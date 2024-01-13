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Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ренн
2:0
Конец матча
Ницца
0'
1:0
31' Пенальти
Буриго Бенжамен
2:0
54' Гол
Мюинга Арно
79' Желтая карточка
Омари Вармед
90'+7

Ход матча

31'
Буриго Бенжамен
1:0
54'
Мюинга Арно
(Ле Фе Энцо)
2:0
64'
 
Белахяне Реда
Клод-Морис Алексис
64'
 
Чо Мохамед-Али
Лаборд Гаэтан
65'
Ридер Фабиан
Ле Фе Энцо
 
77'
Салах Ибрагим
Буриго Бенжамен
 
77'
 
Буанани Бадредин
Моффи Теремас
78'
 
Лоше Том
Сансон Морган
79'
Омари Вармед
 
86'
Белосьян Женуэль
Мюинга Арно
 
86'
Йылдырым Бертуг
Дуэ Дезире
 
86'
Жаке Джереми
Ридер Фабиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 413 Количество передач 546
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Ренн 31.5% (40)
X 47.2% (60)
Ницца 21.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
14
Буриго
Бенжамен
33
Дуэ
Дезире
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
55
Ндайишимийе
Юссуф
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
18
Клод-Морис
Алексис
9
Моффи
Теремас
29
Гессан
Эванн
24
Лаборд
Гаэтан
Ренн
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Ницца

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

34 матча

29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.7%
58.8%
26.5%
5 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Среднее время на гол

75
95

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.38

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

45
39

Голов в среднем за матч

1.32
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

68
78

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 5 (4) 0.28
Мюинга Арно 4 (1) 0.22
Гуйри Амин 3 0.17
Блас Людовик 3 (1) 0.17
Салах Ибрагим 3 0.17
Дуэ Дезире 2 0.11
Трюффер Адриен 1 0.06
Ассиньон Лоренс 1 0.06
Доку Жереми 1 0.06
Ву Кристофер 1 0.06
Теате Артур 1 0.06
Террье Мартен 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.33
Бога Жереми 3 0.17
Лаборд Гаэтан 3 0.17
Будауи Хишем 2 0.11
Гессан Эванн 2 0.11
Аталь Юсеф 1 0.06
Лоше Том 1 0.06
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Мюинга Арно 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Гела 0 1
Сантамария Батист 1 0
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 3 1
Данте Бонфим 4 0
Бар Мельвен 4 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0

Результаты матчей

Ренн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Ницца
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
2
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
10
Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ницца
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
3
15%
1
13%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
4
20%
3
38%
61-75
5
25%
2
25%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
6
43%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

27
18
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
6
22%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
8
30%
30%
5
28%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
8
40%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3
Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2
Ницца
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1
Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Ренн
Ницца

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
4
5
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
1
8
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
5
13
4
14
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
6.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ренн: 43%, Ницца: 57%.
  • 96'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 96'
    Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Ницца: 57%.
    • 48'
      Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Росарио Пабло из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Ле Фе Энцо.
    • 47'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Террье Мартен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Ницца: 56%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Трюффер Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
    • 44'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 42'
      Бар Мельвен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 41'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Сантамария Батист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Ницца: 56%.
    • 39'
      Youssouf Ndayishimiye наказан за толчок Манданда Стив
    • 39'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Дуэ Гела из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 37'
      Ницца контролирует мяч.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 36'
      Ле Фе Энцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Ницца: 53%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дуэ Дезире
    • 34'
      Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 34'
      Клод-Морис Алексис из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 33'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Буриго Бенжамен удалось забить из легкой позиции.
    • 32'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 31'
      'Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с пенальти! Он пробил правой. Марцин Булка был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 30'
      ПЕНАЛЬТИ! - Росарио Пабло играет рукой в штрафной! Росарио Пабло вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 30'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ренн пробьет пенальти!
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 48%, Ницца: 52%.
    • 30'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ренн.
    • 29'
      Росарио Пабло успешно блокирует удар.
    • 29'
      Террье Мартен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 29'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 29'
      Росарио Пабло успешно блокирует удар.
    • 28'
      Дуэ Дезире нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Омари Вармед наказан за толчок Гессан Эванн
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 26'
      Теате Артур возвращается на поле.
    • 26'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Ницца: 51%.
    • 25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Теате Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 24'
      Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Дуэ Дезире создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Моффи Теремас из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Дуэ Дезире.
    • 20'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Дуэ Гела ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Ницца: 56%.
    • 20'
      Ницца контролирует мяч.
    • 19'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Youssouf Ndayishimiye ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Марцин Булка ловит мяч
    • 16'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 15'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 14'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Ницца начинает контратаку
    • 13'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Ле Фе Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Данте Бонфим из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Мюинга Арно заработал фол
    • 12'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Теате Артур наказан за толчок Гессан Эванн
    • 11'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 11'
      Шанс! Мюинга Арно из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 11'
      Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 35%, Ницца: 65%.
    • 10'
      Данте Бонфим наказан за толчок Мюинга Арно
    • 10'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Youssouf Ndayishimiye.
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Омари Вармед выиграл воздушное противоборство у Бар Мельвен.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Ницца: 36%.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Дуэ Гела наказан за толчок Гессан Эванн
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Ренн 31.5% (40)
    X 47.2% (60)
    Ницца 21.3% (27)
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    Где смотреть матч Ренн 2:0 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 2:0 Ницца

    Исход игры
    Ренн
    31.5% (40)
    Ничья
    47.2% (60)
    Ницца
    21.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    79.66% (94)
    Нет
    20.34% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (53)
    2:1 Ренн
    14.2% (18)
    1:2 Ницца
    13.4% (17)
    1:0 Ренн
    11% (14)
    0:1 Ницца
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Ренн
    1.6% (2)
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