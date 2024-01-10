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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Монако
 
Позже
Реймс
Прогнозы 55
Монако 98.2% (54)
X 0% (0)
Реймс 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Реймс
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Монако
Реймс

История личных встреч

Монако
Реймс

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.09

Среднее время на гол

69
82

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.64
1.4

Среднее время на гол

141
64

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

0.95
1.24

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

94
72

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 8 (1) 0.47
Минамино Такуми 5 0.29
Головин Александр 5 0.29
Балогун Фоларин 4 0.24
Аклиуш Манес 3 0.18
Скардовелли Вандерсон 2 0.12
Фофана Юссуф 1 0.06
Якобс Исмаил 1 0.06
Марипан Гильермо 1 0.06
Закария Денис 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.24
Дарами Мохаммед 3 0.18
Ричардсон Амир 3 0.18
Абдельамид Юнис 3 0.18
Ито Дзюня 2 0.12
Манетси Маршал 2 0.12
Накамура Кейто 2 0.12
Дьяките Умар 2 0.12
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.06
Фоке Томас 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 5 1
Закария Денис 6 0
Синго Вилфред 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Камара Мохамед 4 0
Магасса Сунгуту 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 6 0
Теума Тедди 4 0
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Уильям Стилл 1 1
Де Смет Тибо 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Манетси Маршал 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Монако
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Реймс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
6
Монако
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

16
8
Монако
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Реймс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
13%
3
25%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
40%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
5
28%
3
30%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
5
56%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Забито

33
22
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
2
6%
4
18%
1-15
9
27%
5
23%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
8
24%
4
18%
46-60
4
12%
2
9%
61-75
4
12%
3
14%
76-90

Пропущено

22
23
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
7
32%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
8
35%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1
Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2

Результаты матчей

Монако
Реймс

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монако
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
3
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
7
2
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
13
4
1.5
6
11
6
11
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Реймс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.6% пользователей.
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    • Прогнозы 55
    Монако 98.2% (54)
    X 0% (0)
    Реймс 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Реймс
    1.76
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    4.70
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    4.60
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    Прогнозы на матч Монако - Реймс

    Исход игры
    Монако
    98.2% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Реймс
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (28)
    Нет
    46.15% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    43.6% (24)
    2:0 Монако
    21.8% (12)
    1:0 Монако
    16.4% (9)
    3:1 Монако
    5.5% (3)
    3:0 Монако
    5.5% (3)
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