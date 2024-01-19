Тур: 21. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Парма
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Среднее время на гол
66
123
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.24
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.24
|Депаоли Фабио
|4
|0.19
|Педрола Эстанис
|3
|0.14
|Де Лука Мануэль
|2
|0.1
|Касами Пайтим
|2
|0.1
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.1
|Simone Giordano
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.05
|Гонсалес Факундо
|1
|0.05
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|8 (1)
|0.38
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.33
|Бернабе Адриан
|5
|0.24
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.14
|Партипило Антони
|3
|0.14
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.14
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.1
|Эрнани Азеведо
|1
|0.05
|Эстевес Науэль
|1
|0.05
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.05
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.05
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|8
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Гонсалес Факундо
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Парма
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
4
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Парма
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
9
18
Сампдория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
4
29%
5
28%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
7
41%
2
20%
76-90
Забито
27
36
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
2
7%
8
22%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
6
22%
3
8%
31-45
6
22%
9
25%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
5
19%
8
22%
76-90
Пропущено
30
20
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
10%
3
15%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
11
37%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0
Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2
Результаты матчей
Сампдория
Парма
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
46
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
46
72
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
182
812
146
119
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|12
|7
|2
|38 - 18
|43
|2.
|20
|11
|5
|4
|36 - 23
|38
|3.
|20
|11
|5
|4
|29 - 21
|38
|4.
|20
|10
|6
|4
|27 - 20
|36
|5.
|20
|10
|5
|5
|29 - 16
|35
|6.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|20
|7
|7
|6
|22 - 21
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|0:0
|21
|7
|5
|9
|27 - 30
|26
|12.
|20
|5
|9
|6
|23 - 26
|24
|13.
|20
|6
|5
|9
|27 - 28
|23
|14.
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|19 - 22
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|20
|4
|6
|10
|24 - 30
|18
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|20
|3
|8
|9
|16 - 31
|17
|20.
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|9