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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Сампдория
0:3
Конец матча
Парма
0'
0:1
41' Пенальти
Ман Деннис
0:2
44' Гол
Михэйлэ Валентин
0:3
69' Гол
Эстевес Науэль
74' Желтая карточка
Верре Валерио
78' Желтая карточка
Чичисола Леандро
90'+3

Ход матча

41'
0:1
Ман Деннис
44'
0:2
Михэйлэ Валентин
(Ман Деннис)
60'
Аскилдсен Кристоффер
Риччи Матео
 
61'
Баррека Антонио
Мурру Никола
 
61'
Альварес Агустин
Стоянович Петар
 
67'
 
Бенедычак Адриан
Михэйлэ Валентин
67'
 
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
69'
0:3
Эстевес Науэль
(Шарпантье Габриэль)
74'
Верре Валерио
 
75'
 
Эрнани Азеведо
Зом Симон
77'
Нтанда-Лукиса Самуэль
Де Лука Мануэль
 
78'
 
Чичисола Леандро
85'
 
Сиприен Вилан
Бернабе Адриан
85'
 
Партипило Антони
Ман Деннис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 558 Количество передач 435
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
29
Мурру
Никола
8
Риччи
Матео
28
Йепес
Жерар
21
Simone
Giordano
23
Депаоли
Фабио
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
77
Ди
Кьяра
Джанлука
3
Осорио
Йордан
8
Эстевес
Науэль
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
10
Бернабе
Адриан
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Сампдория
4-3-2-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Сампдория
Парма

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
ТМК
1:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:3
СA
0:1
ТМК
2:1
СA
3:3
СA
2:0
ТМК
3:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Среднее время на гол

66
123

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.24
Эспозито Себастьяно 5 0.24
Депаоли Фабио 4 0.19
Педрола Эстанис 3 0.14
Де Лука Мануэль 2 0.1
Касами Пайтим 2 0.1
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.1
Simone Giordano 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Бенедетти Леонардо 1 0.05
Гонсалес Факундо 1 0.05
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Риччи Матео 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 9 (2) 0.43
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.33
Бернабе Адриан 5 0.24
Шарпантье Габриэль 3 0.14
Партипило Антони 3 0.14
Чолак Антонио-Мирко 3 0.14
Бонни Анж-Йоан 2 0.1
Эстевес Науэль 2 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.1
Эрнани Азеведо 1 0.05
Сиприен Вилан 1 0.05
Чиркати Алессандро 1 0.05
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Гонсалес Факундо 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Чичисола Леандро 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Ди Кьяра Джанлука 2 0
Партипило Антони 2 0
Камара Дрисса 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Парма
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
4
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Парма
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

9
18
Сампдория
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Парма
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
4
29%
5
28%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
7
41%
2
20%
76-90

Забито

27
39
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
2
7%
8
21%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
6
22%
5
13%
31-45
6
22%
9
23%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
5
19%
8
21%
76-90

Пропущено

33
20
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
9%
3
15%
1-15
4
12%
3
15%
16-30
8
24%
1
5%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
11
33%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0
Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2

Результаты матчей

Сампдория
Парма

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
2
10 раз 48%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
8
2
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
19
2
8
13
1.5
15
6
1
20
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
3.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
4.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
5.
Кремонезе
 20 10 5 5 29 - 16 35
6.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
12.
Реджана
 20 5 9 6 23 - 26 24
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
18.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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