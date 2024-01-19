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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Сенегал
FIFA #20
1:0
Первый тайм: 20'
Камерун
FIFA #46
0'
1:0
16' Гол
Сарр Исмаила

Ход матча

16'
Сарр Исмаила
1:0
Прогнозы 127
Сенегал 71.7% (91)
X 21.3% (27)
Камерун 7.1% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Камерун
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
15
Дьятта
Крепен
3
Кулибали
Калиду
22
Диалло
Абду
14
Якобс
Исмаил
25
Камара
Ламин
17
Сарр
Пап
Матар
26
Гуйе
Папе
18
Сарр
Исмаила
20
Диалло
Хабиб
10
Мане
Садио
24
Онана
Андре
26
Тшато
Энзо
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Ву
Кристофер
5
Толо
Нуху
6
Кеман
Оливье
17
Неу
Иван
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
3
Нгамалё
Николя
9
Магри
Франк
11
Н'Куду
Жорж-Кевин
Сенегал
Камерун

История личных встреч

Сенегал
Камерун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
КАН
0:0
КАН
0:0
КАН
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ламин 2 1
Гуйе Папе 1 0.5
Мане Садио 0 0
Сарр Исмаила 0 0
Ндиайе Ильман 0 0
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 1 0.5
Н'Куду Жорж-Кевин 0 0

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Абду 1 0
Камара Ламин 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мукуди Ароль 1 0
Магри Франк 1 0

Результаты матчей

Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сенегал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0 Того - Сенегал 0:0 Сенегал - Южный Судан 4:0
Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3
Камерун
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0
Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0

Результаты матчей

Сенегал
Камерун

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сенегал
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Камерун
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Гамбия
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Камерун
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сенегал
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Камерун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Гамбия
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 3
Египет Мохамед Мостафа 2
Гана Кудус Мохаммед 2
Сенегал Камара Ламин 2
Египет Салах Мохамед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Танзания Дисмас Новатус 1 1
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Марокко Саисс Ромен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Теперь ничего не остаётся Камеруну, как идти в атаку. Игра раскроется!
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Исмаила Сарр!!! Подача углового, высокая "свечка" в штрафной площади Камеруна, кулаком выбил мяч Онана, на линии штрафной площади продавил соперника Сарр Пап, мяч дошёл до Исмаила Сарра, который мощно с правой ноги с 15 метров пробил по воротам, рикошет и мяч оказался в нижнем углу ворот Онана!
  • 16'
     Диалло получил передачу от Кулибали, тот сыграл по центру на  Камара, который не сумел развить атаку. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Четверть часа отыграли команды. И грубая игра со стороны Якобса против представителя московского "Динамо"  Нгамалё! Врачи на поле. 
  • 13'
    Для прямого выхода из группы Камеруну сегодня нужна победа. Иначе придётся стараться зацепиться за третью строчку. Вероятно, что и за вторую, но тогда всё будет уже не в руках Камеруна. 
  • Угловой
    12'
     Дьятта и Мане возле мяча у углового флажка.  Дьятта исполнил подачу на линию вратарской, Диалло немного до мяча не добрался!
  • 11'
    В центре поля нарушение правил со стороны  Замбо-Ангисса увидел рефери. Быстро разыграли стандарт сенегальцы, заработали угловой. 
  • 10'
     Тшато бросил аут на правом фланге, передача по краю, но снова аут. Вновь вводил мяч в игру  Тшато. 
  • Угловой
    9'
    Свой угловой удар исполнили номинальные хозяева. Подопечные Сиссе пока что тоже без ударов по воротам соперника. 
  • Угловой
    7'
    Угловой удар заработали камерунцы, подача на дальнюю штангу, но снова проблемы с завершением у сборной Сонга. 
  • 6'
    Онана сегодня в воротах Камеруна. Командует обороной, что-то подсказывает, не доволен своим! Как обычно. 
  • Угловой
    5'
    Последовал розыгрыш и подача в штрафную площадь Сенегала, вышел из ворот Менди и выбил мяч подальше кулаком. 
  • 4'
     Н'Куду подкараулил ошибку Сарра, обыграл соперника, ворвался в штрафную площадь, прострел выполнил, но только угловой. 
  • Фол, нарушение
    3'
     Якобс нарушал правила. И это зафиксировала боковая арбитр женщина из Замбии. 
  • 2'
    По правому краю рвутся в атаку игроки Камеруна, передача на  Нгамалё, который оказывается на газоне. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Камеруна. Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 

      В матчах первого тура Сенегал обыграл Гамбию со счётом 3:0. Гвинея сыграла вничью 1:1 с Камеруном.  

      Сенегал — фаворит предстоящего матча по версии букмекеров.
      В последних пяти очных встречах команды одержали по две победы.
      Предыдущая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Сенегала.

       
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Камерун.
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    Прогнозы 127
    Сенегал 71.7% (91)
    X 21.3% (27)
    Камерун 7.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сенегал
    Ничья
    Камерун
    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Камерун

    Исход игры
    Сенегал
    71.7% (91)
    Ничья
    21.3% (27)
    Камерун
    7.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    64.66% (75)
    Нет
    35.34% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Сенегал
    34.6% (44)
    1:0 Сенегал
    25.2% (32)
    1:1 Ничья
    16.5% (21)
    1:2 Камерун
    3.1% (4)
    2:0 Сенегал
    2.4% (3)
    3:2 Сенегал
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Камерун
    1.6% (2)
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