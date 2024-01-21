Тур: 21. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
9' ПенальтиСибилли Джузеппе
15' Желтая карточкаНасти Марко
0:2
20' ГолЭджума Малком
30' Желтая карточкаФаласко Никола
33' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
37' Желтая карточкаЭджума Малком
39' Желтая карточкаКаллон Яя
64' Желтая карточкаБенали Ахмед
71' Желтая карточкаБоттегин Эрик
71' Желтая карточкаДорваль Мехди
1:2
72' ПенальтиМендеш Педру
2:2
79' ГолМендеш Педру
90' Желтая карточкаПатрицио Масини
90'+7
Ход матча
9'
0:1
15'
20'
0:2
30'
37'
39'
64'
71'
71'
72'
1:2
79'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
397 Количество передач 304
-
58 Владение мячом, % 42
90
Мендеш
Педру
22
Бренно
91
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Асколи
Бари
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.83
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
85
108
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|9 (3)
|0.43
|Родригес Пабло
|2
|0.1
|Несторовски Илья
|2
|0.1
|Манцари Джакомо
|1
|0.05
|Боттегин Эрик
|1
|0.05
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.05
|Кваранта Данило
|1
|0.05
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Патрицио Масини
|1
|0.05
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|7 (2)
|0.33
|Насти Марко
|4
|0.19
|Куцупиас Илиас
|2
|0.1
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.1
|Дьяв Давиде
|2
|0.1
|Викари Франческо
|1
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.05
|Дорваль Мехди
|1
|0.05
|Ismail Achik
|1
|0.05
|Эджума Малком
|1
|0.05
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.05
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|8
|2
|Фаласко Никола
|6
|1
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Джоване Самуэль
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Кваранта Данило
|3
|1
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Насти Марко
|7
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
10
Асколи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
8
11
Асколи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
30%
4
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
25%
5
50%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
26
22
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
4
15%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
6
23%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0
Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0
Бари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0
Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0
Результаты матчей
Асколи
Бари
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Асколи
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
156
516
615
120
219
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|9 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8