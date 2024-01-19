Тур: 21. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
0:1
41' ПенальтиМан Деннис
0:2
44' ГолМихэйлэ Валентин
0:3
69' ГолЭстевес Науэль
74' Желтая карточкаВерре Валерио
78' Желтая карточкаЧичисола Леандро
90'+3
Ход матча
41'
0:1
44'
0:2
69'
74'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
558 Количество передач 435
-
56 Владение мячом, % 44
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Парма
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Среднее время на гол
66
123
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.24
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.24
|Депаоли Фабио
|4
|0.19
|Педрола Эстанис
|3
|0.14
|Де Лука Мануэль
|2
|0.1
|Касами Пайтим
|2
|0.1
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.1
|Simone Giordano
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.05
|Гонсалес Факундо
|1
|0.05
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|9 (2)
|0.43
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.33
|Бернабе Адриан
|5
|0.24
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.14
|Партипило Антони
|3
|0.14
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.14
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.1
|Эстевес Науэль
|2
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.1
|Эрнани Азеведо
|1
|0.05
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.05
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Гонсалес Факундо
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Парма
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
4
Сампдория
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Парма
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
9
18
Сампдория
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Парма
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
4
29%
5
28%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
7
41%
2
20%
76-90
Забито
27
39
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
2
7%
8
21%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
6
22%
5
13%
31-45
6
22%
9
23%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Пропущено
33
20
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
9%
3
15%
1-15
4
12%
3
15%
16-30
8
24%
1
5%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
11
33%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0
Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2
Результаты матчей
Сампдория
Парма
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
2
10 раз 48%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
47
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
46
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
192
813
156
120
516
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9