Тур: 18. Стадион: Луи II. Главный судья: Летексье Франсуа
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Реймс
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.09
Среднее время на гол
69
82
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.64
1.4
Среднее время на гол
141
64
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
0.95
1.24
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
94
72
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|8 (1)
|0.47
|Минамино Такуми
|5
|0.29
|Головин Александр
|5
|0.29
|Балогун Фоларин
|4
|0.24
|Аклиуш Манес
|3
|0.18
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.12
|Фофана Юссуф
|1
|0.06
|Якобс Исмаил
|1
|0.06
|Марипан Гильермо
|1
|0.06
|Закария Денис
|1
|0.06
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Синго Вилфред
|1
|0.06
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.24
|Дарами Мохаммед
|3
|0.18
|Ричардсон Амир
|3
|0.18
|Абдельамид Юнис
|3
|0.18
|Ито Дзюня
|2
|0.12
|Манетси Маршал
|2
|0.12
|Накамура Кейто
|2
|0.12
|Дьяките Умар
|2
|0.12
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.06
|Фоке Томас
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|5
|1
|Закария Денис
|6
|0
|Синго Вилфред
|5
|0
|Скардовелли Вандерсон
|3
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Магасса Сунгуту
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|6
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Монако
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Реймс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
6
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
16
8
Монако
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Реймс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
13%
3
25%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
2
14%
76-90
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
5
28%
3
30%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
5
56%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Забито
33
22
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
2
6%
4
18%
1-15
9
27%
5
23%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
8
24%
4
18%
46-60
4
12%
2
9%
61-75
4
12%
3
14%
76-90
Пропущено
22
23
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
7
32%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
8
35%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1
Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2
Результаты матчей
Монако
Реймс
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монако
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
62
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
72
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
134
611
611
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогнозы на матч Монако - Реймс
Исход игры
Монако
98.2% (54)
Ничья
0% (0)
Реймс
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
53.85% (28)
Нет
46.15% (24)
Популярный счёт
2:1 Монако
43.6% (24)
2:0 Монако
21.8% (12)
1:0 Монако
16.4% (9)
3:1 Монако
5.5% (3)
3:0 Монако
5.5% (3)
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