Тур: 2. Стадион: Стад Шарль Конан Банни.
Ход матча
16'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Менди
Эдуар
22
Диалло
Абду
14
Якобс
Исмаил
25
Камара
Ламин
26
Гуйе
Папе
18
Сарр
Исмаила
20
Диалло
Хабиб
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
25 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Гуйе ПапеПолузащитник
-
18 Сарр ИсмаилаНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Диао МориВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
26 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
20 Эллиотт БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сонг Ригобер
История личных встреч
Сенегал
Камерун
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ламин
|2
|1
|Гуйе Папе
|1
|0.5
|Мане Садио
|0
|0
|Сарр Исмаила
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магри Франк
|1
|0.5
|Н'Куду Жорж-Кевин
|0
|0
Карточки
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Абду
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
Результаты матчей
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сенегал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0 Того - Сенегал 0:0 Сенегал - Южный Судан 4:0
Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3
Камерун
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0
Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0
Результаты матчей
Сенегал
Камерун
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сенегал
Камерун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|3
|Египет
|Мохамед Мостафа
|2
|Гана
|Кудус Мохаммед
|2
|Сенегал
|Камара Ламин
|2
|Египет
|Салах Мохамед
|1 (1)
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 1
|Гвинея
|Камано Франсуа
|1
|Гамбия
|Адамс Эбу
|1
|Буркина-Фасо
|Туре Ибрахим
|1
|Марокко
|Саисс Ромен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сенегал 1:0 Камерун
Исход игры
Сенегал
71.7% (91)
Ничья
21.3% (27)
Камерун
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
64.66% (75)
Нет
35.34% (41)
Популярный счёт
2:1 Сенегал
34.6% (44)
1:0 Сенегал
25.2% (32)
1:1 Ничья
16.5% (21)
1:2 Камерун
3.1% (4)
2:0 Сенегал
2.4% (3)
3:2 Сенегал
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:2 Камерун
1.6% (2)
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