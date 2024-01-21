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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Асколи
2:2
Конец матча
Бари
0'
0:1
9' Пенальти
Сибилли Джузеппе
15' Желтая карточка
Насти Марко
0:2
20' Гол
Эджума Малком
30' Желтая карточка
Фаласко Никола
33' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
37' Желтая карточка
Эджума Малком
39' Желтая карточка
Каллон Яя
64' Желтая карточка
Бенали Ахмед
71' Желтая карточка
Боттегин Эрик
71' Желтая карточка
Дорваль Мехди
1:2
72' Пенальти
Мендеш Педру
2:2
79' Гол
Мендеш Педру
90' Желтая карточка
Патрицио Масини
90'+7
2
Вивиано
Эмильяно
16
Вяйсянен
Саули
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
73
Патрицио
Масини
54
Фаласко
Никола
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
5
Матино
Эммануэле
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
24
Эджума
Малком
91
Каллон
Яя
9
Насти
Марко
20
Сибилли
Джузеппе
Асколи
3-5-2
Бари
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Бари

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
0:2
СB
1:0
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
3:0
СB
0:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
3:1
СB
2:2
СB
0:1
К
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.83

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

85
108

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 9 (3) 0.43
Родригес Пабло 2 0.1
Несторовски Илья 2 0.1
Манцари Джакомо 1 0.05
Боттегин Эрик 1 0.05
Беллучи Джузеппе 1 0.05
Фальцерано Марчелло 1 0.05
Кваранта Данило 1 0.05
Калигара Фабрицио 1 0.05
Патрицио Масини 1 0.05
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 7 (2) 0.33
Насти Марко 4 0.19
Куцупиас Илиас 2 0.1
Ди Чезаре Валерио 2 0.1
Дьяв Давиде 2 0.1
Викари Франческо 1 0.05
Риччи Джакомо 1 0.05
Дорваль Мехди 1 0.05
Ismail Achik 1 0.05
Эджума Малком 1 0.05
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.05
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 8 2
Фаласко Никола 6 1
Ди Таккио Франческо 6 0
Калигара Фабрицио 5 0
Джоване Самуэль 5 0
Патрицио Масини 5 0
Кваранта Данило 3 1
Боттегин Эрик 4 0
Несторовски Илья 4 0
Родригес Пабло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Мендеш Педру 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 10 1
Насти Марко 7 0
Сибилли Джузеппе 6 0
Риччи Джакомо 5 0
Майта Маттиа 3 1
Бенали Ахмед 4 0
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Асколи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
10
Асколи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

8
11
Асколи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
30%
4
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
25%
5
50%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

26
22
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
4
15%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
6
23%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0
Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0
Бари
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0
Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0

Результаты матчей

Асколи
Бари

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Асколи
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
15
6
5
16
1.5
6
15
1
20
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 21 11 5 5 38 - 27 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 21 10 5 6 36 - 27 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 21 7 7 7 22 - 28 28
10.
Бари
 21 5 12 4 23 - 23 27
11.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
12.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
13.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
14.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
15.
Козенца
 21 6 6 9 23 - 24 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
18.
Асколи
 21 4 7 10 20 - 27 19
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 11 4 3 4 19 - 14 15
10.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Асколи Мендеш Педру 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
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