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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Сенегал
FIFA #20
 
Позже
Камерун
FIFA #46
Прогнозы 51
Сенегал 70.6% (36)
X 21.6% (11)
Камерун 7.8% (4)
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Сенегал
Ничья
Камерун
3.15
4.80
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5.10
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История личных встреч

Сенегал
Камерун

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
КАН
0:0
КАН
0:0
КАН
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ламин 2 2
Гуйе Папе 1 1
Мане Садио 0 0
Сарр Исмаила 0 0
Ндиайе Ильман 0 0
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 1 1
Н'Куду Жорж-Кевин 0 0

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Абду 1 0
Камара Ламин 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мукуди Ароль 1 0
Магри Франк 1 0

Результаты матчей

Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сенегал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сенегал - Гамбия 3:0 Сенегал - Нигер 1:0 Того - Сенегал 0:0 Сенегал - Южный Судан 4:0
Сенегал - Камерун 1:0 Сенегал - Алжир 0:1 Сенегал - Руанда 1:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бенин - Сенегал 1:1 Мозамбик - Сенегал 0:1 Сенегал - Мозамбик 5:1 Алжир - Сенегал 0:0 Сенегал - Мадагаскар 1:0 Сенегал - Мавритания 1:0 Сенегал - ДР Конго 3:0 Сенегал - Уганда 0:1 Кот-д'Ивуар - Сенегал 0:1 Англия - Сенегал 3:0 Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3
Камерун
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0
Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1 Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0

Результаты матчей

Сенегал
Камерун

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сенегал
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Камерун
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гамбия
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сенегал
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Камерун
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гамбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гвинея
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Камерун
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сенегал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гамбия
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Сенегал Камара Ламин 2
Египет Салах Мохамед 1 (1)
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 1
Кабо-Верде Родригес Гарри 1
Гана Джику Александер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гвинея Камано Франсуа 1
Гамбия Адамс Эбу 1
Буркина-Фасо Туре Ибрахим 1
Кабо-Верде Родригес Гарри 1
ЮАР Ксулу Сиянда 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Камерун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 51
    Сенегал 70.6% (36)
    X 21.6% (11)
    Камерун 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сенегал
    Ничья
    Камерун
    3.15
    4.80
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    5.10
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сенегал - Камерун

    Исход игры
    Сенегал
    70% (35)
    Ничья
    22% (11)
    Камерун
    8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.55% (20)
    Меньше
    57.45% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Сенегал
    32% (16)
    1:0 Сенегал
    32% (16)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    1:2 Камерун
    6% (3)
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