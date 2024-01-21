Тур: 21. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
90
Мендеш
Педру
22
Бренно
30
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Асколи
Бари
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.83
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
85
108
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|7 (2)
|0.35
|Родригес Пабло
|2
|0.1
|Несторовски Илья
|2
|0.1
|Манцари Джакомо
|1
|0.05
|Боттегин Эрик
|1
|0.05
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.05
|Кваранта Данило
|1
|0.05
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Патрицио Масини
|1
|0.05
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|6 (1)
|0.3
|Насти Марко
|4
|0.2
|Куцупиас Илиас
|2
|0.1
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.1
|Дьяв Давиде
|2
|0.1
|Викари Франческо
|1
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.05
|Дорваль Мехди
|1
|0.05
|Ismail Achik
|1
|0.05
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.05
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|8
|2
|Фаласко Никола
|5
|1
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Джоване Самуэль
|5
|0
|Кваранта Данило
|3
|1
|Несторовски Илья
|4
|0
|Патрицио Масини
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Насти Марко
|6
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Бари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
8
Асколи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
8
11
Асколи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
25%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
25%
5
50%
76-90
Забито
19
22
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
21%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
5
23%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
16%
6
27%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
3
13%
4
20%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
6
25%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0
Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0
Бари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0
Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0
Результаты матчей
Асколи
Бари
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Асколи
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
27
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
146
416
515
119
218
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8