоке Томас 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 5 1
Закария Денис 6 0
Синго Вилфред 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Камара Мохамед 4 0
Магасса Сунгуту 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 6 0
Теума Тедди 4 0
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Уильям Стилл 1 1
Де Смет Тибо 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Манетси Маршал 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Монако
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Реймс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
6
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

16
8
Монако
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Реймс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
13%
3
25%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
5
28%
3
30%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
5
56%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Забито

33
22
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
2
6%
4
18%
1-15
9
27%
5
23%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
8
24%
4
18%
46-60
4
12%
2
9%
61-75
4
12%
3
14%
76-90

Пропущено

22
23
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
7
32%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
8
35%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1
Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2

Результаты матчей

Монако
Реймс

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монако
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
3
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
7
2
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
13
4
1.5
6
11
6
11
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 0:1 Заявка 18 10 3 5 33 - 23 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Реймс
 1:0 Заявка 18 9 2 7 23 - 23 29
6.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Монако
 0:1 Заявка 9 6 0 3 15 - 6 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 1:0 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 0:1 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 1:0 Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    С угла поля Теума навесил на дальнюю штангу, где пробил Агбаду головой, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 40'
    Со штрафного навесил Головин на дальнюю штангу, куда врывался Марипан, но на выходе у него с головы буквально мяч снял Диуф.
  • 39'
    В центре поля оказался на газоне Фофана после подката от Матусивы. Штрафной удар исполнять будут монегаски.
  • 38'
    Диагональ исполнял Фофана в штрафную соперника на ход Уаттаре, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Окуму.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Тедди Теума! Удалось открыть счет в матче гостям. Подхватил мяч на фланге Дарами, сместился в штрафную и откинул поперек на Теума, который в касание с линии штрафной отправил снаряд точно в дальнюю девятку.
  • Желтая карточка
    36'
    В центре поля Магасса грубо в подкате снес Дарами, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • Желтая карточка
    35'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Стилл, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 34'
    В центре поля подтолкнул соперника в спину руками Головин. На этот раз обошлось без желтой карточки.
  • 33'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Бен-Йеддер после сольного прохода, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 32'
    Ушел финтом от соперника по флангу Бен-Йеддер и выдал пас в штрафную, но мяч перехватил на этот раз Диуф.
  • 31'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Де Смет и навесил в центр штрафной, но мяч оказался в руках вратаря.
  • 30'
    В центре поля получил по ногам Фоке в борьбе против Аклиуша, но судья зафиксировал нарушение правил.
  • 29'
    Пробивал по воротам Вандерсон с линии чужой штрафной, выиграв подбор, но мяч полетел выше перекладины.
  • 28'
    Аклиуш с правого фланга низом отдал пас в центр на ход Бен-Йеддеру, но тот напоролся на Агбаду и не смог пробить.
  • 27'
    Тонко вырезал Теума в штрафную на ход Хадра, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
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    • 26'
      Отдавал пас по флангу Уаттара на ход Бен-Йеддеру, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
    • 25'
      С угла поля Аклиуш навесил в центр штрафной, но мяч головой без особых проблем вынес в центр поля Агбаду.
    • Опасный момент
      24'
      Ушел от соперника Уаттара по флангу и вырезал идеальный пас в штрафную на Бен-Йеддера, который пробил с лету. Каким-то чудом Диуф в падении перевел сферу на угловой.
    • 23'
      С левого фланга Головин вырезал в штрафную на Бен-Йеддера, но тот проиграл борьбу за мяч Магасса.
    • 22'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды бегают в контратаки, но пока без опасных моментов.
    • 21'
      Перехватил мяч в центре поля Дарами и отдал в центр на Теуму, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 20'
      Мог убегать на ворота соперника Уаттара после заброса от Головина, но обыграл в ближнем бою Диуфа ему снова не удалось.
    • 18'
      Сместился с фланга к линии штрафной Бен-Йеддер и пробил по воротам, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Опасный момент
      17'
      Выскочил один на один с голкипером Уаттара после поперечного паса от Аклиуша, но в ближнем бою пробил он точно в корпус Диуфу.
    • 16'
      С правого фланга Дарами забросил в штрафную на ход Диакону, но на выходе Кён оказался первым на мяче.
    • 15'
      Фоке подключился к атаке своей команды по флангу и забросил на ход Дарами, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 14'
      Прорывался по флангу Вандерсон на скорости и отдал поперек на Бен-Йеддера, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.
    • 13'
      После поперечного паса от Вандерсона пробивал по воротам с дальней дистанции Закария, но не попал в створ.
    • 12'
      На фланге Головина придержал за футболку Де Смет. Штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".
    • 11'
      Убегал в контратаку по флангу Диакон и прострелил в центр штрафной, но на выходе этот пас перехватил Кён.
    • 10'
      Мог убегать на ворота соперника Дарами после паса от Диакона, но вовремя вернулся в оборону Магасса и отобрал сферу.
    • 9'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Фофана и тут же забросил на ход Аклиушу, но отобрал сферу в подкате Окуму.
    • 8'
      Сместился с фланга к линии штрафной Атангана и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 7'
      Прорывался Уаттара на скорости по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 6'
      На фланге получил по ногам Головин в центре поля в подкате от Матусивы. Штрафной удар исполнять будут монегаски.
    • 5'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Аклиуш, но здесь Марипану головой пробить помешал на выходе Диуф.
    • 4'
      Диагональ исполнял в штрафную Закария на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.
    • 3'
      С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Дарами после паса от Теумы, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 0:1 Реймс

    Исход игры
    Монако
    95.4% (124)
    Ничья
    2.3% (3)
    Реймс
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    61.86% (73)
    Нет
    38.14% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    47.7% (62)
    2:0 Монако
    17.7% (23)
    1:0 Монако
    13.8% (18)
    3:1 Монако
    5.4% (7)
    3:0 Монако
    2.3% (3)
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