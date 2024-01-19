Первый тайм

18' Теперь ничего не остаётся Камеруну, как идти в атаку. Игра раскроется!

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Исмаила Сарр!!! Подача углового, высокая "свечка" в штрафной площади Камеруна, кулаком выбил мяч Онана, на линии штрафной площади продавил соперника Сарр Пап, мяч дошёл до Исмаила Сарра, который мощно с правой ноги с 15 метров пробил по воротам, рикошет и мяч оказался в нижнем углу ворот Онана!

16' Диалло получил передачу от Кулибали, тот сыграл по центру на Камара, который не сумел развить атаку.

15' Четверть часа отыграли команды. И грубая игра со стороны Якобса против представителя московского "Динамо" Нгамалё! Врачи на поле.

13' Для прямого выхода из группы Камеруну сегодня нужна победа. Иначе придётся стараться зацепиться за третью строчку. Вероятно, что и за вторую, но тогда всё будет уже не в руках Камеруна.

12' Дьятта и Мане возле мяча у углового флажка. Дьятта исполнил подачу на линию вратарской, Диалло немного до мяча не добрался!