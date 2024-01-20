Тур: 28. Стадион: Кинг Пауэр.
История личных встреч
Лестер
Ипсвич
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.83
0.86
Среднее время на гол
31
105
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
2.08
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
43
117
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|9 (1)
|0.33
|Мавидиди Стефи
|9 (1)
|0.33
|Варди Джейми
|6 (2)
|0.22
|Ихеаначо Келечи
|5 (2)
|0.19
|Дака Патсон
|4 (1)
|0.15
|Макатир Кейси
|4
|0.15
|Фатаву Абдул
|2
|0.07
|Ндиди Уилфред
|2
|0.07
|Рикарду Перейра II
|2
|0.07
|Джастин Джеймс
|2
|0.07
|Вестергор Янник
|2
|0.07
|Уинкс Гарри
|2
|0.07
|Казадеи Чезаре
|2
|0.07
|Кэннон Томас
|2
|0.07
|Фас Ваут
|1
|0.04
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.04
|Прат Деннис
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаплин Конор
|9
|0.33
|Бродхед Нейтан
|8
|0.3
|Хирст Джордж
|6 (1)
|0.22
|Харнесс Маркус
|4
|0.15
|Бёрнс Уэс
|3
|0.11
|Джексон Кэйден
|3
|0.11
|Морси Сэм
|2
|0.07
|Хатчинсон Омари
|2
|0.07
|Луонго Массимо
|2
|0.07
|Ладапо Фредди
|2
|0.07
|Тейлор Джек
|2
|0.07
|Уильямс Брендон
|2
|0.07
|Вулфенден Люк
|1
|0.04
|Кларк Гарри
|1
|0.04
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Берджесс Кэмерон
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|9
|0
|Фатаву Абдул
|5
|1
|Рикарду Перейра II
|6
|0
|Уинкс Гарри
|6
|0
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Джастин Джеймс
|2
|0
|Чодури Хамза
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Макатир Кейси
|1
|0
|Казадеи Чезаре
|1
|0
|Кэннон Томас
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|10
|0
|Луонго Массимо
|6
|0
|Бёрнс Уэс
|6
|0
|Чаплин Конор
|5
|0
|Вулфенден Люк
|5
|0
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Кларк Гарри
|4
|0
|Гладки Вацлав
|3
|0
|Хирст Джордж
|3
|0
|Бродхед Нейтан
|3
|0
|Болл Доминик
|2
|0
|Харнесс Маркус
|2
|0
|Берджесс Кэмерон
|2
|0
|Эдмундсон Джордж
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Донасьен Жануа
|1
|0
|Джексон Кэйден
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Хатчинсон Омари
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Ипсвич
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
7
Лестер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Ипсвич
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
28
32
Лестер
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
15% (4)
33% (9)
Ипсвич
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
28
39
Голы по времени матча
Забито
27
17
5 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
7%
0
0%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
10
37%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
29
34
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
14%
5
15%
1-15
7
24%
6
18%
16-30
4
14%
8
24%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
8
28%
7
21%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
6
27%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
6
46%
4
18%
76-90
Забито
56
51
20 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
6
11%
5
10%
1-15
8
14%
11
22%
16-30
6
11%
11
22%
31-45
10
18%
7
14%
46-60
8
14%
5
10%
61-75
18
32%
12
24%
76-90
Пропущено
20
33
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
20%
11
33%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
7
35%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2
Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0 Лестер - Лидс 0:1 КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Блэкберн - Лестер 1:4
Ипсвич
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0 Ипсвич - КПР 0:0
Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0
Результаты матчей
Лестер
Ипсвич
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лестер
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
94
122
58
86
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
95
58
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
234
189
1710
918
819
423
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|2
|4
|55 - 21
|65
|2.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|50 - 34
|58
|3.
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|50 - 31
|55
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|48 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|40 - 25
|45
|6.
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|42 - 38
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|41 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|37 - 31
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|41 - 40
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|44 - 37
|39
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|44 - 43
|38
|12.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|33 - 44
|38
|13.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|34 - 36
|37
|14.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|30 - 30
|36
|15.
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Заявка
|27
|10
|2
|15
|40 - 52
|32
|17.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 34
|32
|18.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|26 - 32
|32
|19.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|44 - 46
|30
|20.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 43
|29
|21.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 45
|26
|22.
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|21 - 44
|22
|23.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|22 - 39
|21
|24.
|Заявка
|27
|3
|9
|15
|24 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 21
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|34 - 15
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|24 - 11
|30
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 11
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 24
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|14.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|16.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|14 - 14
|19
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|18.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|19.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|20.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|21.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|22.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|23.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|24.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 14
|32
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 13
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 15
|20
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 23
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|22 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 14
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 18
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 14
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 29
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 18
|12
|20.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|21.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|22.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 26
|7
|23.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 24
|6
|24.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 33
|3
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
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|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|16 (3)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|14 (10)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|14 (5)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|13 (2)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|12 (7)
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|11
|Ипсвич
|Морси Сэм
|10
|КПР
|Колбэк Джек
|1 8
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 8
|Лестер
|Вестергор Янник
|9
Прогнозы на матч Лестер - Ипсвич
Исход игры
Лестер
96.2% (25)
Ничья
3.8% (1)
Ипсвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64% (16)
Меньше
36% (9)
Обе команды забьют
Да
68% (17)
Нет
32% (8)
Популярный счёт
2:1 Лестер
61.5% (16)
2:0 Лестер
23.1% (6)
1:0 Лестер
7.7% (2)
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