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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ренн
1:0
Второй тайм: 51'
Ницца
0'
1:0
31' Пенальти
Буриго Бенжамен

Ход матча

31'
Буриго Бенжамен
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 202 Количество передач 278
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 127
Ренн 31.5% (40)
X 47.2% (60)
Ницца 21.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ренн
Ничья
Ницца
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
14
Буриго
Бенжамен
33
Дуэ
Дезире
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
55
Ндайишимийе
Юссуф
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
18
Клод-Морис
Алексис
9
Моффи
Теремас
29
Гессан
Эванн
24
Лаборд
Гаэтан
Ренн
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Ницца

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

34 матча

29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.7%
58.8%
26.5%
5 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Среднее время на гол

75
95

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.38

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

45
39

Голов в среднем за матч

1.32
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

68
78

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 5 (4) 0.28
Гуйри Амин 3 0.17
Блас Людовик 3 (1) 0.17
Салах Ибрагим 3 0.17
Мюинга Арно 3 (1) 0.17
Дуэ Дезире 2 0.11
Трюффер Адриен 1 0.06
Ассиньон Лоренс 1 0.06
Доку Жереми 1 0.06
Ву Кристофер 1 0.06
Теате Артур 1 0.06
Террье Мартен 0 0
Дуэ Гела 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.33
Бога Жереми 3 0.17
Лаборд Гаэтан 3 0.17
Будауи Хишем 2 0.11
Гессан Эванн 2 0.11
Аталь Юсеф 1 0.06
Лоше Том 1 0.06
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 4 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Мюинга Арно 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Гела 0 1
Сантамария Батист 1 0
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 3 1
Данте Бонфим 4 0
Бар Мельвен 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0

Результаты матчей

Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Ницца
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
2
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
10
Ренн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Ницца
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
17%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

25
18
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
8
32%
5
28%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
3
15%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
8
40%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3
Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2
Ницца
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1
Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Ренн
Ницца

Точный счет

2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
5
12
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 0:1 Заявка 18 10 5 3 19 - 10 35
3.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
6.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 1:0 Заявка 18 5 7 6 24 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 0:1 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 1:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 14 15
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 0:1 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 1:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 50'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 41%, Ницца: 59%.
  • 49'
    Судья сигнализирует, что Омари Вармед из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Клод-Морис Алексис
  • 49'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Ницца контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 48'
    Клод-Морис Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 48'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
  • 47'
    Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 46'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Ницца: 57%.
    • 48'
      Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Росарио Пабло из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Ле Фе Энцо.
    • 47'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Террье Мартен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Ницца: 56%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Трюффер Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
    • 44'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 42'
      Бар Мельвен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 41'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Сантамария Батист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Ницца: 56%.
    • 39'
      Youssouf Ndayishimiye наказан за толчок Манданда Стив
    • 39'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Дуэ Гела из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 37'
      Ницца контролирует мяч.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 36'
      Ле Фе Энцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Ницца: 53%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дуэ Дезире
    • 34'
      Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 34'
      Клод-Морис Алексис из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 33'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Буриго Бенжамен удалось забить из легкой позиции.
    • 32'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 31'
      'Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с пенальти! Он пробил правой. Марцин Булка был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 30'
      ПЕНАЛЬТИ! - Росарио Пабло играет рукой в штрафной! Росарио Пабло вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 30'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 48%, Ницца: 52%.
    • 30'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ренн.
    • 29'
      Росарио Пабло успешно блокирует удар.
    • 29'
      Террье Мартен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 29'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 29'
      Росарио Пабло успешно блокирует удар.
    • 28'
      Дуэ Дезире нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Омари Вармед наказан за толчок Гессан Эванн
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 26'
      Теате Артур возвращается на поле.
    • 26'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Ницца: 51%.
    • 25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Теате Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 24'
      Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Дуэ Дезире создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Моффи Теремас из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Дуэ Дезире.
    • 20'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Дуэ Гела ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Ницца: 56%.
    • 20'
      Ницца контролирует мяч.
    • 19'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Youssouf Ndayishimiye ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Марцин Булка ловит мяч
    • 16'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 15'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 14'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Ницца начинает контратаку
    • 13'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Ле Фе Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Данте Бонфим из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Мюинга Арно заработал фол
    • 12'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Теате Артур наказан за толчок Гессан Эванн
    • 11'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 11'
      Шанс! Мюинга Арно из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 11'
      Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 35%, Ницца: 65%.
    • 10'
      Данте Бонфим наказан за толчок Мюинга Арно
    • 10'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Youssouf Ndayishimiye.
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Омари Вармед выиграл воздушное противоборство у Бар Мельвен.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Ницца: 36%.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Дуэ Гела наказан за толчок Гессан Эванн
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Ренн 31.5% (40)
    X 47.2% (60)
    Ницца 21.3% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Ницца
    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:0 Ницца

    Исход игры
    Ренн
    31.5% (40)
    Ничья
    47.2% (60)
    Ницца
    21.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    79.66% (94)
    Нет
    20.34% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (53)
    2:1 Ренн
    14.2% (18)
    1:2 Ницца
    13.4% (17)
    1:0 Ренн
    11% (14)
    0:1 Ницца
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Ренн
    1.6% (2)
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