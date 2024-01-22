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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Лестер
 
Позже
Ипсвич
Прогнозы 116
Лестер 94% (109)
X 4.3% (5)
Ипсвич 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ипсвич
1.86
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3.79
4.53
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
23
Вестергор
Янник
3
Фас
Ваут
2
Джастин
Джеймс
17
Чодури
Хамза
8
Уинкс
Гарри
35
Макатир
Кейси
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мавидиди
Стефи
28
Кэннон
Томас
31
Гладки
Вацлав
2
Кларк
Гарри
6
Вулфенден
Люк
4
Эдмундсон
Джордж
3
Дэвис
Лейф
28
Трэвис
Льюис
25
Луонго
Массимо
7
Бёрнс
Уэс
10
Чаплин
Конор
11
Харнесс
Маркус
19
Джексон
Кэйден
Лестер
4-2-3-1
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Ипсвич

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
6:0
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
4:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
3:1

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.83
0.86

Среднее время на гол

31
105

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

2.08
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

43
117

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 9 (1) 0.33
Мавидиди Стефи 9 (1) 0.33
Варди Джейми 6 (2) 0.22
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.19
Дака Патсон 4 (1) 0.15
Макатир Кейси 4 0.15
Фатаву Абдул 2 0.07
Ндиди Уилфред 2 0.07
Рикарду Перейра II 2 0.07
Джастин Джеймс 2 0.07
Вестергор Янник 2 0.07
Уинкс Гарри 2 0.07
Казадеи Чезаре 2 0.07
Кэннон Томас 2 0.07
Фас Ваут 1 0.04
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.04
Прат Деннис 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Дойл Каллум 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 9 0.33
Бродхед Нейтан 8 0.3
Хирст Джордж 6 (1) 0.22
Харнесс Маркус 4 0.15
Бёрнс Уэс 3 0.11
Джексон Кэйден 3 0.11
Морси Сэм 2 0.07
Хатчинсон Омари 2 0.07
Луонго Массимо 2 0.07
Ладапо Фредди 2 0.07
Тейлор Джек 2 0.07
Уильямс Брендон 2 0.07
Вулфенден Люк 1 0.04
Кларк Гарри 1 0.04
Дэвис Лейф 0 0
Берджесс Кэмерон 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 9 0
Фатаву Абдул 5 1
Рикарду Перейра II 6 0
Уинкс Гарри 6 0
Мавидиди Стефи 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Варди Джейми 2 0
Фас Ваут 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Джастин Джеймс 2 0
Чодури Хамза 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Дойл Каллум 1 0
Макатир Кейси 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 10 0
Луонго Массимо 6 0
Бёрнс Уэс 6 0
Чаплин Конор 5 0
Вулфенден Люк 5 0
Уильямс Брендон 5 0
Кларк Гарри 4 0
Гладки Вацлав 3 0
Хирст Джордж 3 0
Бродхед Нейтан 3 0
Болл Доминик 2 0
Харнесс Маркус 2 0
Берджесс Кэмерон 2 0
Эдмундсон Джордж 2 0
Тейлор Джек 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Донасьен Жануа 1 0
Джексон Кэйден 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Скарлетт Дейн 1 0
Хатчинсон Омари 1 0

Результаты матчей

Лестер
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Ипсвич
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
7
Лестер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Ипсвич
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

28
32
Лестер
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
15% (4)
33% (9)
Ипсвич
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

28
39

Голы по времени матча

Забито

27
17
5 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
7%
0
0%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
10
37%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

29
34
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
14%
5
15%
1-15
7
24%
6
18%
16-30
4
14%
8
24%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
8
28%
7
21%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
6
27%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
6
46%
4
18%
76-90

Забито

56
51
20 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
6
11%
5
10%
1-15
8
14%
11
22%
16-30
6
11%
11
22%
31-45
10
18%
7
14%
46-60
8
14%
5
10%
61-75
18
32%
12
24%
76-90

Пропущено

20
33
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
20%
11
33%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
7
35%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2
Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0 Лестер - Лидс 0:1 КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Блэкберн - Лестер 1:4
Ипсвич
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0 Ипсвич - КПР 0:0
Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0

Результаты матчей

Лестер
Ипсвич

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лестер
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
9
4
1.5
12
2
5
8
2.5
8
6
2
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
5
8
4
10
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
18
9
1.5
17
10
9
18
2.5
8
19
4
23
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 27 21 2 4 55 - 21 65
2.
Ипсвич
 Заявка 27 17 7 3 50 - 34 58
3.
Саутгемптон
 Заявка 28 17 7 4 53 - 32 58
4.
Лидс
 Заявка 28 16 6 6 50 - 26 54
5.
Вест Бромвич
 Заявка 28 13 6 9 40 - 27 45
6.
Ковентри
 Заявка 28 11 10 7 43 - 30 43
7.
Халл Сити
 Заявка 28 12 6 10 42 - 38 42
8.
Норвич
 Заявка 28 12 5 11 46 - 43 41
9.
Сандерленд
 Заявка 28 12 4 12 37 - 31 40
10.
Мидлсбро
 Заявка 28 12 4 12 42 - 41 40
11.
Уотфорд
 Заявка 28 10 10 8 45 - 38 40
12.
Престон Норт Энд
 Заявка 28 11 5 12 34 - 46 38
13.
Кардифф Сити
 Заявка 28 11 4 13 35 - 39 37
14.
Бристоль Сити
 Заявка 28 10 7 11 31 - 31 37
15.
Блэкберн
 Заявка 28 10 3 15 41 - 53 33
16.
Плимут
 Заявка 28 8 9 11 47 - 47 33
17.
Суонси
 Заявка 28 8 9 11 38 - 44 33
18.
Сток Сити
 Заявка 28 8 8 12 27 - 34 32
19.
Миллуолл
 Заявка 28 8 8 12 29 - 36 32
20.
Бирмингем
 Заявка 28 8 8 12 34 - 44 32
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 28 5 12 11 28 - 46 27
22.
КПР
 Заявка 28 6 6 16 24 - 39 24
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 28 6 4 18 22 - 46 22
24.
Ротерхэм
 Заявка 28 3 10 15 25 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 14 10 4 0 31 - 11 34
2.
Лестер
 Заявка 13 11 0 2 27 - 7 33
3.
Ипсвич
 Заявка 14 10 3 1 35 - 21 33
4.
Саутгемптон
 Заявка 14 10 2 2 34 - 15 32
5.
Вест Бромвич
 Заявка 14 9 3 2 24 - 11 30
6.
Плимут
 Заявка 14 8 3 3 36 - 23 27
7.
Норвич
 Заявка 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Ковентри
 Заявка 14 6 7 1 20 - 11 25
9.
Сандерленд
 Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 14 7 2 5 20 - 24 23
11.
Халл Сити
 Заявка 14 6 4 4 22 - 15 22
12.
Бристоль Сити
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
13.
Бирмингем
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
14.
Мидлсбро
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
15.
Кардифф Сити
 Заявка 14 6 2 6 18 - 18 20
16.
Уотфорд
 Заявка 14 5 5 4 25 - 18 20
17.
Блэкберн
 Заявка 14 5 2 7 19 - 24 17
18.
Суонси
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
19.
Сток Сити
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
20.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 14 4 3 7 15 - 20 15
21.
Миллуолл
 Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
22.
Ротерхэм
 Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 14 3 6 5 15 - 21 15
24.
КПР
 Заявка 14 3 3 8 14 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 14 10 2 2 28 - 14 32
2.
Саутгемптон
 Заявка 14 7 5 2 19 - 17 26
3.
Ипсвич
 Заявка 13 7 4 2 15 - 13 25
4.
Лидс
 Заявка 14 6 2 6 19 - 15 20
5.
Мидлсбро
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
6.
Халл Сити
 Заявка 14 6 2 6 20 - 23 20
7.
Уотфорд
 Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
8.
Ковентри
 Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
9.
Кардифф Сити
 Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
10.
Миллуолл
 Заявка 14 4 5 5 16 - 16 17
11.
Блэкберн
 Заявка 14 5 1 8 22 - 29 16
12.
Сандерленд
 Заявка 14 4 4 6 15 - 14 16
13.
Бристоль Сити
 Заявка 14 4 4 6 13 - 15 16
14.
Сток Сити
 Заявка 14 4 4 6 16 - 19 16
15.
Суонси
 Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
16.
Вест Бромвич
 Заявка 14 4 3 7 16 - 16 15
17.
Норвич
 Заявка 14 4 3 7 25 - 29 15
18.
Престон Норт Энд
 Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
19.
КПР
 Заявка 14 3 3 8 10 - 18 12
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
21.
Бирмингем
 Заявка 14 3 2 9 14 - 27 11
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 14 2 1 11 7 - 26 7
23.
Плимут
 Заявка 14 0 6 8 11 - 24 6
24.
Ротерхэм
 Заявка 14 0 4 10 9 - 34 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 16 (3)
Плимут Уиттакер Морган 15 (6)
Саутгемптон Армстронг Адам 14 (10)
Сандерленд Кларк Джек 13 (2)
Лидс Саммервилл Крисенсио 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 11
Ипсвич Морси Сэм 10
КПР Колбэк Джек 1 8
Сток Сити Томпсон Джордан 1 8
Лестер Вестергор Янник 9
Весь список
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на матч Чемпионшипа между лидирующим во втором по рангу английском дивизионе "Лестером" и занимающим 3-ю позицию "Ипсвичем". Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ипсвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 116
Лестер 94% (109)
X 4.3% (5)
Ипсвич 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ипсвич
1.86
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3.79
4.53
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лестер - Ипсвич

Исход игры
Лестер
93.2% (109)
Ничья
4.3% (5)
Ипсвич
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.77% (73)
Меньше
34.23% (38)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
2:1 Лестер
50.4% (59)
1:0 Лестер
17.1% (20)
2:0 Лестер
12% (14)
3:1 Лестер
6.8% (8)
3:2 Лестер
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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