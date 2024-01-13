Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

44' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Ренн

42' Бар Мельвен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Youssouf Ndayishimiye наказан за толчок Манданда Стив

39' Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Ницца

36' Ле Фе Энцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

33' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' 'Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с пенальти! Он пробил правой. Марцин Булка был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

30' После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ренн

28' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Теате Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Дуэ Дезире создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Youssouf Ndayishimiye ослабляет давление, выбив мяч.

17' Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Марцин Булка ловит мяч

16' Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Ницца

11' Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Youssouf Ndayishimiye.

8' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля