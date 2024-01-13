Тур: 18. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
31'
1:0
54'
2:0
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
413 Количество передач 546
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
26
Бар
Мельвен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Жаке ДжеремиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
-
14 Бамбу РобсонЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ренн
Ницца
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
34 матча
29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.7%
58.8%
26.5%
5 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Среднее время на гол
75
95
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.38
Среднее время на гол
62
65
Всего голов
45
39
Голов в среднем за матч
1.32
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
68
78
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|5 (4)
|0.28
|Мюинга Арно
|4 (1)
|0.22
|Гуйри Амин
|3
|0.17
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.17
|Салах Ибрагим
|3
|0.17
|Дуэ Дезире
|2
|0.11
|Трюффер Адриен
|1
|0.06
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.06
|Доку Жереми
|1
|0.06
|Ву Кристофер
|1
|0.06
|Теате Артур
|1
|0.06
|Террье Мартен
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.33
|Бога Жереми
|3
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.17
|Будауи Хишем
|2
|0.11
|Гессан Эванн
|2
|0.11
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Лоше Том
|1
|0.06
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Мюинга Арно
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Сантамария Батист
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|1
|Данте Бонфим
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Ницца
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
2
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
10
Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ницца
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
3
15%
1
13%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
4
20%
3
38%
61-75
5
25%
2
25%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
6
43%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
27
18
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
6
22%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
8
30%
30%
5
28%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
8
40%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3
Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2
Ницца
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1
Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Ренн
Ницца
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ренн
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
64
45
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
711
513
414
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|19 - 11
|35
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 22
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 2:0 Ницца
Исход игры
Ренн
31.5% (40)
Ничья
47.2% (60)
Ницца
21.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
79.66% (94)
Нет
20.34% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (53)
2:1 Ренн
14.2% (18)
1:2 Ницца
13.4% (17)
1:0 Ренн
11% (14)
0:1 Ницца
3.9% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Ренн
1.6% (2)
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